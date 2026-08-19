EE le explica la atención a los afectados por el terremoto y la reconstrucción que se viene

Terremoto en Colombia. Foto: Katerine González Clavijo

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Es miércoles, día de El Espectador le explica. Diez días han pasado desde que la tierra nos sacudió la vida a todos los colombianos. En su primera alocución presidencial el recién llegado presidente Abelardo de la Espriella entregó las cifras que retratan el tamaño de la tragedia: 450 municipios en 15 departamentos afectados, 289 personas muertas, 4.187 heridos y 143 desaparecidos. Eso, de nuevo, hasta el lunes en la noche, cuando hizo su aparición en medios de comunicación de manera oficial. Ahora, más allá de la necesaria pero cruda realidad de las cifras, ¿hacia dónde se está enfocando la reconstrucción del país que, de acuerdo con el Ejecutivo, tiene afectaciones en un tercio del total del territorio nacional?

En este boletín vamos a hablar de esa respuesta y de las acciones que hasta el momento se han concretado no solo desde el Gobierno Nacional, sino desde las autoridades locales y, en la misma línea, lo que ha significado la solidaridad que se despertó cuando, con cuentagotas, se fue conociendo la dimensión de las consecuencias del terremoto, tanto en la comunidad internacional como a nivel interno, desde las donaciones de cada persona hasta las del empresariado colombiano y las familias más ricas del país, porque todos tenemos una meta en común: que la Colombia post terremoto sea capaz de visibilizar a los que nadie volteaba a mirar, y que no nos quedemos en la dura realidad que describió Alejandro Rodríguez sobre uno de nuestros departamentos en la edición impresa del fin de semana que acaba de pasar: “ El Chocó, otra vez solo con su propia solidaridad ”. Recuerden entrar a todos los enlaces que dejaremos a continuación. Comencemos.

Ciencia

El Espectador le explica: el paso a paso de la emergencia en Colombia tras el terremoto

Colombia

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Bogotá

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Judicial

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Las imágenes que conoció el país al interior y que cruzaron fronteras, fueron las de Pereira, Manizales y Cali, pero paradójicamente las de Chocó, en donde fue el epicentro, esas no aparecían por ningún lado. Un departamento históricamente olvidado que ahora estaba incomunicado. Ni la señal de telecomunicaciones funcionaba para que las personas afectadas pudieran enviar información. Algo que ya parece tan básico para los demás como compartir un video por redes sociales, no era posible en ese instante, cuando más se necesitaba.

Hasta el 12 de agosto, en nuestro caso, pudimos acceder a información de primera mano: “ Aunque no se reportan víctimas fatales, al menos 400 edificaciones resultaron afectadas en el municipio y 20 colapsaron en San José de Palmar, Chocó”, contaron nuestros colegas que estaban atentos al minuto a minuto. No tenían fluido eléctrico ni de agua potable. Su única vía de acceso, por Cartago, estaba bloqueada por los derrumbes. En esa misma zona, las Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Mayor reportaron afectaciones en los resguardos, incluso avisaron de la caída de la vivienda del gobernador indígena de la comunidad de Río del Flor. La misma suerte corrieron escuelas rurales y una afectación en el Hospital de segundo nivel, San Fracisco de Asís.

Ante el desastre, soluciones. Ya aparecían algunas primeras opiniones sobre la reconstrucción. El presidente de la Federación de Municipios y el alcalde de Soacha, Julián Sánchez, pidieron al Ministerio de Hacienda implementar “seis medidas urgentes que permitan la reconstrucción de los municipios afectados”: En primer lugar, “planteó autorizar a los municipios afectados destinar, de manera excepcional, el 7 % de sus recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) asignados originalmente a deporte y cultura, para financiar el mejoramiento, la reparación y la reconstrucción de infraestructura residencial, comercial e institucional”. Los puntos completos aparecen en este enlace, pero se resumen en “Desahorro del FONPET”, “Regalías flexibles”, “Alivios tributarios”, “Obras por impuestos” y “Límites de gastos”.

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Iris Marín Ortíz, la defensora de Pueblo, quien recorrió Quibdó para hacerle seguimiento a la crisis humanitaria tras el fuerte sismo, dejó claro que el albergue asignado era precario para atender a las víctimas, justo mientras la Conmebol y la Federación Colombiana de Fútbol anunciaban la donación de un millón de dólares para atender a todos los damnificados.

