SIC advierte sanciones por cancelaciones de reservas en Medellín ante concierto de Bad Bunny

A pocos días del concierto de Bad Bunny en Medellín, la Superintendencia de Industria y Comercio identificó un patrón que se repite cada vez que un evento masivo dispara la demanda turística: reservas canceladas de forma unilateral para volver a ofrecer el mismo alojamiento a precios más altos.

La SIC recordó que estas prácticas pueden acarrear sanciones de hasta 2.000 salarios mínimos legales y activar obligaciones inmediatas de compensación a favor del turista.

Medellín enfrenta una presión turística extraordinaria por el concierto, considerado de escala internacional. En ese entorno, el incentivo económico es evidente. Cancelar una reserva semanas antes puede multiplicar ingresos si se vuelve a ofertar el mismo espacio en el momento de escasez. Y aunque comprensivo desde la lógica del mercado, cruza una línea legal.

“Existe la obligación de respetar los términos ofrecidos y pactados con los turistas o consumidores, so pena de incurrir en distintas infracciones que podrían ser sancionadas hasta con dos mil salarios mínimos legales mensuales vigentes”, subrayó.

La entidad explicó que actuó a partir de denuncias ciudadanas difundidas en medios y redes sociales, en las que se reportaban cancelaciones sin causa atribuible al consumidor.

La obligación, advirtió, es “prestar otro servicio de la misma calidad o reembolsar o compensar el precio pactado por el servicio incumplido”. La entidad citó el artículo 63 de la Ley General de Turismo, la Ley 300 de 1996.

La entidad también trasladó parte del poder al usuario. Invitó a denunciar formalmente a través del sistema de PQRSF (clic aquí), aportando pruebas como correos, capturas de pantalla y confirmaciones de reserva.

