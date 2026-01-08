La inflación cerró 2025 a la baja: así se comportaron los precios

Los alimentos conservaron un papel clave en la inflación de 2025, con una variación anual de 5,07 %, superior al 3,31 % registrado en 2024. Foto: AFP - STRINGER

La inflación en Colombia cerró 2025 manteniendo el cambio de ritmo iniciado tras el pico de 2023. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) volvió a ajustarse en diciembre y dejó una señal clara sobre cómo se están reordenando los precios en la economía, después de varios años marcados por fuertes presiones sobre el costo de vida.

Según el más reciente informe del DANE, el dato de cierre —que se ubicó en 5,10 % anual frente a diciembre de 2024— confirma un escenario de estabilización en niveles elevados. La reducción fue de apenas 10 puntos básicos frente al 5,20 % de 2024.

La inflación se mantiene lejos de la meta del Banco de la República (3 %) y dialoga con un entorno de tasas de interés que ha empezado a aflojar de forma gradual, con la tasa de referencia en 9,25 %.

En la comparación mensual (diciembre frente a noviembre), el IPC registró una variación de 0,27 %, un resultado consistente con el patrón observado en los últimos meses del año y que permite identificar con mayor precisión qué divisiones siguen aportando presión y cuáles han perdido protagonismo.

¿Dónde se está moviendo la inflación?

Desde la mirada anual, el comportamiento del IPC estuvo marcado por las divisiones de restaurantes y hoteles (7,91 %), educación (7,36 %) y salud (7,20 %), que registraron las mayores variaciones. En términos de aporte al resultado total, pesaron con mayor fuerza alojamiento, alimentos, restaurantes, transporte y educación.

El componente de alojamiento volvió a ocupar un lugar central (4,76 %). Allí pesan los arriendos y los servicios básicos, cuyos ajustes siguen ligados a la indexación (es decir, la actualización automática de precios con base en la inflación del año anterior). A pesar de ubicarse por debajo del promedio nacional, este rubro tuvo uno de los mayores aportes al resultado anual, debido al peso de los arriendos —tanto efectivos como imputados— dentro de la canasta del IPC.

En alimentos (5,07 %), el comportamiento reflejó un año más equilibrado frente al ciclo previo.

La foto de diciembre

En el resultado mensual, los mayores incrementos se concentraron en restaurantes y hoteles (1,24 %), transporte (0,41 %) y recreación y cultura (1,04 %), por su aporte general, una combinación característica del cierre de año, cuando confluyen mayor demanda estacional, ajustes laborales y servicios intensivos en mano de obra.

Esta dinámica explica por qué diciembre conserva un papel decisivo en el resultado anual, incluso en un contexto de inflación más contenida que en los años de mayor presión.

El ciclo que deja atrás 2025

La inflación colombiana entró en su fase más exigente a finales de 2021 y alcanzó su máximo en marzo de 2023, cuando llegó a 13,34 %. Desde entonces, el descenso ha sido progresivo, con avances más rápidos en la primera etapa y ajustes más graduales durante 2024 y 2025.

El cierre de 2025 confirma ese patrón. La inflación se estabiliza en un rango cercano al 5 %, más compatible con un entorno macroeconómico ordenado que el observado en los años previos, aunque todavía distante del objetivo del Emisor.

A lo largo del año, el Banco de la República redujo su tasa de interés de 9,5 % a 9,25 %, un ritmo más moderado que el anticipado por el Gobierno. La evolución del IPC abrió espacio para ese movimiento, mientras que variables como la tasa de cambio y el contexto externo siguieron pesando en las decisiones de política monetaria.

Las proyecciones y el factor salario mínimo

Las estimaciones de mercado refuerzan la lectura de un cierre de año sin sorpresas abruptas. Según la más reciente Encuesta Citi, que recoge las proyecciones de 26 entidades financieras y centros de pensamiento, la inflación anual cerraría 2025 en 5,2 %, con una mediana exacta en ese nivel y un rango entre 5,10 % y 5,30 %.

Entidades como Banco de Occidente, Aval Casa de Bolsa, Corficolombiana, Itaú, Moody’s Analytics y Citi coinciden en esa cifra, mientras que Anif, Asobancaria, Bancolombia y Banco Agrario proyectan registros ligeramente superiores. En ese sentido, Colombia completa cinco años consecutivos con una inflación por fuera del rango meta del banco central (2 %–4 %).

El panorama hacia adelante incorpora un nuevo elemento de presión: el aumento del salario mínimo del 23 % para 2026. Equipos de investigación económica ya comenzaron a ajustar sus escenarios. Visión Davivienda elevó su proyección de inflación para 2026 de 4,4 % a 7,2 %, mientras que Banco de Bogotá coincide en que el ajuste salarial añade un componente adicional de persistencia inflacionaria (hasta un alza de 6 %), en particular en servicios y costos laborales.

El equipo técnico del Banco de la República proyecta que el ajuste hacia la meta del 3 % continuará sobre la mesa en 2026.

El desafío estará en cuánto tiempo tomará completar el regreso a una inflación compatible con la estabilidad que esperan los hogares y los mercados, después de uno de los ciclos de precios más exigentes de las últimas décadas.

