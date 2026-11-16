Alimentos que podrían subir de precio por El Niño: ¿cómo ahorrar al hacer mercado?

El Ideam declaró el fenómeno el 8 de octubre y proyecta que será “muy fuerte entre septiembre de 2026 y febrero de 2027”. Con menos lluvia,…

La papa, las hortalizas y algunas frutas están entre los alimentos que más podrían encarecerse por la sequía de El Niño. Según Hernando Espitia, director de la Escuela de Contabilidad y Finanzas Globales de la Universidad Politécnico Grancolombiano, “los alimentos que más suben de precio son los perecederos y frescos”, en especial los de ciclo corto, cuya cosecha se espera para diciembre, enero y febrero.

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El Ideam declaró el fenómeno el 8 de octubre y proyecta que será “muy fuerte entre septiembre de 2026 y febrero de 2027”. Con menos lluvia, explicó Espitia, los cultivos que dependen del agua del cielo producen menos y esos productos escasean en las centrales de abasto.

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María Fernanda Bustos, directora del Programa de Contaduría de UNIAGRARIA, añadió que las familias seguirán comprando, así que con menos oferta los precios tienden a subir. Aclaró, eso sí, que “no todos los alimentos aumentarán al mismo tiempo, ni obviamente en la misma proporción”.

Los alimentos, además, ya vienen subiendo más que el resto de la canasta. En octubre costaban 7,31 % más que un año atrás, frente al 6,30 % de la inflación total, según el DANE.

Varios expertos consultados por El Espectador coinciden en que el efecto de El Niño todavía no se refleja del todo en los precios, porque las producciones que recibirán el impacto apenas se están desarrollando.

Lea también: Los precios de los alimentos aceleran la inflación: ¿a qué se debe?

¿Qué alimentos ya están más caros?

Varios productos ya cuestan bastante más que a comienzos de año. Según el DANE, entre enero y octubre la papa acumula un alza de 81,54 %. Le siguen la arracacha, el ñame y otros tubérculos (63,22 %), el tomate (52,27 %) y el tomate de árbol (45,48 %).

Más atrás vienen las frutas frescas (27,85 %), las hortalizas y legumbres frescas (17,45 %) y la carne de res (11,51 %).

La papa tiene su propia explicación. Carlos Duarte, miembro del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali, cree que “el precio ruinoso del año pasado desanimó las siembras y el déficit de lluvias redujo todavía más la oferta”. Y quien vendió a pérdida en 2025, agregó, no es necesariamente quien recibe hoy el precio alto que paga el consumidor urbano.

Por su parte, Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), añadió que la papa, la arracacha y el tomate mantienen una tendencia al alza.

Duarte aclaró que parte del 7,31 % anual de los alimentos se explica por el punto de comparación: en octubre de 2025 los alimentos habían bajado de precio, y frente a un mes más barato, el aumento se ve más grande.

En contexto: El fenómeno de El Niño en su mesa: así impacta la producción y precios de los alimentos

¿Qué más podría subir con la sequía?

La lista de productos en riesgo de encarecerse también va más allá de la papa y el tomate. Según Bustos, los más expuestos son los cultivos que más agua necesitan para producirse. Además del tomate, la docente de UNIAGRARIA mencionó la cebolla y algunas verduras de consumo diario, y entre las frutas, el plátano y el limón. Cuáles se encarezcan, y cuánto, dependerá de las zonas productoras y de las condiciones del clima.

La carne, la leche y el queso también podrían subir, pero por una razón distinta: el pasto. Si la temporada seca se prolonga, explicó Bustos, hay menos pasto para alimentar a las vacas, y eso eleva el costo del ganado y de los productos que se derivan de la leche, como el queso.

Óscar Cubillos, jefe de Planeación y Estudios Económicos de Fedegán, añadió que en regiones del Caribe ya hay productores sin agua, y que si los animales comen mal, producen menos leche y darán menos carne.

Frutas y verduras enfrentan, además, un problema más. La mayoría de los pequeños productores no tiene reservorios, es decir, depósitos para guardar agua, ni sistemas de riego para dársela a las plantas, explicó la Asociación Hortifrutícola de Colombia (Asohofrucol).

