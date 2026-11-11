“La ANDI no tiene que elegir entre ser independiente y tener interlocución”: Murgas

La ANDI, por primera vez en 82 años de historia, tiene a una mujer en la presidencia. Luz Stella Murgas, tras cinco años al frente de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), asume el liderazgo del gremio más grande e importante del país, que reúne a más de 1.600 empresas. Después de un proceso que tomó 36 días, la Junta de Dirección General anunció el nombramiento el martes. Murgas llega en reemplazo de Bruce Mac Master, quien renunció el 1° de octubre en medio de tensiones con el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

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En entrevista con El Espectador, la nueva presidenta de la ANDI habló sobre los retos y las prioridades de su gestión, explicó cómo el gremio tomará postura frente a la ley fiscal, el aumento del salario mínimo y el Plan Nacional de Desarrollo. También se refirió a la relación con el Gobierno y defendió que para la ANDI la independencia “es un principio fundamental”.

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¿Cuáles serán sus prioridades al frente de la ANDI?

Las prioridades de corto plazo están asociadas a temas de país urgentes, como el debate en torno a la ley de rescate económico, la concertación sobre el incremento del salario mínimo y el Plan Nacional de Desarrollo. En el mediano y en el largo plazo hay tres temas fundamentales: la competitividad del sector industrial; la digitalización y los cambios tecnológicos, y el contexto internacional, que también está afectando al sector productivo en Colombia.

¿Cómo está la relación del sector privado con el Gobierno de Abelardo de la Espriella?

La ANDI no solo representa al sector empresarial, su mayor fortaleza es que es una parte activa de la construcción de Colombia. A nosotros también nos duelen los desafíos en torno al desarrollo regional, lo que ha sucedido con el terremoto, todo lo relacionado con el bolsillo de los colombianos. Estamos para, de manera propositiva, con un diálogo abierto, constructivo y con la rigurosidad técnica que nos caracteriza, aportar propuestas.

La defensa del sector empresarial y la construcción del país no son objetivos distintos; hacen parte de una misma visión. No hay crecimiento sin empresas comprometidas, no habrá confianza si no tenemos impulso a la inversión, no habrá empleo si no hay competitividad. La ANDI tiene mucho por aportar.

¿Cómo va a garantizar la independencia del gremio, teniendo en cuenta toda la polémica que rodeó la salida de Bruce Mac Master?

La independencia para la ANDI no es un tema coyuntural ni una postura circunstancial: es un principio fundamental. Eso es lo que le ha dado a esta institución legitimidad y credibilidad, y la ha convertido en una voz sólida y relevante en los grandes debates nacionales. La independencia para mí no es antagonismo. La ANDI no tiene que elegir entre ser independiente y tener interlocución, es ambas cosas.

La independencia es autonomía de criterio. Y si hay una institución que sabe formar su autonomía es la ANDI, que tiene capacidad técnica y un talento humano valioso, que le permite construir datos, cifras, medición de impactos y proyección de escenarios. La rigurosidad técnica le da autonomía para dialogar con todos los gobiernos, actores e instituciones en cualquier momento, siendo capaces, por supuesto, de defender las posiciones con fundamento. La independencia claramente va a requerir interlocución, y en esa interlocución es donde vamos a generar los consensos, donde sea posible, para construir un mejor país.

Usted habla de interlocución e independencia: ¿cuando haya algún desacuerdo lo manifestarán públicamente?

Lo que hace más fuerte a una institución gremial es ser independiente. La credibilidad se forma con la rigurosidad técnica. Si eso implica que haya posiciones que discrepen, el enfoque de la ANDI es propositivo.

Nosotros estamos aquí para construir acuerdos, confianza, consensos; no estamos para confrontar. Venimos de cuatro años muy complejos, de una independencia confrontativa. Necesitamos pasar a una independencia constructiva, porque los desafíos del país no son menores y están impactando la calidad de vida de los colombianos.

¿Qué le puede aportar a la ANDI su experiencia en Naturgás?

