El 7 de octubre iniciará el “Fondo Milagro” para atender la emergencia por el terremoto

El vicepresidente José Manuel Restrepo, en el encuentro regional para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, confirmó que la fiduciaria que estará encargada de administrar el “Fondo Milagro” ya quedó constituida. “Desde mañana [7 de octubre] arranca a disponer de recursos para atender la tragedia”, afirmó Restrepo. Por ahora, el fondo contará con un billón de pesos colombianos (COP) para atender las afectaciones que generó el terremoto del pasado 10 de agosto en el occidente del país.

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El Fondo Milagro fue creado por el decreto 1379 con el objetivo de “atender las necesidades de recursos destinados a conjurar la crisis e impedir la extensión de los efectos ocasionados por el sismo del 10 de agosto de 2026 que dio lugar a la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”. Además, al ser consolidado como un patrimonio autónomo, se requiere de una fiduciaria.

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El Ministerio de Hacienda, liderado por Miguel Gómez Martínez, le entregará estos recursos a una fiduciaria pública, elegida a discreción, para que los administre con el objetivo particular del fondo. Al frente de la gerencia del Fondo Milagro estará el empresario antioqueño Jaime Uribe Tamayo, quien fue designado por el presidente De la Espriella el pasado 21 de agosto.

Según el presidente, esta misma tarde se entregarán más detalles sobre el “Fondo Milagro”, durante el consejo de ministros que se desarrollará en Bogotá. Se espera que este fondo, según fuentes extraoficiales, tenga alrededor de $4 billones para el mes de noviembre. El pasado 29 de septiembre, el MinHacienda radicó un proyecto de ley que, modificando el presupuesto de 2026, destinaba $2,7 billones al “Fondo Milagro”, además de trasladar $1,2 billones para atender la deuda con Air-e.

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Desde el mes de septiembre, con la firma de 11 decretos en el marco del terremoto, se conoce la ruta que espera tomar el gobierno De la Espriella para atender las consecuencias de esta emergencia humanitaria. Las fuentes que llenarán este “Fondo Milagro” son múltiples: pasan por asignaciones en el Presupuesto General de la Nación, la cooperación nacional e internacional; también incluye donaciones públicas y privadas, además de operaciones de crédito público.

“Entiendan que la paquidermia del Estado, la situación que hemos recibido, es supremamente compleja. Y, sin embargo, aquí estamos resolviendo y ya quedó ayer listo el Fondo Milagro”, manifestó De la Espriella frente a los cuestionamientos por el tiempo transcurrido entre la tragedia y la puesta en marcha del fondo encargado de la crisis.

Desde Pereira y bajo el liderazgo del presidente Abelardo De La Espriella, instalamos los encuentros regionales para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo de la Patria Milagro 🇨🇴



Avanzamos en la identificación de prioridades en reconstrucción, patriotismo… pic.twitter.com/cr5rynjHZp — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) October 6, 2026

Según Carlos Ríos, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), del billón de pesos con el que iniciará el “Fondo Milagro”, el gobierno le dará prioridad a un plan de trabajo inicial por cerca de $627 mil millones que incluyen “demolición, remoción de escombros y evaluación de necesidades, porque es necesario identificar en dónde fueron las afectaciones”, afirmó Ríos.

Ahora, el siguiente paso es la conformación de la fiduciaria, la celebración del contrato mediante el cual los recursos del “Fondo Milagro” llegarán a las regiones más afectadas por el terremoto y la articulación con los gobiernos locales de estas zonas. Simultáneamente, en el Congreso tendrá que debatir el proyecto con el que, prevé el gobierno, lleguen 2,7 billones más al “Fondo Milagro” en noviembre.

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