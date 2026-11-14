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Esta es la recomendación de la Aerocivil para pasajeros con vuelos hacia Estados Unidos

Por una orden en Estados Unidos, en Colombia se reportan retrasos en vuelos hacia ese país.

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Redacción Economía
AME6860. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 13/11/2026.- Pasajeros caminan tras la suspensión de vuelos que hizo la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos este viernes, en el aeropuerto de la Guardia en Nueva York (EE.UU.). EFE/ Ángel Colmenares
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La Aeronáutica Civil informó que se están presentando demoras y reprogramaciones en los itinerarios internacionales entre Colombia y Estados Unidos por una orden emitida por el Centro de Comando del Sistema de Control de Tráfico Aéreo (ATCSCC), de la Administración Federal de Aviación de EE. UU. (FAA).

La autoridad aeronáutica estadounidense dispuso una detención en tierra a nivel nacional por "circunstancias extraordinarias y razones de seguridad operacional". Después de más de cuatro horas, la FAA YA está habilitando los despegues de vuelos nacionales.

En contexto: Se reanudan los vuelos en EE. UU. tras cuatro horas de parálisis: 1,5 millones de varados

El pasado jueves 12 de noviembre, el secretario de transporte, Sean Duffy, había solicitado al Congreso de Estados Unidos USD 30.100 millones para actualizar y modernizar el sistema de control de tráfico aéreo del país.

La Aerocivil informó que los vuelos internacionales que viajan desde Colombia hacia ese país pueden retrasarse o reprogramarse, porque las autoridades estadounidenses los autorizarán uno por uno.

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En territorio colombiano, aclaró la entidad, los vuelos nacionales y los internacionales con otros destinos operan con normalidad, y los pasajeros pueden consultar su itinerario en los canales de cada aerolínea o en las pantallas de los aeropuertos.

Recomendaciones para los viajeros

La Aeronáutica Civil hizo dos recomendaciones a las y los pasajeros que tienen vuelos programados hacia o desde Estados Unidos durante las próximas horas.

La primera es mantener el contacto permanente con la aerolínea para verificar el estado del itinerario antes de tomar algún transporte hacia los aeropuertos correspondientes.

La segunda recomendación es atender las indicaciones del personal en tierra y utilizar los canales digitales de las compañías aéreas para gestionar los cambios o posibles reprogramaciones.

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Por Redacción Economía

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