En materia de salud, donde estaban los otros focos de atención, se dejaba claro desde la Adres -el catalogado el banco de la salud-, que no se necesitaban autorizaciones para atender a los afectados. En paralelo, se conocía de D1, Ara, Grupo Éxito y otra serie de empresas que anunciaban ayudas directas para los damnificados. La solidaridad iba creciendo: Más de 130 artistas se unían para recaudar fondos con la venta de obras de arte, impulsados por la Asociación de Galerías de Arte Colombianas, donde se agrupan 24 galerías del país.

Política

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Colombia

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Economía

Hasta COP 90.000 millones para reconstruir viviendas: la propuesta de las Cajas

El Concejo de Bogotá y Soacha habilitaron para el 13 de agosto, nuevos puntos de acopio . En la capital de los colombianos ya se hacía recolección de donaciones con foco en cada una de las regiones afectadas: los damnificados “no están solos” , fue el mensaje de los capitalinos.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, dijo que las principales afectaciones de infraestructura en Chocó se presentaron en colegios, razón por la que se buscará coordinación con el ministerio de las TIC para garantizar educación virtual y la conectividad de la región. Y, “tras terminar la fase de búsqueda y rescate en el Chocó, donde ya no había personas bajo los escombros, “la siguiente fase será la de atención para las personas que perdieron su hogar; por ello habilitarán un segundo albergue en Quibdó para atender a las personas que perdieron sus viviendas y buscarán crear cinco nuevos albergues en otros municipios. A su vez, buscarán traer combustibles para las plantas eléctricas para los territorios del San Juan, especialmente para alimentar la red hospitalaria”.

Los colegas de Política nos explicaron sobre la declaratoria de desastre de carácter nacional y la emergencia económica, para maniobrar el impacto de la crisis. Se habló de la creación del “fondo milagro”, “que canalizará los aportes nacionales e internacionales, los cuales se destinarán a la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos afectados por el sismo”. Ayudas que ya habían empezado a llegar desde México, Perú, El Salvador y Estados Unidos , para ese instante.

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Desde la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas), se propuso habilitar hasta COP 90.000 millones para apoyar la reconstrucción de viviendas y otras acciones orientadas a la recuperación de los hogares afectados por el terremoto, contaron los colegas de Economía. En detalle se habla de “reparación, el reforzamiento estructural, la reconstrucción y la reubicación de viviendas; subsidios para arrendamiento temporal, reposición de dotaciones perdidas y otros instrumentos que faciliten la recuperación de las familias, de acuerdo con el nivel de afectación de cada hogar”.

Poco a poco se fueron conociendo más y más afectaciones. Por ejemplo, el Hospital Ismael Roldán de Quibdó sufrió daños estructurales severos , allí se habilitaron carpas para atender urgencias y “ahora necesita más de COP 1.100 millones para recuperar su infraestructura”. Se supo, tras una rueda de prensa donde estaba también el ministro de Vivienda, que en las zonas afectadas “el sector empresarial se va a sumar con maquinaria amarilla para ayudar con escombros”. Los datos que entregaron al final del 13 de agosto, en la noche, fueron: 65.841 vivienda averiadas, 2.136 centros educativos comprometidos, 236 centros de salud averiados, 12 puentes peatonales caídos, 198 vías afectadas, 71 acueductos en riesgo y 5 aeropuertos afectados.

Educación

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Economía

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Bogotá

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Cali

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Como toda la infraestructura en las zonas de afectación necesita revisión, la escolar por supuesto que también. El problema de fondo radica en que “la mayoría de los colegios que fueron construidos hace 40 o 50 años no necesariamente cuentan con los reforzamientos que las normas actuales exigen”. A la antigüedad se le suma otro factor: los colegios han ido cambiando con los años. “Se amplían salones, se adicionan pisos, se modifican muros, se cubren patios o cambian los usos y se incorporan nuevas instalaciones”, asegura el docente Yezid Alvarado, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Javeriana, en conversación con Paula Casas Mogollón , y advierte que si esas intervenciones no tienen en cuenta cómo funciona estructuralmente todo el edificio, pueden generar nuevas vulnerabilidades.

Ahora, pensando en la prevención y en el riesgo, se supo que en Bogotá hay cerca de 708.000 construcciones con aparentemente mayor vulnerabilidad sísmica. ¿Qué hacer? Por ahora, “la creación de una subcomisión en el Concejo de Bogotá para hacer seguimiento a la gestión del riesgo, la prevención y la capacidad de respuesta de la ciudad ante un eventual terremoto” contó el equipo de la Redacción Bogotá.