Uno de los principales factores que está afectando la competitividad del sector productivo es no tener acceso a energía confiable, segura y a precios eficientes. Sin duda, los asuntos energéticos dejaron de ser sectoriales: son transversales a toda la economía, pero además tienen un impacto en la calidad de vida de las familias colombianas.

Así las cosas, trabajar por tener mayor oferta de energía eléctrica y de gas, no solo de cara al fenómeno de El Niño, sino para los próximos años, va a seguir siendo un objetivo que persiguen todos los empresarios. Los costos de producción se están viendo afectados, y a algunas industrias les ha tocado migrar a otro tipo de energéticos más económicos, pero no necesariamente menos contaminantes.

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¿Cómo está viviendo el gremio la situación fiscal del país?

Hay un consenso nacional sobre el desafío fiscal que está enfrentando Colombia y sobre la necesidad de que el Estado tenga la caja suficiente para afrontar los compromisos que tiene en los próximos años. Si no hay un ajuste fiscal, los indicadores de déficit y de deuda van a empezar a crecer de manera insostenible. La única manera de generar un equilibrio es apostándole al crecimiento económico y para eso se requiere inversión y competitividad.

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Hay que trabajar, entonces, por cumplir los dos objetivos: tener los recursos que el Estado necesita de inmediato e impulsar el crecimiento económico. En esa conversación vamos a ser prudentes, responsables y haremos aportes técnicos que nos permitan tomar decisiones sensatas.

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¿Cómo están viendo la ley fiscal y la proporción entre recorte e impuestos?

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Solo el recorte al gasto público no va a lograr sanear las finanzas públicas. Partiendo de ahí, insisto, hay que ver cómo logramos impulsar el crecimiento. El equipo de la ANDI viene desde hace varios días construyendo información y cifras. Ayer, tras la elección de la junta, no perdimos ni un segundo: inmediatamente constituimos un comité para la ley de rescate y tuvimos la primera reunión.

La ley tiene que aprobarse antes del 31 de diciembre, pero creo que todavía hay espacio para construir propuestas para garantizar que el Estado tenga caja, apostarle al crecimiento y, por supuesto, que esto le pegue lo menos posible al bolsillo de los colombianos.

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¿O sea que todavía no han identificado ninguna línea roja?

Así la hubiéramos identificado, sería irresponsable contarla hoy. Tan pronto como tengamos algo que le agregue valor a este debate que tiene que ser técnico, prudente y responsable, lo compartiremos.

Luz Stella Murgas fue presidenta de Naturgás durante cinco años.

¿Cuál es la postura de los empresarios frente al aumento del salario mínimo?

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Colombia necesita que los trabajadores mejoren su ingreso, también necesita proteger la fuente de empleabilidad y evitar la informalidad. Esos son tres objetivos centrales más allá de un número y de cuánto debe ser el incremento salarial. Debe haber reflexiones técnicas, sensatas y responsables de todos los que estamos en esa mesa de concertación; la ANDI y otros gremios hacen parte, junto al Gobierno nacional, los sindicatos y los pensionados. Y la conversación no se aleja de la ley de rescate, de hecho son paralelas, lo que me parece bueno para que haya equilibrio.

¿Cómo lograr ese equilibrio? Porque los empresarios quieren un aumento que sea prudente, pero usted también dice que se necesitan impuestos…

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Hay una ley que determina los criterios que se tienen que valorar para definir el incremento salarial, como la inflación y la productividad, a esta conversación se suma la informalidad. La conversación tiene que estar en torno a las cifras. De otro lado, la ley fiscal también tiene una propuesta sobre parafiscales que tiene un impacto en la nómina. Eso ya lo tenemos medido. ¿Es posible lograr un equilibrio? Yo creo que la respuesta es sí: hay acuerdos sobre lo fundamental.

¿Qué se puede hacer para aumentar la inversión?

Colombia necesita recuperar la confianza inversionista y eso pasa por generar estabilidad jurídica y estímulos que permitan que las grandes inversiones lleguen a Colombia en vez de irse a Argentina, a Brasil, ahora a Venezuela, a México y a otros países que tienen un nivel de competitividad mejor que el de Colombia.

