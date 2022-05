ETB: la empresa que quisieron vender y que ahora encabeza un ambicioso proyecto

Fachada ETB centro de Bogotá Foto: OSCAR PEREZ

Hace apenas cinco años, en la alcaldía de Enrique Peñalosa giró un fuerte debate en torno a la ETB, pues el exmandatario argumentaba la necesidad expresa de enajenar la participación accionaria del Distrito (venderla) antes de que la misma representara grandes pérdidas para las finanzas de la capital. No pudo hacerlo, finalizó su mandato y la entrante alcaldesa de Bogotá, Claudia López, cambió por completo el discurso con relación a esta, pues no solo prometió no enajenarla, sino que la fortalecería, convirtiéndola en uno de los pilares para transformación de la capital como ciudad inteligente (algo que ha intentado hacer por medio de Ágata).

En estos años el giro en torno a la ETB ha sido considerable, pues no solo se le quitó el aviso de ‘se vende’, sino que ahora encabeza uno de los proyectos más ambiciosos de conectividad en el país, uno que apunta a llevar internet a 6.589 puntos ubicados en las zonas rurales. Precisamente este jueves la unión temporal ETB NET Colombia Conectada (conformada por la ETB y SkyNet) firmó un contrato por más de $1,071 billones, en el que se compromete a llevar esta conexión en los próximos 19 meses, así como mantener la operación y el mantenimiento de estos puntos durante diez años.

López dice que es un orgullo para los capitalinos el que la empresa pública de telecomunicaciones más antigua del país haya formalizado y ejecute este contrato. “La ETB ha demostrado, durante todos estos años, que sabe conectar a los hogares aún si estos se encuentran en zonas muy apartadas. Ya estábamos empezando por nuestra propia cuenta en Sumapaz (localidad rural de Bogotá), de manera que para nosotros esto es una alegría y una muestra de que hemos honrado nuestra palabra”, manifestó.

Aunque la ejecución de este contrato también representará ingresos para las finanzas de la capital (por ser del Distrito), la mandataria y el presidente de la ETB, Sergio González, argumentaron que más allá de esto, la ejecución de este contrato se traduce en la penetración que tendrá al empresa en la Colombia profunda, pues a futuro se espera que pase a tener la capacidad de conectar hogares en cualquier ciudad del país, lo que la convertiría en un competidor importante para empresas como Claro y Movistar, que son las que hoy concentran la mayor parte de la participación del servicio de internet hogar.

“Más que ingresos lo que nos da es experiencia, presencia nacional, la oportunidad de que el país conozca todo el paquete de servicios de la ETB y de que podamos crecer ya no solamente en Bogotá región sino en toda Colombia”, concluyó la mandataria, quien además resaltó que la fibra óptica que tiene esta compañía es “la más veloz de América Latina”.

Con todas estas apuestas, el negocio de las telecomunicaciones en Colombia vaticina periodos más competidos en el futuro. De momento, la ETB plantea un panorama bastante positivo en su despliegue, con oportunidades de pasar a ser protagonista en los hogares del país. El terreno está dado, falta ver la ejecución y comprobar en unos cuantos años si esta empresa pudo con tan alta ambición.

