El IDF es una herramienta que mide anualmente ocho indicadores de la gestión municipal, agrupados en dos dimensiones: resultados fiscales (80 % del…

¿Cuáles son los municipios del país con mejor desempeño fiscal, más sostenibilidad, eficiencia y capacidad de la gestión financiera? De esta respuesta se encarga el Departamento Nacional de Planeación (DNP), a través de la Dirección de Descentralización y Fortalecimiento Fiscal, que presenta los resultados del Índice de Desempeño Fiscal (IDF) de los municipios correspondiente a la vigencia 2025.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Estos son los 10 municipios con mejor desempeño fiscal en Colombia, según el DNP

El IDF es una herramienta que mide anualmente ocho indicadores de la gestión municipal, agrupados en dos dimensiones: resultados fiscales (80 % del índice) y gestión financiera (20 % del índice).

Publicidad

Lea: Qué es la inflación, cómo se calcula y qué hacer cuando los precios no dan tregua.

En 2025, el promedio nacional del IDF municipal fue de 57,25 puntos sobre 100, lo que representa un incremento de 1,40 puntos frente a 2024 (55,86 puntos) y un incremento de 1,47 puntos frente a 2022 (55,78 puntos). El índice, en lo últimos años, alcanzó su punto más alto en 2023 (57,57 puntos) y retrocedió en 2024, antes de recuperarse parcialmente en la presente vigencia.

La recuperación se explica principalmente por el desempeño de la dimensión de Resultados Fiscales. No obstante, la dimensión de Gestión Financiera retrocedió 0,41 puntos, debido a:

Una caída de 3,55 puntos en la Capacidad de Ejecución de Inversión, que se ubicó en 91,11 puntos.

Una disminución de 3,48 puntos en la Capacidad de Programación y Recaudo de Ingresos, que se ubicó en 64,73 puntos, pues el recaudo superó en 34,6 % lo presupuestado.

Municipios con mejor desempeño fiscal

De acuerdo con el listado nacional 2025, calculado sobre 1.103 municipios, los diez municipios con mejor desempeño fiscal fueron:

Ranquin Municipio Departamento IDF 2025 1 Girardota Antioquia 83,92 2 Betulia Santander 82,86 3 El Retiro Antioquia 82,45 4 Cogua Cundinamarca 81,45 5 San Cristóbal Bolívar 81,06 6 Sopó Cundinamarca 81,02 7 Mosquera Cundinamarca 80,68 8 Envigado Antioquia 79,21 9 Samacá Boyacá 79,00 10 Itagüí Antioquia 78,53

Antioquia aporta 4 de los 10 municipios del listado (Girardota, El Retiro, Envigado e Itagüí) y Cundinamarca aporta 3 (Cogua, Sopó y Mosquera). Por tipología municipal, cinco de los diez municipios pertenecen a la Tipología 1, tres a la Tipología 2 y dos a la Tipología 4, lo que muestra que el buen desempeño fiscal no es exclusivo de los municipios con mayores capacidades institucionales.

El IDF agrupa a los municipios en cinco rangos: “deterioro”, “riesgo”, “vulnerable”, “solvente” y “sostenible”, en una escala de 0 a 100 puntos.

Siete municipios fueron calificados en el rango “Sostenible” (80 puntos o más), frente a uno solo en 2024. 61 municipios se ubicaron en el rango “Solvente” (entre 70 y menos de 80 puntos), frente a 35 en 2024. El número de municipios en los rangos “Deterioro” y “Riesgo” se redujo en 74 frente a la vigencia 2024 (de 780 a 706). La mayoría de los municipios, 706 (64,0 % del total), permanecen en los rangos “Riesgo” y “Deterioro”, con un IDF por debajo de 60 puntos. El promedio nacional (57,25 puntos) se ubicó en el rango “Riesgo” (entre 40 y menos de 60 puntos).

¿Para qué sirve la medición fiscal de los municipios?

El DNP pone a disposición de las entidades territoriales, la ciudadanía, la academia y el sector privado el Visor IDF, disponible en la plataforma Consolidador de Información Fiscal y Financiera (CIFFIT), en el este enlace.

El Departamento Nacional de Planeación asegura que les brinda asistencia técnica a los gobiernos municipales —en especial a los municipios de las Tipologías 3, 4 y 5 y a los municipios en “Deterioro” en el IDF— para fortalecer la gestión de los recursos propios, mejorar la programación presupuestal y avanzar hacia una mayor sostenibilidad financiera territorial.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.