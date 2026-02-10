Logo El Espectador
Medidas europeas sobre redes sociales podría aumentar el conflicto con Estados Unidos

Las propuestas para limitar el acceso de menores a plataformas digitales ponen a la Unión Europea generaría colisión con Washington.

Agencia Bloomberg
10 de febrero de 2026 - 04:21 p. m.
Presidente de Donald Trump y Emmanuel Macron en Washington, DC.
Presidente de Donald Trump y Emmanuel Macron en Washington, DC.
Foto: Photographer: Jim Watson/AFP/Get - Jim Watson
El presidente francés Emmanuel Macron afirmó que la Unión Europea necesita adoptar una postura más dura frente al presidente de EE. UU., Donald Trump, quien está impulsando el “desmembramiento” del bloque.

Macron, en una entrevista con diarios como Le Monde y el Financial Times, dijo que espera un choque con el presidente estadounidense este año por la regulación europea de los servicios digitales, lo que podría derivar en la imposición de nuevos aranceles de Washington contra la UE.

“EE. UU. nos va a atacar en los próximos meses —eso es seguro— por la regulación digital”, señaló. Macron agregó que España y Francia podrían estar entre los países apuntados por sus propuestas de prohibir el uso de redes sociales a los niños.

La UE y varios otros gobiernos de Europa, entre ellos Reino Unido, Portugal, Dinamarca, Grecia, Noruega, Polonia, Austria, Irlanda y Países Bajos, también están evaluando medidas de este tipo. Estas afectarían a empresas como Instagram y Facebook de Meta Platforms Inc., Snap Inc., X de Elon Musk, TikTok y YouTube de Google.

Una prohibición en Europa dejaría sin acceso a millones de usuarios jóvenes a servicios que los reguladores consideran dañinos y adictivos, y también recortaría los ingresos publicitarios clave asociados a ellos.

España se convirtió en el país más reciente en avanzar con estas iniciativas. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, afirmó la semana pasada que “las redes sociales se han convertido en un Estado fallido”.

Los movimientos europeos podrían desencadenar una respuesta agresiva de Trump y su entorno. Europa ha sido un blanco frecuente de sus críticas y la alianza transatlántica, que ha sido un pilar del orden global durante las últimas ocho décadas, está cerca de un punto de quietud.

Macron advirtió que Europa no se está moviendo con la suficiente rapidez frente a EE. UU. ni está actuando a la escala adecuada. “Este debe ser el momento del despertar”, afirmó.

