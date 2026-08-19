Casi la mitad de las empresas afectadas por el terremoto no puede operar: así es el panorama

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En cada uno de los 470 municipios perjudicados por el terremoto del pasado 10 de agosto hay tiendas de barrio, peluquerías, cigarrerías, negocios de frutas y verduras, panaderías y hasta droguerías que sufrieron consecuencias tras el sismo de magnitud 7,4. Estos impactos no son solo las grietas de cada negocio sino la imposibilidad de vender con las paredes y techos abajo.

La Red de Cámaras de Comercio de Colombia, Confecámaras, determina que casi la mitad (el 48,4 %) de las empresas afectadas no pueden funcionar en estos momentos, a diez días después del terremoto. En su mayoría se trata de microempresas enfocadas en los sectores de comercio y servicios.

Es decir, si un tendero en Pereira o Manizales trabaja de domingo a domingo y vende COP 250.000 diarios, en estos diez días ha dejado de recibir COP 2,5 millones.

De hecho, el 85,8 % de las empresas que se encuestaron en el censo reportaron algún tipo de afectación y el 49,6 % afirmaron tener un nivel de afectación grave o crítico. Las pérdidas económicas que ellas y ellos reportan son inferiores a los COP 20 millones, pero la posibilidad de seguir con el negocio está en veremos hasta que se haga la reconstrucción.

“Necesitamos conocer de primera mano qué está pasando con los empresarios y comerciantes de las regiones afectadas. Esta información será fundamental para entender sus necesidades y orientar los esfuerzos de recuperación”, afirma Nicolás Botero-Páramo Gaviria, presidente de Confecámaras.

En Colombia hasta 2025 hubo 1.436.292 empresas enfocadas en comercio y servicios, estas representan el mayor porcentaje de empresas en el país.

Además, en las micro, pequeñas y medianas empresas trabajan entre una y nueve personas. Los empleos de estas personas también están en la cuerda floja a raíz del temblor. Según Confecámaras, el 70,1 % de las empresas que reportó algún daño mayor tras el sismo afirman que hay entre uno y cinco puestos afectados.

Y la reconstrucción avanza o, al menos, si lo hacen los aportes económicos en vistas de esta reconstrucción. Aún no se han contemplado inversiones para reconstruir los negocios o empresas caídas, pues es prioritario que las personas tengan primero un techo donde dormir.

Dichos aportes o donaciones económicas para las personas que perdieron su hogar en Colombia han estado liderados por varias empresas, grupos económicos, artistas y organizaciones de base social.

En contexto: EE le explica la atención a los afectados por el terremoto y la reconstrucción que se viene

Desde Comfecámaras, Botero-Páramo ponen a disposición la línea telefónica 300 913 1811 para reportar las afectaciones en operación de los negocios en las zonas afectadas.

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