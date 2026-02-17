Se retira el presidente de Hoteles Hyatt, Tom Pritzker, por vínculos con Epstein

Thomas Pritzker Photographer: Phillip Faraone/Getty Images Foto: Photographer: Phillip Faraone/Ge - Phillip Faraone

El presidente ejecutivo de Hyatt Hotels Corp., Tom Pritzker, dijo que se retira de su puesto en la compañía y que no se presentará a la reelección en su junta directiva, citando una asociación con el fallecido Jeffrey Epstein.

“Mi trabajo y responsabilidad es brindar una buena administración. Eso es importante para mí. Una buena gestión incluye garantizar una transición adecuada en Hyatt”, declaró Pritzker en un comunicado de prensa emitido por la Organización Pritzker. Comentó que decidió dejar el cargo que ocupaba desde 2004 tras conversar con sus compañeros de la junta directiva.

“Una buena administración también significa proteger a Hyatt, particularmente en el contexto de mi asociación con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, lo cual lamento profundamente”, dijo Pritzker.

La junta nombró a Mark Hoplamazian, presidente y director ejecutivo de Hyatt, para suceder a Pritzker como presidente con efecto inmediato.

“Ejercí un pésimo criterio al mantener el contacto con ellos, y no hay excusa para no distanciarme antes”, dijo Pritzker. “Condeno las acciones y el daño causado por Epstein y Maxwell, y siento un profundo pesar por el dolor que infligieron a sus víctimas”.

En una carta a la junta citada en el comunicado de prensa, Pritzker no menciona a Epstein, pero dice que cumplirá 76 años en junio y que está “muy seguro de que Hyatt ha desarrollado la fuerza y ​​la agilidad para seguir adelante y prosperar”.

Pritzker es el último de una serie de líderes empresariales, políticos y otras figuras públicas de alto perfil obligados a lidiar con la atención pública sobre sus vínculos con Epstein (y en algunos casos entre ellos) a medida que surgen revelaciones en archivos publicados por el Departamento de Justicia.

Se cree que Sultan Ahmed bin Sulayem, presidente y director ejecutivo del gigante logístico DP World, intercambió mensajes con el pedófilo convicto durante más de una década después de que Epstein fuera encarcelado por primera vez.

Los correos electrónicos muestran que Epstein intentó conectar a Bin Sulayem y Pritzker para conseguir inversiones en Dubai, y que también buscó cultivar una relación comercial entre el ejecutivo de DP World y Jes Staley, quien entonces era un alto ejecutivo de JPMorgan Chase & Co.

Bin Sulayem renunció como director ejecutivo de DP World la semana pasada.

Entre las élites políticas asociadas con Epstein, el caso del exembajador en Estados Unidos, Peter Mandelson, sigue generando repercusiones. El atribulado primer ministro británico, Keir Starmer, declaró el lunes que se recuperaría tras el escándalo en torno a su exembajador, que hace una semana amenazó con hundir su mandato.

