¿Qué tan informales son las empresas en Colombia?

La tasa de incidencia de informalidad empresarial multidimensional a nivel nacional se mantuvo en 90,2 % entre 2024 y 2023.

En 2024, las actividades que se destacaron en esta medición, fueron:

Minería (100 %)

Transporte y almacenamiento (98,6 %)

Construcción (96 %)

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (95,3 %)

En contraste, en las actividades financieras y de seguros, inmobiliarias, profesionales y servicios administrativos (65,2 %) y las actividades de atención a la salud humana y de asistencia social (67,1 %) registraron las tasas más bajas de incidencia de informalidad empresarial multidimensional.

Se trata del Índice Multidimensional de Informalidad Empresarial (IMIE) que realiza el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y ayuda a ilustrar el estado de los micronegocios en asuntos relacionados con el emprendimiento, características del personal ocupado, inclusión financiera y demás.

¿Por qué es multidimensional y qué dice de las empresas?

Para el DANE, la realidad de las empresa no es blanca o negra, es decir, formal o informal. Por el contrario, hay múltiples variables que dan cuenta de las condiciones de los micronegocios.

Los mayores niveles de informalidad se presentan en los indicadores de:

Registros contables (95,3 %)

Aportes de ARL al personal ocupado (94,8 %)

Gastos para funcionamiento (92,3 %)

Aportes de salud y pensión al personal ocupado (90,5 %)

Por el contrario, los menores niveles de informalidad se presentan en Declaración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) (2,3 %) y Declaración del impuesto sobre la renta (7,4 %).

Durante 2023 y 2024, los micronegocios que percibieron ingresos mensuales menores a COP 1.000.000 presentaron las tasas más altas de incidencia de informalidad empresarial multidimensional: 97,8% en 2023 y 98,2% en 2024.

En contraste, la tasa de incidencia de informalidad empresarial multidimensional fue más baja en los micronegocios que recibieron más de $10.000.000 de pesos mensuales: 56,2% en 2023 y 53,4% en 2024.

Por otra parte, en 2024, la mayor variación positiva en la tasa de incidencia de informalidad se presentó en aquellos micronegocios que percibieron ingresos entre COP 2.000.000 y COP 3.999.999, seguido por aquellos que percibieron entre COP 1.000.000 y COP 1.999.999 y menos de COP 1.000.000.

La incidencia del lugar del micronegocio

Los micronegocios que desarrollaron su actividad económica en un local, tienda, taller, fábrica, oficina o consultorio presentaron una tasa de incidencia de informalidad empresarial multidimensional más baja (61,3 %) que aquellos que realizaron su actividad en otro lugar (vivienda, puerta a puerta o a domicilio, ambulante sitio al descubierto, vehículo con o sin motor, obra o construcción, finca) (94,4 %).

Por otro lado, los micronegocios que desarrollaron su actividad de forma ambulante o en un sitio al descubierto presentaron una tasa de incidencia de informalidad empresarial multidimensional más alta (99,2 %) que aquellos que la realizaron en otro lugar (89,3 %).