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Sin eso, el calor y la falta de lluvia deterioran el suelo y afectan los cultivos: aparecen más plagas y enfermedades, y los frutos se desarrollan menos y en menor cantidad.

El resultado es menos producto, como lo ha dicho el gremio.

¿Cuándo subirían más los precios de los alimentos?

El Niño fue declarado en octubre, pero sus efectos sobre los precios de los alimentos suelen tardar. Según Duarte, la literatura del Banco de la República indica que los episodios fuertes se reflejan en la comida con varios meses de retraso. Un estudio del propio Banco precisa que ese efecto es significativo entre seis y nueve meses después de que se presenta el fenómeno. Si eso se cumple, el mayor aumento llegaría en el primer semestre de 2027.

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Como referencia, Duarte citó 2016, cuando hubo un episodio fuerte de El Niño. En julio de ese año, la inflación de los alimentos llegó a 15,71 % anual y la inflación total, a 8,97 %, según el DANE. En ese pico también influyeron la depreciación del peso y un paro camionero, según el Banco de la República. Hoy, agregó Duarte, el Banco proyecta una inflación total de 7,1 % para diciembre de 2026, con la sequía por El Niño como uno de los riesgos.

No todo subiría

Otros alimentos, en cambio, van en sentido contrario. Según el DANE, en los 12 meses a octubre, la zanahoria bajó 39,58 %, las legumbres secas 12,57 % y la carne de cerdo y sus derivados 5,92 %. Las razones, dijo Bedoya, “son el resultado de la oferta y demanda porque cuando se encarece mucho un alimento, baja la demanda y después el precio también”.

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El arroz también está más barato que hace un año: en el reporte de inflación de septiembre, el DANE lo ubicó con una baja anual de 2,83 %. En el campo, Fedearroz reclama por los bajos precios de comercialización de las cosechas de 2025 y 2026. Pero el cultivo enfrenta otra amenaza: el gremio advierte que El Niño puede aumentar los riesgos por la menor lluvia, el calor y la irregularidad de las precipitaciones.

¿A quién le pega más?

Los hogares pobres y vulnerables son los más expuestos a la inflación de alimentos, porque destinan una porción mayor de sus ingresos a la comida: cerca de 24 % en los pobres y 8 % en los de ingresos altos, según aproximaciones de la estructura del IPC. Los datos de octubre del DANE lo reflejan: el IPC mensual fue de 0,30 % para los hogares pobres y de 0,12 % para los de ingresos altos.

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Cómo ahorrar al hacer mercado

Ante un posible aumento de precios, los expertos coinciden en que conviene planear mejor las compras y escoger dónde hacerlas. Bustos pide que las familias “dejen de comprar solo por costumbre” y armen un menú semanal antes de ir al supermercado, para llevar únicamente las cantidades que el hogar necesita.

Además, recomienda comparar precios por unidad de medida, sea el kilo, la libra o la unidad. Advierte que una promoción no siempre conviene: tres kilos de papa a buen precio no sirven si el hogar no alcanza a consumirlos todos. Si un producto se encarece mucho, sugiere sustituirlo por otro nutricionalmente equivalente, en la misma proporción o un poco más económico, y aprovechar los alimentos de temporada. Bustos agrega que, en materia de ahorro, es clave evitar el desperdicio.

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Espitia aconseja ponerle cuidado a dónde comprar. Por ejemplo, recomienda que, en lo posible, se puede comprar más en las plazas de mercado, donde hay menos intermediarios y precios negociables que en supermercados de cadena. Lo mejor es no llevar una lista rígida: para encontrar buenos precios, puede fijarse en los productos que estén en cosecha y tengan buena oferta, dejando para después otros que estén muy costosos en el momento. Espitia propone complementar la comida diaria con lentejas, fríjoles o garbanzos: al ser alimentos secos, mantienen precios mucho más estables, rinden bastante y aportan buena nutrición sin descuadrar el presupuesto del mes.

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