En Buenaventura, otra zona afectada, se trabajaba en albergues, alimentación y baños portátiles. Lara, el Mininterior, contó que estaba desbordada la red hospitalaria y que se buscará traer un hospital de campaña lo más rápido posible. Por ello, “se requieren insumos médicos y materiales de autoconstrucción, particularmente en barrios palafitos como el barrio Lleras”. Entre tanto, Satena llevó seis toneladas de ayuda humanitaria y personal médico a Quibdó y Buenaventura . También se informaba que la organización Red Somos estaba recibiendo donaciones de antirretrovirales para personas que viven con VIH afectadas por la emergencia.

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En materia de recursos, desde el renglón económico se informó que el Banco Mundial desembolsó USD 200 millones de crédito para atender la emergencia por el terremoto . Y desde Quibdó, el presidente De la Espriella propuso un “plan Marshall” para reconstruir Chocó. ¿A qué se refiere? “Esta estrategia hace referencia al plan donde Estados Unidos brindó 13.000 millones de dólares en ayuda económica a Europa Occidental en 1948, tras la Segunda Guerra Mundial”, contaron los colegas de Política.

“Vamos a hacer un plan especial para el Chocó. Tenemos la disposición para implementar un plan especial que permita traerle a este departamento desarrollo, progreso y futuro. Estaré viniendo seguido, estaré atento a las obras y viviendas que debemos hacer o reparar”, agregó el presidente, quien anunció que designará un gerente especial para el Chocó, para ser un articulador de las necesidades del departamento que dependan del gobierno nacional.

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Todo tipo de apoyos y ayudas se iban conociendo: por ejemplo, el Torneo Internacional del Joropo de Meta enviará ayudas para atender emergencia , o las empresas textiles y marcas de moda que se sumaban para apoyar a los afectados por el terremoto , o los hoteles de Cali que se sumaron a la ayuda con alojamiento y centros de acopio , o Satena, que llevaba toneladas de ayuda humanitaria a Quibdó y Buenaventura .

Y cuando el mundo entero seguía con sus ojos puestos en lo que había pasado en Colombia, se supo de un terremoto de magnitud 7,7 que sacudió a Indonesia y por eso se activó una alerta por posible tsunami . También, de uno de 5, que sacudió a Granada, España, y causó daños materiales . Y, uno más: Sismo de 5,2 sacude a Puerto Madero (Chiapas) en México .

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Para el 15 de agosto el terremoto ya dejaba 294 personas fallecidas y 320 seguían desaparecidas . Más y más historias de tragedia y de dolor se iban develando. Familias destruidas. Se informaba de la muerte de Daniela Largo, la mujer que fue rescatada entre los escombros en Pereira o el testimonio de la trilliza sobreviviente en Cali: “Dios me tiene para cosas grandes ”.

Dos clínicas de Profamilia suspendían servicios tras el sismo . Desde la sección de Ciencia nos contaban que cerca de San José del Palmar ya se habían registrado sismos de gran magnitud . Y como ya se había dejado saber un par de días antes, el Gobierno Nacional presentaba en la noche del viernes el plan con el que buscará reconstruir las zonas afectadas por el sismo: alianzas con empresarios y cajas de compensación, en la mesa.

El plan contempla tres fases: Atención inmediata y diagnóstico técnico, Reconstrucción de vivienda bajo el concepto “Vivienda Milagro” y Fase posterior de reconstrucción territorial que se extenderá durante los próximos años, que en este primer análisis estima el año 2028 como objetivo. Todos los detalles aparecen aquí, pero les dejamos un avance: “El esquema combinará recursos públicos y privados bajo la estrategia “Todos Ponen”: para el cierre financiero de los hogares podrán concurrir los subsidios del Gobierno Nacional, de las cajas de compensación familiar y de las entidades territoriales. Los empresarios, por su parte, manifestaron su disposición a reducir costos y a asumir contrapartidas que bajen el valor final de las soluciones de vivienda”.

El Ministerio del Deporte anunció acompañamiento a los atletas afectados y se establecieron algunos corredores viales donde no se cobrará peajes en medio para las caravanas que viajen con ayudas humanitarias y maquinaria amarilla entre Buga–Buenaventura, Malla Vial del Valle, Armenia–Pereira–Manizales, Tercer carril Bogotá–Girardot, Neiva–Espinal–Girardot y Girardot–Cajamarca.

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El Chocó, otra vez solo con su propia solidaridad

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En el norte del Valle centenares de personas quedaron sin vivienda. Los economistas empezaban a cuantificar costos de reconstrucción: según cálculos preliminares de expertos, podría equipararse al de una reforma tributaria.

En Cali, un grupo de enfermeras rescató a 36 bebés durante el terremoto en Cali , también un grupo de médicos convirtió una cancha deportiva en un campamento en el que atienden a voluntarios y rescatistas. Se informaba desde el Servicio Geológico Nacional, tras una semana, se seguían registrando réplicas, dos de ellas por encima de 4.0.

