Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía
Empresas

¿Qué tan informales son las empresas en Colombia?

El Índice Multidimensional de Informalidad Empresarial del DANE revela que la informalidad no ha cedido, especialmente en los sectores de la minería, transporte y construcción.

Redacción Economía
02 de octubre de 2025 - 03:21 a. m.
Las encuestas se llevaron a cabo entre marzo y mayo de 2020. Recogieron las opiniones de empresarios de diferentes sectores.
Las encuestas se llevaron a cabo entre marzo y mayo de 2020. Recogieron las opiniones de empresarios de diferentes sectores.
Foto: Getty Images
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La tasa de incidencia de informalidad empresarial multidimensional a nivel nacional se mantuvo en 90,2 % entre 2024 y 2023.

En 2024, las actividades que se destacaron en esta medición, fueron:

Vínculos relacionados

Microsoft 365 integra inteligencia artificial Copilot para competir con ChatGPT
Día internacional del café: así luce el buen momento del grano en Colombia
Ley Minera: así es como el Gobierno quiere reformar la minería en Colombia
  • Minería (100 %)
  • Transporte y almacenamiento (98,6 %)
  • Construcción (96 %)
  • Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (95,3 %)

En contraste, en las actividades financieras y de seguros, inmobiliarias, profesionales y servicios administrativos (65,2 %) y las actividades de atención a la salud humana y de asistencia social (67,1 %) registraron las tasas más bajas de incidencia de informalidad empresarial multidimensional.

Se trata del Índice Multidimensional de Informalidad Empresarial (IMIE) que realiza el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y ayuda a ilustrar el estado de los micronegocios en asuntos relacionados con el emprendimiento, características del personal ocupado, inclusión financiera y demás.

¿Por qué es multidimensional y qué dice de las empresas?

Para el DANE, la realidad de las empresa no es blanca o negra, es decir, formal o informal. Por el contrario, hay múltiples variables que dan cuenta de las condiciones de los micronegocios.

Los mayores niveles de informalidad se presentan en los indicadores de:

  • Registros contables (95,3 %)
  • Aportes de ARL al personal ocupado (94,8 %)
  • Gastos para funcionamiento (92,3 %)
  • Aportes de salud y pensión al personal ocupado (90,5 %)

Por el contrario, los menores niveles de informalidad se presentan en Declaración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) (2,3 %) y Declaración del impuesto sobre la renta (7,4 %).

Durante 2023 y 2024, los micronegocios que percibieron ingresos mensuales menores a COP 1.000.000 presentaron las tasas más altas de incidencia de informalidad empresarial multidimensional: 97,8% en 2023 y 98,2% en 2024.

En contraste, la tasa de incidencia de informalidad empresarial multidimensional fue más baja en los micronegocios que recibieron más de $10.000.000 de pesos mensuales: 56,2% en 2023 y 53,4% en 2024.

Por otra parte, en 2024, la mayor variación positiva en la tasa de incidencia de informalidad se presentó en aquellos micronegocios que percibieron ingresos entre COP 2.000.000 y COP 3.999.999, seguido por aquellos que percibieron entre COP 1.000.000 y COP 1.999.999 y menos de COP 1.000.000.

La incidencia del lugar del micronegocio

Los micronegocios que desarrollaron su actividad económica en un local, tienda, taller, fábrica, oficina o consultorio presentaron una tasa de incidencia de informalidad empresarial multidimensional más baja (61,3 %) que aquellos que realizaron su actividad en otro lugar (vivienda, puerta a puerta o a domicilio, ambulante sitio al descubierto, vehículo con o sin motor, obra o construcción, finca) (94,4 %).

Por otro lado, los micronegocios que desarrollaron su actividad de forma ambulante o en un sitio al descubierto presentaron una tasa de incidencia de informalidad empresarial multidimensional más alta (99,2 %) que aquellos que la realizaron en otro lugar (89,3 %).

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Economía

Conoce más

Temas recomendados:

Economia

Empresas

Informalidad

Negocios

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.