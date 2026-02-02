Exviceministra Karen Schutt será experta comisionada de la CREG: así queda la entidad

Karen Schutt durante su nombramiento como viceministra de Energía. Imagen de referencia. Foto: Cortesía Minminas

El Ministerio de Minas y Energía confirmó el nombramiento de Karen Schutt como nueva experta comisionada de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Schutt venía desempeñándose como viceministra de Energía desde julio de 2025 y ocupará la vacante en la CREG que dejó Orlando Velandia, quien fungía como comisionado encargado.

La llegada de Schutt se produce tras la renuncia de Velandia a la presidencia de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), una salida que volvió a afectar la conformación de la CREG.

Cabe recordar que esta entidad debe contar con seis expertos comisionados para poder sesionar y adoptar decisiones regulatorias en los mercados de energía y gas.

Y es que, desde más de un año, la CREG ha enfrentado dificultades para mantener su quorum completo, tras salidas, encargos temporales y vencimientos de periodo que han retrasado la adopción de decisiones regulatorias.

¿Quién es Karen Schutt?

Schutt es administradora de empresas de la Universidad Javeriana y cuenta con formación de posgrados en gerencia de hidrocarburos, negociación y relaciones internacionales, así como una maestría en negocios internacionales.

Así queda la CREG

La Comisión de Regulación de Energía y Gas es el organismo técnico encargado de definir las reglas y fórmulas tarifarias de los mercados de energía eléctrica y gas combustible en Colombia. Por ley, la entidad debe contar con seis expertos comisionados para poder sesionar y adoptar decisiones regulatorias.

A finales de enero, la conformación de la comisión volvió a verse afectada tras la renuncia de Orlando Velandia, quien hacía parte de la CREG como comisionado encargado. Su salida se dio algunas semanas después de que la entidad lograra recuperar el quorum mínimo, tras más de medio año de dificultades para completar su integración.

En diciembre de 2025, la CREG había vuelto a contar con su número completo de comisionados luego del nombramiento de Ángela Patricia Álvarez Gutiérrez y Adriana María Jiménez Delgado. Sin embargo, la renuncia de Velandia dejó nuevamente incompleta la Comisión.

Actualmente, la CREG está integrada por Antonio Jiménez, quien ejerce como director; Fanny Guerrero y William Abel Mercado, comisionados en propiedad; además de las mencionadas Álvarez y Jiménez. La designación de Karen Schutt se suma a los recientes cambios en la conformación de la CREG.

