Aumentarán las tarifas de vigilancia y seguridad en diciembre: ¿en cuánto?

La seguridad privada se ha convertido en parte del día a día de edificios, conjuntos residenciales, locales, bodegas e incluso pequeños negocios: un gasto fijo que no tiene mucha discusión.

Pero diciembre trae consigo un nuevo incremento —el tercero en lo que va del año— que golpeará directamente la factura justo en medio de la temporada navideña, cuando las finanzas familiares y empresariales suelen estar más tensionadas.

Con la firma de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, la resolución 20251000059517 subraya que desde el 25 de diciembre se elevará el costo mínimo para empresas y conjuntos residenciales.

La tarifa se actualiza en función del salario mínimo vigente: COP 1.423.500. A partir de ese valor se calcula el costo por cada vigilante que presta servicio 24 horas, 30 días al mes.

¿Cuánto subirán las tarifas desde diciembre?

Desde el 25 de diciembre de 2025, la tarifa mínima pasa a equivaler a 9,77 salarios mínimos; es decir, unos COP 13.910.595 al mes (solo el costo base de un puesto de vigilancia 24/7 por vigilante).

A esto se suma un recargo administrativo, dependiendo del tipo de empresa:

Empresas armadas : +10 %; total aproximado: COP 15.301.600 mensuales.

Empresas sin armas : +8 %; total aproximado: COP 15.023.440 mensuales

Empresas sin armas con canino: +11 %; total aproximado: COP 15.440.700 mensuales

¿Y los conjuntos residenciales de estratos 4, 5 y 6?

Tendrán las mismas tarifas mínimas (9,77 SMMLV), más un 10% administrativo.

Es decir, para un vigilante 24/7, el costo rondará también los COP 15,3 millones al mes.

¿Por qué están subiendo tanto?

Este es un año atípico: se completan tres aumentos en las tarifas reglamentadas. Hay dos explicaciones de fondo.

Por un lado, el salario mínimo y los recargos laborales presionan directamente el valor de la hora vigilada.

Por otro, la resolución amplía el horario nocturno, que desde el 25 de diciembre es de 7:00 p. m. a 6:00 a. m. Ese cambio encarece el servicio porque la jornada nocturna se paga con recargo.

Los próximos aumentos ya están definidos

La resolución no solo fija el aumento de diciembre, sino también los de los próximos dos años. A modo de guía:

1° de julio de 2026 : 9,85 salarios mínimos.

15 de julio de 2026 : 10,21 salarios mínimos.

1° de julio de 2027: 10,38 salarios mínimos.

Es decir, sin que haya entrado el nuevo año, ya está trazada una senda de incrementos que mantendrá al alza el costo de la seguridad privada en hogares y comercios.

La norma establece que la aplicación será gradual entre 2025 y 2027.

La Superintendencia irá publicando circulares para cada vigencia y tipo de empresa.

Aunque la vigilancia no es un servicio prescindible —especialmente en ciudades donde la percepción de inseguridad continúa alta—, la nueva tarifa llega justo en un mes de gastos fuertes y afecta tanto a propietarios como a administradores.

Así, mientras la seguridad privada seguirá encareciéndose y los dos próximos años ya tienen incrementos programados. Para los hogares no solo habrá luces y fiestas, sino una factura de vigilancia más pesada.

