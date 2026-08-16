Familia Gilinski donará COP 150.000 millones tras el terremoto: así será el apoyo

"Como familia nos unimos en solidaridad con los damnificados y queremos sumarnos de manera efectiva y determinada a lograr un proceso de reconstrucción que una a nuestro país, evidencie lo mejor de nosotros como sociedad y nos permita mirar al futuro con esperanza y grandeza", se lee en la carta de Jaime Gilinski y su esposa Raquel Kardonski de Gilinski. Foto: Agencia Bloomberg

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La familia Gilinski anunció una donación de 150.000 millones de pesos para apoyar la reconstrucción de hospitales, centros de salud y establecimientos educativos afectados por el terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto.

El anuncio lo dio a conocer el presidente Abelardo de la Espriella mediante una carta dirigida al Gobierno. “Queremos apoyar los esfuerzos de reconstrucción en este momento tan exigente de nuestra historia y contribuir con Ciento Cincuenta Mil Millones de pesos para la reconstrucción de hospitales, centros de salud y centros educativos en la ciudad de Cali”, señala la carta.

La familia indicó que su aporte se canalizará a través de los mecanismos de reconstrucción que disponga el Gobierno nacional. También destacó su vínculo con Cali, ciudad en la que, según explicó, se desarrollaron proyectos empresariales que hoy generan miles de empleos.

“Cali ha sido un hogar donde muchos proyectos empresariales cobraron vida y son hoy industrias que generan miles de empleos”, señalaron.

El presidente agradeció públicamente el anuncio. “Los empresarios son fundamentales para la reconstrucción de la Patria. Entre todos vamos a reconstruir a Colombia”, escribió De La Espriella en X. El mandatario también contó que habló por teléfono con Gilinski y su esposa, quienes le comunicaron personalmente la decisión.

La donación llega mientras continúa la atención de la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto. Según el más reciente balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el sismo y sus efectos habían dejado 289 personas fallecidas, 4.187 heridas y 143 desaparecidas en el país.

Pereira ha concentrado buena parte de las labores de búsqueda y rescate, con edificios colapsados como el Hotel Dibeni y Villa 13. En Cali, además de los daños en infraestructura, el terremoto puso a prueba los servicios de salud. En el Hospital Universitario del Valle, por ejemplo, médicos continuaron atendiendo a pacientes durante el movimiento telúrico, incluso en medio del riesgo de colapso de estructuras cercanas.

La reconstrucción, por tanto, apenas comienza.

A este aporte se suma el de la familia Santo Domingo, que confirmó una donación de 100.000 millones de pesos para atender a las víctimas y apoyar la reconstrucción. Los recursos serán canalizados a través de la Fundación Santo Domingo, Valorem y empresas vinculadas al grupo.

Contexto: Familia Santo Domingo donará COP 100.000 millones para atender a víctimas del terremoto

Por su parte, tiendas D1, además, anunció la entrega de 1.000 toneladas de productos de primera necesidad y habilitó la compra de kits de alimentos y aseo desde 15.000 pesos para que sus clientes también puedan contribuir.

Con estos anuncios, los aportes privados siguen aumentando mientras el país entra en la fase de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto.

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