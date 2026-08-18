Sarmiento Angulo se suma a la ola de donaciones tras el terremoto con COP 200.000 millones

Luis Carlos Sarmiento Angulo. Foto: Andrés Torres

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Luis Carlos Sarmiento Angulo y su esposa, Fanny Gutiérrez de Sarmiento, donarán COP 200.000 millones para contribuir a la atención de las víctimas del terremoto del 10 de agosto y a la reconstrucción de las zonas afectadas. El anuncio lo hizo el presidente Abelardo de la Espriella.

La donación se produce nueve días después del sismo de magnitud 7,4 que sacudió al occidente colombiano.

Según el reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) con corte a las 6:30 a. m. del 18 de agosto, el terremoto dejó 304 fallecidos, 426 desaparecidos y 4.548 heridos, con afectaciones en 15 departamentos y 472 municipios.

En total, 123.789 familias y 292.043 personas resultaron damnificadas. Los daños a estructuras son considerables: 29.554 quedaron completamente destruidas o inhabitables y otras 134.342 presentan averías, incluidos 267 edificios colapsados. También resultaron afectados 3.443 centros educativos, 3.905 centros comunitarios y 303 centros de salud, además de 413 vías, 86 acueductos, 49 puentes vehiculares, 13 puentes peatonales y cinco aeropuertos.

La ola de donaciones del sector privado

El aporte de Sarmiento Angulo se suma a una serie de contribuciones que el sector privado ha anunciado en los últimos días. Jaime Gilinski y Raquel Kardonski donaron COP 150.000 millones, y David Vélez y Mariel Reyes, COP 100.000 millones. La ANDI, por su parte, reportó más de COP 200.000 millones recaudados a través de la campaña Empresas Unidas por Colombia.

La Familia Santo Domingo también anunció una donación de COP 100.000 millones, canalizada a través de la Fundación Santo Domingo, Valorem y sus empresas vinculadas.

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