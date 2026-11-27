De la Espriella calificó el encuentro entre Cepeda y Lafaurie como una alianza con "el…

La junta directiva de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) se pronunció este viernes 27 de noviembre con respecto a los cuestionamientos que hizo el presidente Abelardo de la Espriella. A través de sus redes sociales, De la Espriella puso en duda el encuentro entre el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, y el senador del Pacto Histórico Iván Cepeda durante el 41° Congreso Nacional de Ganaderos (ocurrido este jueves en Valledupar, Cesar).

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De la Espriella calificó el encuentro entre Cepeda y Lafaurie como una alianza con "el cómplice de los verdugos de los ganaderos". Dijo también que quien "contemporiza con los enemigos de la República" no representa a los ganaderos, sino que "se representa a sí mismo". El mandatario aseguró que su Gobierno "no necesita intermediarios" para hablar con los ganaderos ni con los ciudadanos y que interactúa directamente con ellos. Anunció que, "de ahora en adelante", la política pública del sector ganadero y del campo se definirá "de frente, con los productores y con el país", sin la mediación de Lafaurie.

"El presidente de la República simboliza la unidad nacional", respondió Fedegán.

En contexto: De la Espriella se va de frente contra Lafaurie por foto con Cepeda en congreso ganadero

¿Qué dice el pronunciamiento?

Frente a ese anuncio, Fedegán dijo valorar que el Gobierno quiera escuchar directamente a los productores y propuso que en ese diálogo participen sus comités y asociaciones.

La Junta afirmó, además, que entiende la reacción de algunos ganaderos que, "a la luz de la violencia que han vivido tantas familias ganaderas", no se sintieron cómodos con la presencia del senador. Aclaró, sin embargo, que la invitación al Congreso Ganadero se extendió a todos los congresistas y que la Junta la respaldó.

📢 COMUNICADO OFICIAL | JUNTA DIRECTIVA DE FEDEGÁN



La Junta Directiva de la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGÁN) se pronuncia sobre lo ocurrido durante el 41.º Congreso Nacional de Ganaderos, en Valledupar, y la presencia del senador Iván Cepeda.#Fedegan pic.twitter.com/tmGkRmAIsb — FEDEGAN (@Fedegan) November 27, 2026

El gremio recordó dos antecedentes. Hace cuatro años el Congreso Ganadero le pidió a Lafaurie integrar la delegación del Gobierno en las conversaciones con el ELN, y dos años después los delegados le pidieron continuar. En ese mismo gobierno, añadió, Fedegán firmó un acuerdo de tierras para defender el carácter voluntario de las ventas y el derecho de cada propietario a decidir sobre su finca.

Finalmente, Fedegán sostuvo, en el pronunciamiento de este viernes, que las familias del campo conocen "el costo del sectarismo político". Por eso, dijo, procura conversar con quienes piensan distinto y defender sus convicciones. "Así entendemos la independencia de Fedegán en su relación con el Gobierno y con las distintas corrientes del Congreso", afirmó.

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