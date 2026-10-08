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Estos son los empresarios que estarán frente al Fondo Milagro

El Fondo Milagro será el encargado de destinar recursos para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto en Colombia. El presidente Abelardo de la Espriella nombró a los empresarios y funcionarios que liderarán la administración y gestión de dicho Fondo. 

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Redacción Economía
AME8623. BOGOTÁ (COLOMBIA), 12/08/2026.- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella (i), habla en una rueda de prensa junto a la primera dama Ana Lucia Pineda este miércoles, en el Palacio de San Carlos en Bogotá (Colombia). "Le informo al país: he decidido hacer uso de la emergencia económica, mecanismo que contempla la Constitución, para poder enfrentar esta crisis como corresponde", aseguró De la Espriella, quien explicó que la medida permitirá crear un "fondo milagro" destinado a canalizar recursos "para la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos" afectados por el sismo. EFE/ Pablo R. Seco
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El presidente de la república, Abelardo de la Espriella, anunció que el Fondo Milagro ya está en marcha.

Al frente del Fondo habrán personas del sector privado, dirigentes gremiales y funcionarios estatales. Este Consejo Directivo del Fondo estará a cargo de la gestión de los recursos y tendrá que adoptar el Plan General de Intervención, Recuperación y Reconstrucción. También deberán determinar a quiénes irán destinados estos recursos, cómo focalizarlos en las diferentes regiones afectadas. Tendrán que pasarlos del decreto al territorio.

Jaime Uribe, empresario antioqueño y cofundador de Ron Parce, será el encargado de coordinar, administrar y hacer seguimiento a los recursos del Fondo. En julio de este año Uribe había sido nombrado como presidente de ProColombia, la entidad encargada de promover el turismo internacional.

Ahora bien, la directiva del Fondo Milagro también está compuesta por Liliana Restrepo, cofundadora de Frisby, desde 1977. De profesión es economista de la Universidad Libre de Pereira y cuenta con un posgrado en Gerencia de Proyectos de la Universidad San Francisco de Quito.

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También se integrará Germán Bahamón, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, quien dirige el gremio desde el 2023. Bahamón es ingeniero de producción agroindustrial de la Universidad de la Sabana y especialista en mercadeo estratégico.

César Caicedo, que también hará parte de la directiva, es economista de la Universidad de Tufts (en Estados Unidos) y especialista en administración de empresas.

Otro de los empresarios es Arturo Calle, quien cuenta con 60 años de experiencia liderando su propia empresa de moda masculina y femenina. Y, por último, estará Carlos Ríos, secretario general de la Presidencia de la República.

El Consejo Directivo deberá seleccionar una firma para que realice una auditoría independiente sobre la administración de los recursos y esta será complementaria al control fiscal. La Contraloría General de la República será la entidad encargada de vigilar y controlar lo que se maneje desde el Fondo.

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Por Redacción Economía

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Comentarios
  • Mario Giraldo(196)Hace 37 minutos
    Dos meses y contando, Pereira en ruinas, Cali con gente aun desaparecida…. y siguen los anuncios, y siguen las promesas…. siguen en campaña
  • Dolly(ek3ph)Hace 53 minutos
    Parece haber gente seria, importante el seguimiento y reporte de los números.
  • Marcus(78331)Hace 1 hora
    y DE LA PLATA QUE?
  • DONALDO(67774)Hace 2 horas
    ¡Pero, qué tarde!
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