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Los empresarios más importantes de Colombia se metían la mano al bolsillo y anunciaban donaciones: allí aparecían David Vélez, de Nu Bank; la familia Gilinski, dueños de Nutresa y Yupi; Santo Domingo (dueños de Caracol Tv, D1 y El Espectador, entre otras) y Luis Carlos Sarmiento Angulo. Todos los apoyos de las compañías privadas aparecen en este enlace.

La solidaridad de todo un país superaba todas las expectativas, tanto que los centros de acopio oficiales de Bogotá anunciaron que dejaban de recibir ayudas desde el 17 de agosto . Ahora el foco estará en la ayuda de la reconstrucción, tras enviar 1.800 toneladas de ayudas humanitarias a municipios como Pereira, Quibdó, Cali, Buenaventura, Armenia y Manizales.

La cantante Shakira llegó al Chocó y anunció un millón de dólares para reconstruir las escuelas afectadas por el terremoto , y también hará lo propio con la Universidad Tecnológica del Chocó. Mientras el país al unísono se enfocaba en la tragedia, al ministro de Vivienda lo grabaron en una playa el fin de semana. La oposición pide su renuncia por no estar al frente de la labor de reconstrucción, él ofreció unas disculpas excusando su proceder en un tiempo íntimo con su familia, pero en tiempos de frustración, no hay excusa que valga, sobre todo cuando todos estamos poniendo de nuestra parte en toda esta crisis. Pero el primer mandatario dejó claro que el asunto va más allá y no solo respaldó la labor de su ministro Jaime Andrés Beltrán, sino que lo nombró el gerente de reconstrucción .

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En sus manos está liderar “un plan que une al gobierno nacional, a los constructores, al sector financieros, a las aseguradoras, a los gobernadores y alcaldes de todo el territorio nacional”. De la Espriella, durante su alocución presidencial del lunes festivo, invitó “también a los constructores, a lo empresarios de la construcción a trabajar unidos por Colombia, codo a codo con el Estado, donando sus utilidades en los proyectos de vivienda de las zonas afectadas”.

Así las cosas, ¿cuánta plata costará la reconstrucción? “Una firma privada modeló medidas físicas en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas cercanas a los COP 30 billones”. De acuerdo con la explicación de De la Espriella, aproximadamente COP 24.5 billones en edificaciones y 5.5 billones en estructura.

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La tarea, en este momento, va rumbo a encontrar e identificar a los desaparecidos . La Unidad de Búsqueda, por ejemplo, reforzó sus labores con drones, cámaras térmicas y personal especializado. La ciencia, entre tanto, reveló una serie de gráficos le ayudan a entender dónde (y por qué) hay mayor amenaza sísmica en Colombia . Se sabe que el 30 de septiembre se tendría listo diagnóstico nacional de viviendas por terremoto . Camacol, el gremio de los constructores, fue enfático en que la reconstrucción tomará años. La Federación Nacional de Cafeteros aseguró que tiene un censo con 8.000 familias con afectaciones.

El país le ha dado las gracias a los más de 9.600 voluntarios que se han ofrecido para atender la emergencia. En el balance más reciente de la UNGRD, con corte de este 19 de agosto a las 6:30 AM, es de 15 departamentos y 470 municipios afectados, 143.533 familias y 294.503 personas, 312 fallecidos, 4.380 heridas, 290 desaparecidas y 358 personas rescatadas. 134.282 viviendas averiadas, 29.680 destruidas y 277 edificios colapsados. 334 centros de salud, 3.423 centros educativos y 4.054 centros comunitarios afectados. 421 vías, 97 acueductos, 56 puentes vehiculares, 13 puentes peatonales y 5 aeropuertos con daños. 485 animales rescatados y 1.310 afectados.

El vicepresidente José Manuel Restrepo contó que el primer mandatario está ultimando los detalles de la declaratorio de emergencia económica, y que “se están preparando todos los decretos derivados de esa emergencia económica. Todas las carteras de Gobierno están listas y preparadas para ese fin”. Por ahí estará más definida la estrategia de reconstrucción y la ejecución, además de un cronograma. Nos despedimos con que este martes se reportó que Chocó tuvo cinco nuevos sismos de baja magnitud en la madrugada y que Colombia ya ha pasado antes por tragedias como está, así que nos cuentan en este enlace “el plan, los recursos y las lecciones aprendidas”.

Todos los detalles que tienen que ver con el terremoto, las víctimas, los daños, los recursos y el plan que se le viene al país, estarán contados en este enlace. Nos encontramos el otro miércoles. Hasta pronto.

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