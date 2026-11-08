“Si una familia hace un año destinaba COP 200.000 para la compra de alimentos, a la fecha de hoy necesita COP 230.000 para adquirir los mismos productos. El costo de los productos aumentó, indicando una pérdida del poder…

Es decir, cuando hay un cambio de precios generalizado de los productos y servicios que utilizamos y esta alza se mantiene en ese tiempo. Uno de los efectos que genera en el bolsillo es que: con la misma plata se compran menos cosas que antes.

Cuando hay un aumento en el promedio de los precios de una economía, hay inflación.

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Qué es la inflación, cómo se calcula y qué hacer cuando los precios no dan tregua

“Si una familia hace un año destinaba COP 200.000 para la compra de alimentos, a la fecha de hoy necesita COP 230.000 para adquirir los mismos productos. El costo de los productos aumentó, indicando una pérdida del poder adquisitivo del dinero”, explica la docente Ana Ayala Hurtado, del programa de contaduría virtual de la Fundación Universitaria del Área Andina.

Ayala también sostiene que la inflación suele confundirse con el costo de vida o con el encarecimiento de productos específicos, cuando en realidad es un indicador que mide cómo cambian los precios a nivel general. “Una familia puede percibir que su economía está afectada porque subieron el arriendo, los alimentos y el transporte, a pesar de que la inflación oficial sea inferior al incremento que se experimenta en estos gastos”, dice.

Ahora bien, ¿quién puede controlar la inflación? El Banco de la República. Ese es uno de sus mandatos constitucionales y lo puede hacer con la decisión de circular más billetes o no, y también determinando las tasas de interés.

Es decir, están siempre tambaleando entre no asfixiar a las y los colombianos y el deber de controlar la inflación.

El Banco de la República puede subir las tasas y, en ese caso, se encarece el dinero y por lo tanto también el crédito. En este momento la tasa está en 12,25 % y en eso se basan los bancos, por ejemplo, para sus propias tasas.

Aunque el banco también establece una meta de financiación anual, en este caso del 3 % (debe estar en un rango de entre el 2 y el 4 %). El 3 % es el número objetivo al que Colombia debería llegar, es decir, cuánto debería aumentar de precios el país al año. Esta meta tiene como funciones: orientar decisiones económicas, crear expectativas, buscar estabilidad y crecimiento sostenible. La inflación puede estar en ese rango o salirse de ahí por cuestiones externas como por ejemplo, guerras.

Cuando la inflación se aleja de la meta, el banco ajusta la tasa de interés para reconducirla.

En contexto: La inflación en Colombia subió en septiembre: alimentos y educación presionaron los precios | EL ESPECTADOR

¿Cómo se mide la inflación?

En Colombia, la inflación se mide a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC), un indicador que determina la evolución del costo promedio de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares.

El IPC es realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) a través de una encuesta que se hace aproximadamente cada 10 años, la última fue en el 2018.

La cobertura de esta medición abarca 38 ciudades entre las cuales 22 son ciudades capitales y otras áreas urbanas a hogares ordenados por sus niveles de ingresos.

Los resultados del IPC salen el quinto día hábil de cada mes y lo primero que muestra es la variación mensual, de año corrido y anual.

La primera se refiere a cuánto cambió la inflación de mes a mes, por ejemplo, comparando los resultados de octubre con los de septiembre. La variación de año corrido se refiere a la cifra de cambio de la inflación desde el primero de enero de ese mismo año hasta el mes que está siendo analizado. Por último, la variación anual es la comparación del mes estudiado con el mismo mes pero del año anterior.

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Esta medición depende, no sólo de cuánto varían los precios de bienes y servicios, sino también de lo que sucede mes a mes en cada sociedad, por ejemplo: vacaciones escolares, festividades y semana santa. Esto genera dinámicas distintas en cómo se comporta la gente y, al fin y al cabo, en cómo se comporta la economía. A esto se le llama efectos estacionales.

¿Por qué suben los precios? Los precios suben cuando hay más demanda que oferta, las personas piden más de lo que realmente hay en el mercado o porque se encarecen los insumos y materias primas requeridas para la elaboración de un producto o la prestación de un servicio, lo que incluye también la mano de obra.

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Esto sucede, por ejemplo, cuando la producción agrícola se estanca debido a situaciones externas como el Fenómeno de El Niño o cuando suben los precios internacionales de fertilizantes.

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¿Cómo se siente la inflación en los hogares?

La inflación se siente diferente en cada hogar porque no todas las familias tienen los mismos ingresos, necesidades, ni hábitos de consumo.

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La profesora Ana Ayala pone tres ejemplos: una familia con dos hijos en edad escolar puede gastar mucho en educación, alimentación y transporte. Una pareja sin hijos puede destinar más recursos a vivienda, recreación y comidas fuera del hogar. Una persona adulta mayor lo destinaría más a medicamentos, servicios de salud y alimentación.

Cuando los precios aumentan, “una familia debe aprender a administrar sus ingresos de manera más eficiente, sin afectar su calidad de vida”, afirma Ayala.

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Por ejemplo, las familias pueden realizar un presupuesto familiar que les permita identificar cuánto dinero recibe la familia y cómo lo distribuye.

Pueden también identificar los gastos que más aumentan (incluso si son pequeños) y comparar cómo han cambiado con meses anteriores, porque no todos suben al mismo ritmo.

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Recomienda, en la medida de lo posible, planificar las compras porque comprar sin planificación puede generar gastos innecesarios. Así como evitar compras impulsivas y antes de comprar preguntarse: ¿Realmente lo necesito? ¿Puedo aplazar esta compra? ¿Existe otra alternativa que cumpla la misma función y cueste menos?

Pero además de eso, cuando los precios aumentan es fundamental proteger los gastos esenciales, “no se debe reducir indiscriminadamente la alimentación, la salud o la educación”, sostiene Ayala.

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