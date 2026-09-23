Uber Mujeres: la nueva opción para pedir viajes solo con conductoras

La empresa Uber lanzará a partir de hoy la posibilidad de pedir un servicio de transporte sólo con conductoras mujeres. Esta iniciativa se llama Uber Mujeres y se integrará de manera gradual en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín. En algunos meses, dependiendo de los avances en la nueva modalidad, se sumará a las aplicaciones…

Cada vez son más las mujeres que se integran a la plataforma de Uber para ser conductoras del servicio de transporte y para nadie es un secreto que, siendo mujer, ver en el volante a otra mujer es casi que un alivio.

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La empresa Uber lanzará a partir de hoy la posibilidad de pedir un servicio de transporte sólo con conductoras mujeres. Esta iniciativa se llama Uber Mujeres y se integrará de manera gradual en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín. En algunos meses, dependiendo de los avances en la nueva modalidad, se sumará a las aplicaciones instaladas a nivel nacional.

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Antes de lanzar este proyecto, la empresa Uber realizó una encuesta y el 84 % de las mujeres que participaron consideran que es importante para ellas poder elegir una arrendadora mujer para su servicio de transporte. Y el 96 % de ellas cree que Uber Mujeres puede responder a sus necesidades tal vez de cuidado, seguridad y tranquilidad.

Porque el transporte público sigue siendo un espacio donde la seguridad e integridad física no están del todo aseguradas.

El Observatorio de Mujeres y Equidad de Género en Bogotá (OMEG) realizó un estudio con algunas personas usuarias del servicio de Transmilenio, por ejemplo, y el 23,8 % de ellas afirmaron haber vivido alguna experiencia de violencia sexual en los meses anteriores a la encuesta (que fue realizada entre agosto y septiembre de 2025). Dentro de esa cifra, 8 de cada 10 víctimas son mujeres.

En el caso de Uber empezaron a trabajar este tema desde el 2021 cuando crearon la posibilidad de que las mujeres trabajadoras en la plataforma eligieran recibir sólo solicitudes de usuarias que fueran mujeres.

“Lo que se hizo fue reducir las barreras de entrada para muchas mujeres que no sabían si registrarse o no en Uber. Realmente la mayoría de ellas lo tomó para sus primeros viajes y para arrancar. Pero esas necesidades y preferencias de las arrendadoras mujeres eran también diferentes: unas lo usan todo el tiempo y solamente reciben solicitudes de mujeres, otras lo encienden en ciertos momentos del día, en la noche, cuando están en ciertos lugares y hay otras que prefieren no usarlo”, cuenta Ángela Mendoza, gerente general de Uber de la Región Andina.

Ahora esta posibilidad llega también para quienes usan la plataforma y costará lo mismo que las tarifas propuestas en el servicio normal o como ellos le llaman “Uber Ya”. También se podrán pedir el servicio de Uber Mujeres con algún tiempo de antelación o incluso se podrán cambiar las preferencias de la aplicación para que solo proponga conductoras mujeres.

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