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La estabilidad jurídica no es un tema menor. En el sector de hidrocarburos y minería, por ejemplo, que es intensivo en capital, las decisiones de inversión tienen resultados a largo plazo; por eso se requieren reglas estables y claras. La ley de rescate tiene un capítulo que se llama el RUGE, el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial, que busca atraer grandes inversiones y puede generar beneficios de corto y largo plazo. Argentina ya tiene un régimen similar, que se llama el RIGI. Para competir, esa es una buena señal, que tiene buena recepción en el Congreso y en la conversación nacional.

¿Cuáles deben ser las prioridades en el Plan Nacional de Desarrollo?

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El Plan Nacional de Desarrollo es la hoja de ruta de los próximos cuatro años; de aquí a final de año tenemos que tener definidas las bases. El gran mensaje es que el futuro del país se construye con la suma de los esfuerzos de todos los actores y será importante pensar en el mediano y en el largo plazo, no solo en lo urgente. Entre las prioridades debe estar mejorar la competitividad, crecer al mismo ritmo de los avances tecnológicos y de la digitalización y, por supuesto, de cara al contexto internacional, ser resilientes desde el punto de vista industrial.

¿Se están tomando las medidas necesarias para garantizar el suministro de energía y gas durante El Niño?

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Desde el punto de vista de la disponibilidad de gas, que es un tema crucial para superar el fenómeno de El Niño, hay una planta nueva a través de la cual van a ingresar por Buenaventura volúmenes de gas importado equivalentes al 9 % de la demanda total del país, y una segunda que entraría en operación en febrero en Cartagena, además de la existente (SPEC), que tiene una capacidad de gran escala. Esto permitirá garantizar el suministro.

Pero está el gran desafío de la competitividad: hoy estamos importando el 40 % del gas que consumimos, sujetos a los precios del mercado internacional impactados por el cierre del estrecho de Ormuz. Ante la menor disponibilidad, los precios suben, afectando al sector industrial. Como los asuntos de energía son transversales a toda la economía, este es un asunto que le compete a la ANDI.

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¿Por ahora podemos descartar un apagón?

Con la entrada en operación de la planta en noviembre, con unos volúmenes de gas importado que no teníamos en el balance, que entraron en octubre gracias a la modificación de una licencia ambiental de SPEC, más si logramos anticipar un poco la entrada de Puerto Bahía, creo que vamos a tener garantía en el suministro. Pero eso va a depender del comportamiento de los embalses y de las restricciones en transmisión.

Para superar el fenómeno de El Niño, la parte más crítica seguramente está por venir, y se requiere un seguimiento milimétrico. Lo importante es que todos estamos sumando esfuerzos y el papel de la ciudadanía es fundamental: ahorrar energía, agua y gas puede sumar para evitar un racionamiento.

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¿Qué significa para la ANDI, después de 82 años, tener a una mujer en la presidencia? ¿Cómo fue el proceso?

Es un honor y un orgullo presidir la ANDI después de 82 años de existencia, en los que los líderes que han tenido el privilegio de estar al frente han sido hombres. Es un mensaje de que Colombia está abriendo espacios para que las mujeres asuman este tipo de liderazgos y responsabilidades, espero que pueda inspirar políticas internas en las organizaciones y en la política pública, para que seamos más las mujeres en estos espacios de liderazgo.

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Estoy aquí por la trayectoria, por la experiencia, por los logros que he construido de la mano del sector que venía de representar, también es un reconocimiento al sector energético. Se hizo un proceso diligente, autónomo y transparente. Se acompañaron de un headhunter, donde seguramente hubo una lista de nombres con altas calidades y experiencia. Los mismos empresarios que hacían parte de la comisión, que representan a todas las regiones del país, fueron seleccionando nombres hasta llegar a una recta final con dos candidatos, incluyendo a Juan Camilo Nariño. Sentí que la Junta estaba tranquila frente a una decisión que le daba tranquilidad, ahora lo importante es preservar lo que ha hecho fuerte a la ANDI durante décadas y evolucionar.

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