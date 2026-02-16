Tras 27 años, Hidroituango reporta utilidades por COP 241.000 millones

Fotografía de archivo que muestra la central eléctrica de Hidroituango en el departamento de Antioquia. El proyecto hidroeléctrico aporta el 11 % de la energía del país. Foto: EFE - Luis Eduardo Noriega A.

Casi tres décadas después de su creación, Hidroituango S.A. reportó por primera vez ingresos operacionales. El año pasado, la compañía generó COP 442.742 millones y obtuvo utilidades por 241.081 millones, según informó en un comunicado.

El dato marca un punto a favor para la sociedad propietaria de la Central Hidroeléctrica Ituango, un proyecto que durante años estuvo asociado más a contingencias técnicas y disputas jurídicas que a resultados financieros.

La empresa fue creada en 1997 con la idea de convertir el proyecto hidroeléctrico en una fuente estructural de ingresos para Antioquia. Sin embargo, la coyuntura técnica de 2018 retrasó la entrada en operación plena y abrió un ciclo de litigios y cuestionamientos, que se calentó tras un fallo contra los contratistas de Hidroituango por COP 4,3 billones bajo orden de la Contraloría General de la República.

Las primeras unidades comenzaron a generar energía a finales de 2022. Hoy, cuatro de las ocho turbinas están en operación y aportan cerca de una décima parte de la energía del país. Las cuatro restantes siguen en construcción.

“Estas cifras consolidan la central como la más grande de Colombia y como un activo estratégico para la seguridad energética nacional y la transición hacia fuentes limpias y renovables”, señaló la empresa.

La compañía, como propietaria del activo, recibe ingresos derivados de la generación que ejecuta Empresas Públicas de Medellín (EPM), encargada de la construcción y operación mediante contrato.

El comunicado subraya que el nuevo escenario financiero llega tras el acuerdo conciliatorio aprobado en diciembre de 2025 entre Hidroituango S.A. y EPM. Ese acuerdo cerró controversias jurídicas que venían marcando la relación entre propietario y operador.

Hidroituango S.A. es mayoritariamente propiedad de la Gobernación de Antioquia, a través del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, con participación de EPM y cerca de 80 socios privados. El modelo combina capital público y privado con el propósito de financiar proyectos estratégicos del departamento.

Según Alejandro Arbeláez, gerente general de la sociedad, las utilidades podrían destinarse a obras como el Túnel del Toyo o el nuevo Ferrocarril de Antioquia, aunque esa definición se tomará en la asamblea general, prevista para marzo.

Un hito en medio de tensiones

El anuncio llega en un momento sensible. Hace una semana, la compañía y EPM respondieron a cuestionamientos del presidente Gustavo Petro sobre el manejo de generadoras eléctricas en medio de la temporada de lluvias.

“Juntas directivas de Urrá e Hidroituango también deben responder, sean privados o funcionarios. Di expresa indicación a todas las juntas directivas de las generadoras públicas de que desde ya debían usar la fórmula nueva tarifaria, que funciona obligatoriamente desde el 2027; si no, la tumba un magistrado. Por emergencia, esa fórmula debe adelantarse para todas las generadoras. Y será decreto/ley”, dijo Petro.

Hidroituango calificó como “desinformadas” las palabras del mandatario y defendió su operación y recordó que cuenta con más de 3.600 instrumentos de monitoreo para anticipar el comportamiento del río Cauca.

Por ahora, los COP 442.000 millones en ingresos operacionales representan un momento en que el proyecto más grande de infraestructura energética del país comienza a cumplir el objetivo que justificó su creación en 1997: “ser una fuente de energía para Colombia y de progreso para Antioquia”, concluyó Arbeláez.

