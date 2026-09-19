La entidad garantiza la atención en 1.105 municipios y seis áreas no municipalizadas del país. Para este ciclo la entidad destinó 346.342 millones de pesos y atender a 804.478 hogares. Esto representa un incremento del 5,4 % en presupuesto (17.604 millones de pesos adicionales), y del 4,3 % en cobertura (32.924 nuevos hogares) con relación al ciclo…

Prosperidad Social entregará la cuarta transferencia monetaria de dos de sus programas claves Renta Ciudadana y Devolución del IVA. El giro se hará desde el 21 de septiembre al 6 de octubre de 2026.

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Así pagarán este ciclo de Renta Ciudadana y Devolución del IVA: ¿cuándo se puede reclamar?

La entidad garantiza la atención en 1.105 municipios y seis áreas no municipalizadas del país. Para este ciclo la entidad destinó 346.342 millones de pesos y atender a 804.478 hogares. Esto representa un incremento del 5,4 % en presupuesto (17.604 millones de pesos adicionales), y del 4,3 % en cobertura (32.924 nuevos hogares) con relación al ciclo 3 de 2026.

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Así se realizó la distribución por líneas de atención:

605.064 hogares recibirán beneficio por ser cuidadores de niños o niñas menores de 6 años.

recibirán beneficio por ser cuidadores de niños o niñas menores de 6 años. 55.722 hogares serán atendidos por ser cuidadores de personas con discapacidad que requieren asistencia o cuidado.

Lea: Gobierno autoriza pagos de subsidios sin verificación en zonas afectadas por sismo.

Condiciones de entrega de Renta Ciudadana y Devolución del IVA

Las transferencias se entregan en el municipio asignado, de acuerdo con la programación establecida para cada transferencia. No se permiten cambios de titular, entregas mediante poderes ni autorizaciones a terceros.

En el marco del proceso de optimización operativa y financiera, esta entrega se realizará mediante abonos a las cuentas de los beneficiarios registradas en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) y en el Gestor de Información Financiera. La modalidad de giro tendrá cobertura nacional a través de la red aliada de SuRed y SuperGIROS.

Prosperidad Social hace un llamado a los hogares beneficiarios para que acudan a los puntos autorizados dentro de los plazos establecidos. Las transferencias monetarias no son acumulables para ciclos posteriores.

Nuevos beneficiarios

Como resultado del segundo proceso de focalización de 2026, Prosperidad Social identificó 833.139 hogares y unidades de intervención indígena como potenciales beneficiarios de la Línea Valoración del Cuidado.

De este grupo, 72.382 hogares ingresaron como nuevos participantes al programa:

64.457 mediante Sisbén IV

7.925 de comunidades indígenas

Cerca del 92 % de estas incorporaciones corresponde a familias priorizadas con niños menores de seis años.

Del Sisbén al RUI: ¿cómo será la transición?

En este proceso de focalización, la aplicación del Registro Universal de Ingresos (RUI) generó efectos en la operación que incidieron en los tiempos previstos para el pago del ciclo de Renta Ciudadana.

Ante esta situación, Prosperidad Social realizó un análisis técnico y jurídico para garantizar la continuidad de la atención a las familias vinculadas, en el marco del período de transición que estableció el Departamento Nacional de Planeación para la implementación del RUI.

Como resultado, para esta entrega se utilizaron las bases de información del Sisbén IV con cortes al 18 de mayo de 2026, y al 27 de julio del mismo año, facilitando además el ingreso de nuevos hogares en pobreza extrema.

La verificación de corresponsabilidades en esta cuarta entrega registró resultados favorables en salud y educación:

Aseguramiento en salud: 99,2 % de cumplimiento entre los integrantes de los hogares sujetos a verificación y 98 % por hogar.

99,2 % de cumplimiento entre los integrantes de los hogares sujetos a verificación y 98 % por hogar. Vacunación: 95,3 % de cumplimiento entre los niños y niñas menores de seis años sujetos a verificación y 95 % por hogar.

95,3 % de cumplimiento entre los niños y niñas menores de seis años sujetos a verificación y 95 % por hogar. Educación: 90 % de cumplimiento entre los integrantes de 5 a 18 años sujetos a verificación y 86 % por hogar.

Estos son los canales oficiales de Prosperidad Social, en caso de que los beneficiarios tengan dudas:

Correo electrónico exclusivo para denuncias de posibles hechos de corrupción: soytransparente@prosperidadsocial.gov.co

soytransparente@prosperidadsocial.gov.co Página web: prosperidadsocial.gov.co o https://onx.la/PSGOV.

prosperidadsocial.gov.co o https://onx.la/PSGOV. Canal de contenido de WhatsApp: https://onx.la/chwp.

https://onx.la/chwp. Presentar una PQRSDF (petición, queja, reclamo, sugerencia, denuncia, felicitación) por medio del formulario web: https://onx.la/delta1.

(petición, queja, reclamo, sugerencia, denuncia, felicitación) por medio del formulario web: https://onx.la/delta1. Gerencias regionales: https://prosperidadsocial.gov.co/en-los-territorios/.

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