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El fenómeno de El Niño en su mesa: así impacta la producción y precios de los alimentos

El avance de la sequía incide en la oferta agropecuaria porque añade nuevas presiones sobre el costo de vida de los colombianos y la economía, que ya enfrenta una inflación en ascenso y altas tasas de interés.

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María Camila Ramírez Cañón
María Camila Ramírez Cañón
ACOMPAÑA CRÓNICA: COLOMBIA MEDIOAMBIENTE AMDEP3499. BOGOTÁ (COLOMBIA), 03/10/2026.- Fotografía del 25 de septiembre de 2026 de un campesino durante una jornada de trabajo en el sector de Mochuelo, junto al relleno sanitario de Doña Juana en Bogotá (Colombia). La montaña de basura que genera Bogotá se acumula desde hace años junto a otra: la que acoge los cultivos y viviendas de Mochuelo Alto, una aldea en la que las familias conviven con el olor, el ruido y los problemas sanitarios que arrastra el mayor vertedero de América Latina. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Imagen de referencia. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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Los incendios en varias zonas del país, la reducción en las frecuencias de las lluvias, el aumento de la temperatura y las discusiones sobre el posible aumento en el precio de la energía… para este punto es difícil no saber que el país se encuentra en medio de un fenómeno de El Niño que ha prendido múltiples alarmas.

Uno de los sectores que más preocupa está estrechamente relacionado con la percepción de la inflación que tienen los colombianos, pues se expresa en una de las acciones más básicas y cotidianas: comprar y consumir alimentos. Y es…

María Camila Ramírez Cañón

Por María Camila Ramírez Cañón

MCamilaRamirezC mcramirez@elespectador.com
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