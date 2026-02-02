Ecopetrol y Frontera Energy firman acuerdo para asegurar gas natural en 2026

El proyecto busca enfrentar un déficit de gas del 23 % y fortalecer la seguridad energética, en un contexto de reservas menguantes y precios al alza. Foto: archivo

Ecopetrol y Frontera Energy anunciaron la firma de un acuerdo estratégico de regasificación para fortalecer la seguridad energética del país. Desde el tercer trimestre, ambas empresas se encargarán del suministro “oportuno y confiable” mediante la Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A., ubicada en Cartagena, que funcionará como alternativa eficiente para la importación de los volúmenes adicionales de gas natural.

El proyecto contempla la entrada de, por lo menos, 126 millones de pies cúbicos día (MPCD), sin embargo, la expansión podría alcanzar los 370 MPCD hacia 2028, “contribuyendo de manera decisiva a garantizar el abastecimiento de gas en los próximos años y brindar mayor confiabilidad al sistema energético nacional”, subraya la petrolera nacional.

Con la firma de este acuerdo se suma un portafolio más robusto para el abastecimiento futuro, que incluye el proyecto de regasificación en Coveñas (Cenit y Ecopetrol), con previsión de abastecer hasta 400 MPCD a partir de 2029, así como los desarrollos en el Caribe para incorporar 470 MPCD hacia 2030.

La semana pasada, la Transportadora de Gas Internacional, del Grupo de Energía de Bogotá, firmó un acuerdo con Hocol, de Ecopetrol, para instalar una regasificadora en La Guajira que entre en operación en 2027.

El abastecimiento de gas está en niveles críticos. Atrás quedaron los días en que la importación de gas servía únicamente para abastecer las plantas térmicas (con las que se genera energía). Desde diciembre de 2024 también se usa para la demanda de los hogares, comercios y vehículos porque la producción local no es suficiente.

Peor aún, el aumento en los precios pone sobre la mesa la dificultad de controlar un mercado con más demanda que oferta. El déficit local para este año está en 23 %, según datos de las empresas.

Tomás González, director del Centro Regional de Estudios de Energía, explicó que el problema del gas es estructural: Colombia pasó de tener 13,6 años de reservas en 2010 a 5,9 años de reservas en 2024, una baja de 57 %. La caída, sostiene, no se puede atribuir al Gobierno de Gustavo Petro, aunque destaca que las medidas que se han tomado en los últimos años han afectado al sector.

El riesgo de déficit en 2026 y 2027 es alto, por lo que se necesita una capacidad adicional para reducir el riesgo.

Si todo sale bien, hay un margen de 14 proyectos de importación en estructuración o construcción que permitirían 2.500 MPCD.

La regasificación se convierte así en la carta de salvación de un sistema energético que enfrenta reservas menguantes y un déficit creciente, un talón de Aquiles para la economía nacional.

