“En 70 días, el equipo del Gobierno Nacional organizó una rueda de inversión que históricamente tomaba más de ocho meses, con un costo 80 % menos que las anteriores rondas de negocio”, afirmó el vicepresidente.

Finalizó la Milagro Week, iniciativa del gobierno para reunirse con inversores y empresas en Nueva York (EE. UU.), y el vicepresidente José Manuel Restrepo anunció compromisos de inversión y financiación por USD 43.205 millones, un poco más del doble de su meta inicial (COP 20.000 millones).

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Este es el balance de inversiones de la Milagro Week, según el vicepresidente Restrepo

Por ahora, cabe resaltar, todo permanece en el terreno de los anuncios y las posibilidades. Un anuncio de inversión, como los que ha venido dando el Gobierno durante la Milagro Week, es una declaración pública, hecha por una empresa u organismo, sobre la intención de destinar capital a determinados proyectos. Para pasar del anuncio al hecho, se requiere de estructuración, permisos y, evidentemente, se concrete el desembolso de dicho monto y se pongan en marcha los proyectos.

A hoy lo que se sabe es que, según el Gobierno, se destinaría inversión para 24 de los 32 departamentos del país abarcando 11 sectores económicos. Los acuerdos se enfocan en proyectos regionales relacionados al agro, al transporte, la infraestructura, la energía, el sector de las empresas, el empleo, la salud y la conservación ambiental.

Las cifras que da el balance con respecto al empleo hablan de un “potencial” de generar 32.000 empleos en transporte férreo, 15.000 en infraestructura y energía, 6.000 en minería y 2.300 en energías renovables.

El Gobierno habla de cuatro proyectos

En el comunicado, Restrepo destaca cuatro proyectos de inversión: el corredor férreo entre La Dorada y Chiriguaná, la modernización del aeropuerto de Rionegro, Antioquia y la reactivación de proyectos en La Guajira e iniciativas de sustitución de cultivos ilícitos en Catatumbo.

El primero, según afirman, facilitaría el transporte de mercancías desde el interior del país hacia el Caribe a través de un corredor que contiene 526 kilómetros de vía con cercanía a 25 municipios.

La Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, dijo este miércoles que la construcción y modernización de dicho corredor fue adjudicada por COP 3,4 billones a 10 años de concesión. La entidad también confirmó que la concesión del corredor férreo La Dorada–Chiriguaná aseguró financiación por COP 2,01 billones con el respaldo de Bancolombia, CAF, la Financiera de Desarrollo Nacional, Itaú y Davivienda.

El segundo proyecto, de modernización, tiene como objetivos: atraer más visitantes a Antioquia y generar empleo en hoteles y restaurantes. Ahora bien, la reactivación de proyectos en el norte de Colombia, en la Guajira específicamente se refiere al despliegue de proyectos eólicos y solares, con una capacidad eólica de 504 megavatios, según anunciaron.

De hecho, el pasado 11 de noviembre la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), anunció la vía libre para construir un parque solar fotovoltaico: Haticos con la obligación de evitar intervención con los ecosistemas aledaños.

En contexto: Autorizan la construcción de un parque solar con más de 170.000 paneles en La Guajira | EL ESPECTADOR

Por último, el vicepresidente sostuvo que en Catatumbo quieren generar ingresos con iniciativas de sustitución de cultivos ilícitos. Según afirmó el Ministerio de Agricultura, la sustitución se impulsaría a través de la siembra de palmas.

Estos fueron los anuncios de inversión

A lo largo de la semana, se anunciaron estas inversiones, desde sectores empresariales y privados.

Transferport, empresa de transporte ferroviario de carga, anunció USD 3.450 millones.

Avianca USD 3.000 millones, con previsiones de incorporar 61 aviones entre 2027 y 2029.

El Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) habló de una inversión de hasta USD 1.500 millones para la modernización de los aeropuertos de Rionegro y Carepa (Antioquia), Quibdó (Chocó), Corozal (Sucre) y Montería (Córdoba)

Patria Investments anunció tres iniciativas: la primera de USD 500 millones, la segunda de USD 300 millones y la tercera de USD 1.800 millones, según el comunicado de la vicepresidencia. Hoy mismo, lo que se anunció desde el Ministerio de Salud es que estarán destinados al sector salud, infraestructura y energías.

Parex Resources, compañía productora de petróleo y gas enfocada en Colombia, anunció USD 2.500 millones para exploración, desarrollo e infraestructura de petróleo y gas.

AngloGold Ashanti, compañía minera global dedicada principalmente a la extracción de oro, dijo que invertirá USD 2.500 millones para el proyecto de cobre Quebradona, en Antioquia, que aún depende de las autorizaciones en curso.

Greenwood Energy, empresa de energía renovable, anunció USD 1.100 millones para energía eólica.

Mineros anunció USD 600 millones y Río Tinto otros USD 100 millones para proyectos mineros.

Collective Mining anunció USD 100 millones para completar la exploración y avanzar en el licenciamiento de su proyecto en Marmato, Caldas.

Entonces, sumando cifras, las empresas destinadas al transporte anunciaron inversiones de un total de USD 7.950 millones de dólares y, por el otro lado, las empresas de energía, minería y extracción de recursos dijeron que invertirán USD 6.900 millones de dólares.

🇨🇴 Los compromisos de inversión y financiación por US$43.205 millones anunciados en la #MilagroWeek abarcan 11 sectores de la economía, 24 departamentos y Bogotá. Los proyectos tienen el potencial de generar más de 55.000 empleos 👇🏻 pic.twitter.com/8eju37hNtK — Vicepresidencia Colombia (@ViceColombia) November 18, 2026

En inclusión financiera, Addi anunció USD 2.000 millones y Grupo Plata pasó a USD 400 millones. Entre los demás anuncios figuran USD 1.000 millones de Grupo Éxito, USD 200 millones de PlasmaPharm, USD 200 millones de Oleoflores y USD 50 millones de Campo Capital. Rainforest Trust y Bezos Earth Fund anunciaron USD 15 millones para conservación.

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Por su parte, la financiación anunciada por la banca multilateral para el sector privado suma USD 21.400 millones: el Grupo Banco Mundial, a través de IFC, anunció USD 10.000 millones; BID Invest, USD 6.000 millones; y CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, USD 5.400 millones.

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