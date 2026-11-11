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“La ANDI no tiene que elegir entre ser independiente y tener interlocución”: Murgas

En entrevista con El Espectador, Luz Stella Murgas, la nueva cabeza del gremio que reúne a 1.680 empresas, habló sobre la ley fiscal, el aumento del salario mínimo, el fenómeno de El Niño y la independencia de la ANDI tras la salida de Bruce Mac Master.

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Karen Vanessa Quintero Martínez
Karen Vanessa Quintero Martínez
Luz Stella Murgas
Luz Stella Murgas, presidenta de la ANDI

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La ANDI, por primera vez en 82 años de historia, tiene a una mujer en la presidencia. Luz Stella Murgas, tras cinco años al frente de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), asume el liderazgo del gremio más grande e importante del país, que reúne a más de 1.600 empresas. Después de un proceso que tomó 36 días, la Junta de Dirección General anunció el nombramiento el martes. Murgas llega en reemplazo de Bruce Mac Master, quien renunció el 1° de octubre en medio de tensiones con el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

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Karen Vanessa Quintero Martínez

Por Karen Vanessa Quintero Martínez

Karenvaquintero kquintero@elespectador.com
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Comentarios
  • Rod(24557)Hace 7 horas
    Vaya, vaya ! Ella dice independencia, al asumir un puesto que el gatit@, les hizo cambiar y ellos arrastrandose le obedecieron expulsando indignamente al anterior directos 😔
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