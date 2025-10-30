Estos son los incentivos para mitigar los riesgos de la acuicultura y pesca

Imagen de referencia. Foto: Aunap

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Ministerio de Agricultura, Finagro, el Banco Agrario y la AUNAP se unen para que asociaciones pesqueras y del sector acuícola accedan al Incentivo Integral para la Gestión de Riesgos Agropecuarios (IIGRA).

Este instrumento no solo mejora el acceso al financiamiento, sino que promueve la gestión de los riesgos agropecuarios. Además, mediante sus cuatro componentes, brinda apoyo económico y técnico a organizaciones con al menos un año de constitución y cuyos integrantes también cuenten con un año mínimo de vinculación.

¿Cuáles son los beneficios del IIGRA?

El primer componente del programa es el de Fomento a la Inclusión Crediticia, a través del cual se busca superar las barreras estructurales que han impedido a muchas asociaciones acceder al crédito de fomento.

Con este subsidio, otorgado a través de Finagro y Banco Agrario, se disminuye el riesgo financiero y se facilita el acceso a créditos en condiciones más favorables, con tasas subsidiadas hasta en un 16,2 % para organizaciones de pequeños productores.

El segundo es el Fomento al Ahorro, a través del cual el Gobierno Nacional entrega un incentivo proporcional al capital ahorrado por las asociaciones, el cual debe ser invertido en función de las reducir los riesgos, tales como sanitarios y biológicos, ambientales, ecológicos, financieros y de mercado. Este mecanismo también busca fortalecer la capacidad de respuesta ante eventos adversos, promoviendo una cultura de prevención y mitigación.

El tercer componente es el Fomento a la Transferencia de Riesgos Agropecuarios, por medio del cual se otorgan subsidios de hasta el 90 % para la adquisición de seguros agropecuarios.

Finalmente está el componente de Acompañamiento Técnico en Gestión de Riesgos Agropecuarios, que financia procesos de capacitación y asesoría para que las organizaciones identifiquen, gestionen y mitiguen riesgos agroclimáticos, sanitarios, financieros y de mercado. Gracias a este proceso, las asociaciones construirán un Plan de Gestión Integral de Riesgos Agropecuarios (PGIRA), que orientará la toma de decisiones y fortalecerá su resiliencia productiva.

¿Quiénes pueden acceder a este beneficio?

Asociaciones conformadas por más de 60 miembros. Sin embargo, solo podrán acceder al IIGRA por operación hasta 60 integrantes.

Los esquemas deberán tener como mínimo un año de constitución y sus asociados o integrados deberán tener mínimo un año de antigüedad en la organización.

Todos los asociados deben ser sujetos de crédito.

Tanto los esquemas asociativos o esquemas de integración como persona jurídica, así como los asociados/integrados no deben haber accedido a otros instrumentos: Líneas Especiales de Crédito (LEC) Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) Incentivo al Seguro Agropecuario (ISA) Otros, durante la misma vigencia fiscal en la que accede al IIGRA



El presidente del Banco Agrario, Hernando Chica Zuccardi, expresó que el compromiso de la entidad con esta importante actividad se traduce en el otorgamiento de créditos individuales y asociativos por cerca de COP 244.000 millones durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro, principalmente para la compra de equipos.

“Esperamos que los productores y productoras pesqueras y del sector acuícola se acerquen a nuestras oficinas para seguirlos apoyando con financiación e instrumentos tan valiosos como el IIGRA”, sostuvo Chica.

Las asociaciones interesadas en acceder a este instrumento pueden acercarse a:

Banco Agrario y preguntar por el IIGRA de Finagro

Comunicarse a la Agrolínea Nacional 018000912219 o al WhatsApp: 313 889 8435.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.