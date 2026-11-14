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"Los desafíos del país necesitan que sumemos esfuerzos, que construyamos juntos y aquí está el sector empresarial listo para seguir contribuyendo", sostuvo Murgas.

El presidente Abelardo de la Espriella se reunió este viernes 13 de noviembre con Luz Stella Murgas, la nueva presidenta de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI). Murgas fue designada hace tres días por la Junta de Dirección General del gremio, en reemplazo de Bruce Mac Master.

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Estas son las conclusiones tras reunión entre De la Espriella y presidenta de la ANDI

Le puede interesar: “La ANDI no tiene que elegir entre ser independiente y tener interlocución”: Murgas

Presidente @ABDELAESPRIELLA, gracias por su apertura y disposición para trabajar en los temas que son fundamentales para el crecimiento económico, la generación de oportunidades, y el bienestar de los colombianos.



Colombia nos convoca a sumar esfuerzos alrededor de los… https://t.co/iibxMK596y — Luz Stella Murgas (@luzstellamurgas) November 13, 2026

Murgas reemplaza a Mac Master, quien renunció el 1 de octubre en medio de tensiones con el Gobierno. En su carta de renuncia, él habló de “múltiples presiones” que habían afectado la capacidad de la organización para actuar libremente.

"Estoy seguro que de su mano, junto al Gobierno Nacional, con los industriales, vamos a sacar el país adelante", dijo el presidente en un video en el que aparece con Murgas.

La nueva presidenta tendrá el desafío de preservar la independencia de la ANDI y, al mismo tiempo, recuperar espacios de interlocución con el ejecutivo. En una entrevista con El Espectador, la dirigente dijo que el gremio "no tiene que elegir entre ser independiente y tener interlocución". Sostuvo que la independencia para la ANDI "es un principio fundamental".

Murgas es la primera mujer en convertirse en presidenta de la asociación y entre sus retos están fortalecer la competitividad de Colombia, promover el crecimiento económico, la productividad, la inversión y la generación de empleo formal.

También tiene prioridades a corto plazo como el debate sobre la reforma tributaria o "Ley de Rescate Económico", la decisión final sobre el incremento del salario mínimo y las discusiones que se generen sobre el Plan Nacional de Desarrollo.

La presidente ya sostuvo que una de las posibles soluciones para sanear las finanzas públicas es, no sólo el recorte del gasto, sino también impulsar el crecimiento. Por esto mismo afirmó que el equipo de la ANDI quiere traer propuestas a la mesa sobre lo que compete la reforma tributaria.

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