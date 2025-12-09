Fedepalma se queda con la administración del fondo parafiscal de la palma

Imagen de referencia. Foto: EFE - RICARDO MALDONADO ROZO

El sector agropecuario, principalmente, cuenta con una figura especial para el manejo de los impuestos por exportaciones. Se trata de los fondos parafiscales, que buscan reinvertir el tributo en esa la actividad económica específica.

El Fondo de Fomento Palmero (FFP) es solo uno de ellos, la cuenta especial para el recaudo y el manejo de los recursos provenientes de la cuota de fomento palmero, creados mediante la Ley 138 de 1994. Con ese dinero se financian programas y proyectos de beneficio para la agroindustria de la palma de aceite.

La cuota de fomento palmero equivale al 1,5 % del precio de cada kilogramo de palmiste y aceite crudo de palma extraídos. El Ministerio de Agricultura y fija para cada semestre el precio de referencia de liquidación de la cuota, de acuerdo con Fedepalma (Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite).

¿Quién administra el dinero de los palmeros?

Los artículos 30 de la Ley 101 de 1993 y 9 de la Ley 138 de 1994, el Fondo de Fomento Palmero (FFP) es administrado por Fedepalma, entidad gremial de derecho privado, que para tal fin celebró el contrato especial No. 050 de 1994, con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, actualmente vigente.

Este contrato ha sido prorrogado por 10 años más, mediante la Resolución 479 del 1 de diciembre de 2025 del Ministerio de Agricultura.

Vale precisar que el artículo 9 de la Ley 138 de 1994 establece que la contraprestación de la administración de la cuota es de un 10 % del recaudo para Fedepalma, en este caso.

¿Por qué se le renovó la administración?

El acuerdo vigente iba hasta el 31 de diciembre de 2025. De acuerdo con el documento publicado por el Ministerio, son varias las razones por las que Fedepalma se quedó con la contratación directa para la administración del recurso:

Del subsector, obtuvo una representatividad del 64 %.

Fedepalma “demostró con evidencias y soportes que posee una organización y funcionamiento democrático”.

También ha mostrado diligencia en el fortalecimiento de las metodologías de liquidación de operaciones de estabilización, evidenciando “un crecimiento favorable y notable en las cifras sectoriales”.

Una ñapa: el fondo de estabilización

En vista de que Fedepalma continúa con la administración del fondo parafiscal, también le corresponde administrar el Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste, el Aceite de Palma y sus fracciones.

La vigencia de dicha administración también será por 10 años y la contraprestación para Fedepalma será del 5 %, de acuerdo con la Resolución 480 del 1 de diciembre de 2025 del Ministerio de Agricultura.

De acuerdo con Fedepalma, este es un mecanismo de estabilización de los ingresos de los productores nacionales. Las compensaciones de estabilización provienen de un fondo parafiscal que se nutre con rentas parafiscales llamadas cesiones de estabilización pagadas por los productores, vendedores o exportadores del sector palmero colombiano.

La estabilización se logra aplicando las operaciones de estabilización, cesiones de estabilización, cuando el precio internacional del mercado o grupo de mercados sea superior al precio de referencia; o compensaciones de estabilización, cuando el precio internacional del mercado o grupo de mercados es inferior al precio de referencia.

