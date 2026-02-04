Caída del petróleo y carbón contrasta con auge agroindustrial

Camión mueve carga en corredor logístico. Foto: MinCIT

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Si hay un renglón del comercio que ha servido de salvavidas en las ventas externas del país, está lejos de ser el minero.

Las exportaciones de Colombia mejoraron levemente al cierre de 2025, con exportaciones por USD 50.199,9 millones FOB, un crecimiento anual de 1,3 % frente a 2024, según el más reciente informe del DANE.

A primera vista, el crecimiento de 1,3 % podría parecer marginal. Pero sí es un alivio ante la fuerte caída en el principal rubro histórico de exportación del país: combustibles y productos de las industrias extractivas, que registraron ventas por USD 19.190,1 millones, una caída de 17,9 % frente a 2024.

El petróleo y sus derivados (-17 %) y el carbón (-31 %) cortaron de tajo el desempeño del sector.

Las cifras de exportaciones se salvaron por los productos manufactureros, agroindustriales y agropecuarios. Este segmento acumuló USD 26.388,9 millones, un aumento de 20 % en comparación con 2024.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) afirmó que esta canasta representa el 52,6 % de todo lo que vende Colombia al mundo. “Hemos puesto a disposición de los empresarios de los diferentes tamaños y en todas las regiones, instrumentos y mecanismos para acompañarlos en el proceso de fortalecer sus capacidades, de ser más productivos, de sofisticar la canasta productiva y diversificarla”, dijo la ministra Diana Marcela Morales.

Los bienes manufactureros aportaron USD 11.125,4 millones; representaron más de 4 de cada 10 exportaciones no mineras, un incremento del 5,4 % en comparación con el año anterior.

Plásticos y sus manufacturas crecieron 3,6 %.

Transformadores eléctricos subieron 4,5 %.

Insecticidas dieron un salto de 20,1 %.

Puertas, ventanas y sus marcos de aluminio aumentaron 6,3 %.

Preparaciones capilares se impulsaron 20,3 %, y perfumes y aguas de tocador, 19 %.

Los agroindustriales, por su parte, sumaron USD 3.965,7 millones, cerca del 15 % de la canasta no minera. Este rubro aumentó sus ventas en 31 % en comparación con 2024.

En este grupo, estos fueron los protagonistas:

Aceite de palma creció 83,6 %.

Azúcar aumentó 3,8 %.

Extractos y esencias de café incrementó 50,8 %.

Cacao y sus preparaciones varió 55,9 %, y productos de panadería y pastelería, 4,6 %.

Y por último, el grupo de productos agropecuarios favorecieron las exportaciones con ventas por USD 11.297,7 millones, un salto de 34,4 % anual. El café (+68,2 %), el banano (25,1 %) y las flores (2,1 %) fueron los reyes en volumen y ventas.

¿Qué países compran los productos colombianos?

A nivel general, Estados Unidos concentró el 29,6 % del valor FOB exportado, afianzándose como el principal destino. Le siguieron Panamá, India, Brasil, Países Bajos, Ecuador y China.

China restó 1,5 puntos porcentuales, convirtiéndose en el principal freno por destinos.

La caída de las exportaciones a China se explicó casi totalmente por el desplome de las ventas de hulla, que cayeron 90,2 % en ese mercado, es decir, un problema de alta concentración en carbón.

Entre los bienes no mineros energéticos, Estados Unidos fue el mayor receptor con el 31,7 % y un total de USD 8.359,8 millones, un aumento del 20,3 % frente al año anterior.

Le siguió Ecuador, que pesa 6,3 % en la canasta de destinos, con ventas por USD 1.668,8 millones, equivalente a un incremento de 7,1 %. Y en tercer lugar, México, que representa el 5 % y registró ventas por USD 1.328,8 millones.

Departamentos que más vendieron

Antioquia: USD 5.124,6 millones, un aumento de 26,3 %.

Bogotá: USD 5.006,3 millones, subió 18 %.

Valle del Cauca: USD 2.730,5 millones, mejoró 15,1 %.

Balance de las exportaciones

En 2025, Colombia exportó más (aunque poco) pese a la caída abrupta de su viejo pilar minero-energético, gracias a una canasta que empieza a apoyarse en manufacturas, agroindustria y productos agrícolas con mayor valor agregado.

Por supuesto, el reto continúa siendo sostener la diversificación de la canasta en un entorno de reducción de la demanda de petróleo, un golpe que sufre, una y otra vez, debido a una economía altamente concentrada en este rubro y que ya muestra sus límites.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.