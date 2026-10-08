Al frente del Fondo habrán personas del sector privado, dirigentes gremiales y funcionarios estatales. Este Consejo Directivo del Fondo estará a cargo de la gestión de los recursos y tendrá que adoptar el Plan General de Intervención, Recuperación y Reconstrucción. También deberán determinar a quiénes irán destinados estos recursos, cómo focalizarlos en las diferentes regiones afectadas. Tendrán que pasarlos del decreto al territorio.

El presidente de la república, Abelardo de la Espriella, anunció que el Fondo Milagro ya está en marcha.

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Estos son los empresarios que estarán frente al Fondo Milagro

Jaime Uribe, empresario antioqueño y cofundador de Ron Parce, será el encargado de coordinar, administrar y hacer seguimiento a los recursos del Fondo. En julio de este año Uribe había sido nombrado como presidente de ProColombia, la entidad encargada de promover el turismo internacional.

Ahora bien, la directiva del Fondo Milagro también está compuesta por Liliana Restrepo, cofundadora de Frisby, desde 1977. De profesión es economista de la Universidad Libre de Pereira y cuenta con un posgrado en Gerencia de Proyectos de la Universidad San Francisco de Quito.

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También se integrará Germán Bahamón, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, quien dirige el gremio desde el 2023. Bahamón es ingeniero de producción agroindustrial de la Universidad de la Sabana y especialista en mercadeo estratégico.

César Caicedo, que también hará parte de la directiva, es economista de la Universidad de Tufts (en Estados Unidos) y especialista en administración de empresas.

Otro de los empresarios es Arturo Calle, quien cuenta con 60 años de experiencia liderando su propia empresa de moda masculina y femenina. Y, por último, estará Carlos Ríos, secretario general de la Presidencia de la República.

El Consejo Directivo deberá seleccionar una firma para que realice una auditoría independiente sobre la administración de los recursos y esta será complementaria al control fiscal. La Contraloría General de la República será la entidad encargada de vigilar y controlar lo que se maneje desde el Fondo.

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