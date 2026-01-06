Multas de tránsito en 2026: ¿cuánto costarán con el sistema UVB?

Las multas más altas rondn los COP 60 millones.

La directriz que rige las normas de movilidad en el país es el Código Nacional de Tránsito. En este figuran las sanciones de cara a las infracciones, las cuales se calculan en salarios mínimos.

Desde el 1 de enero, cometer una infracción de tránsito es más caro. El ajuste pisa este año con un nuevo sistema de cobro que ata las sanciones a la inflación y las despega, definitivamente, del salario mínimo: la Unidad de Valor Básico (UVB).

La UVB funciona como una regla universal para fijar cobros del Estado que antes dependían del salario mínimo.

Su valor se actualiza cada año con la inflación sin alimentos ni precios regulados (es decir, sin los rubros más volátiles del IPC).

Para 2026, el Ministerio de Hacienda fijó la UVB en COP 12.110, frente a los COP 10.000 con los que arrancó el sistema en 2023.

¿Qué cambia para el conductor común?

Que las infracciones ahora están amarradas a una unidad que sube de forma automática cada año.

Una multa baja como transitar por andenes y demás lugares destinados a peatones, equivalente a 4 salarios diarios (13,94 UVB), costará COP 168.813.

Una sanción media, de 30 salarios diarios (104,56 UVB), llegará a COP 1.266.222.

Las infracciones más graves, como conducir en estado de embriaguez en ciertos grados, pueden superar los COP 60,7 millones (5018,70 UVB).

El valor máximo listado para 2026 alcanza los COP 60,7 millones.

Desde el Gobierno, usar la UVB evita que cada alza del salario mínimo dispare multas, tarifas y sanciones en cadena.

¿Cuáles son los tipos de multa?

Multa tipo A

Aquí se encuentran infracciones como:

No transitar por la derecha de la vía

Agarrarse de otro vehículo en circulación

Transportar personas o cosas que disminuyan su visibilidad e incomoden la conducción

Transitar por andenes y demás lugares destinados a peatones

No respetar las señales de tránsito y transitar sin los dispositivos luminosos requeridos

Este tipo de infracciones se sancionan con cuatro salarios mínimos legales diarios vigentes, los cuales, en 2025, equivalen a COP 168.813.

Multa tipo B

Aquí se encuentran infracciones como:

Conducir un vehículo sin llevar consigo la licencia de conducción

Conducir un vehículo con la licencia de conducción vencida

Conducir un vehículo sin placas, con las placas adulteradas o falsas

No pagar el peaje

Utilizar un vehículo que exceda los límites de polarizados, entintados u oscurecidos en sus vidrios

Llevar niños menores de 10 años en el asiento delantero

Este tipo de infracciones se sancionan con ocho salarios mínimos legales diarios vigentes, los cuales, en 2025, equivalen a $337.627.

Multa tipo C

Aquí se encuentran infracciones como:

Presentar una licencia de conducción adulterada o ajena

Estacionar en sitios prohibidos

Bloquear una calzada o intersección con un vehículo

No reducir la velocidad en cruces escolares en horarios de funcionamiento

No usar el cinturón de seguridad

Conducir un vehículo con las puertas abiertas

Este tipo de infracciones se sancionan con 15 salarios mínimos legales diarios vigentes, los cuales, en 2025, equivalen a COP 633.111.

Multa tipo D

Aquí se encuentran infracciones como:

Conducir sin el SOAT vigente

Transitar en sentido contrario

No detenerse ante una luz roja o amarilla de un semáforo

No detenerse ante una señal de Pare o un semáforo con un rojo intermitente

Conducir en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias alucinógenas

Conducir un vehículo sobre aceras, plazas, vías peatonales, zonas verdes…

Adelantar a otro vehículo en una berma, túnel, puente, curva, pasos a nivel y cruces no regulados

Este tipo de infracciones se sancionan con 30 salarios mínimos legales diarios vigentes, los cuales, en 2025, equivalen a $1.266.222.

Tenga en cuenta que muchas de estas infracciones también son sancionadas con la inmovilización del vehículo y la suspensión de la licencia de conducción.

