La inflación sigue sin ceder en Colombia: estos son los resultados de noviembre

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó este viernes 5 de diciembre que los precios en Colombia subieron 5,30 % en noviembre de 2025 frente al mismo mes de 2024, mientras que entre octubre y noviembre la variación fue de 0,07 %.

Con este resultado, la inflación en Colombia se moderó frente al dato de octubre, cuando había sido de 5,51 %.

Durante la presentación del informe, la directora del DANE, Piedad Urdinola, destacó que el último resultado anual inferior al visto en noviembre de 2025 se presentó en septiembre de 2025 (5,18 %).

Según explicó Urdinola, “vamos viendo esta estabilización que hemos tenido en la variación anual, y en la variación mensual frente a los meses más recientes; estamos viendo un crecimiento positivo, pero muy pequeño frente a lo que teníamos en los últimos meses”.

La directora del DANE también recordó que, al observar la serie desde enero de 2022, “vemos que los crecimientos estuvieron jalonados por el crecimiento de precios de alimentos y luego una estabilización. Luego vemos la tendencia a la caída y esta estabilización que hemos visto en los últimos 12 meses”.

⬆️ Qué subió en noviembre

El informe del DANE mostró que, aunque la inflación anual se moderó frente a octubre, varias divisiones de gasto tuvieron aumentos por encima del promedio nacional.

En total, ocho grupos se ubicaron por encima del aumento mensual de la inflación (0,07 %).

Entre los incrementos más altos estuvieron salud (0,71 %), seguida de bebidas alcohólicas y tabaco (0,44 %) y bienes y servicios diversos (0,39 %).

También presentaron variaciones superiores al promedio restaurantes y hoteles (0,38 %), información y comunicación (0,35 %), transporte (0,29 %), alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,28 %) y muebles y artículos para el hogar (0,19 %).

Sobre la división de alojamiento, Urdinola recordó que ha sido la de mayor aporte en los últimos meses y que noviembre no fue la excepción. En palabras de la funcionaria, los aumentos de la división estuvieron jalonados por los arriendos, tanto el efectivo (lo que pagan directamente los hogares) como el imputado (una estimación del valor que tendría ese arriendo para los hogares que viven en vivienda propia).

⬇️ Qué bajó en noviembre

Por su parte, dos divisiones registraron caídas durante el mes. La principal fue alimentos y bebidas no alcohólicas, con una disminución de -0,72 %, un resultado que contribuyó de manera importante a la moderación del dato general.

En cuanto al comportamiento de los alimentos, la directora del DANE recalcó que “veníamos viendo un incremento en los últimos meses de los alimentos y en este mes en particular (noviembre de 2025) vemos otra vez la convergencia”.

Según explicó Urdinola, lo que jalonó la caída del grupo fueron las frutas y verduras, con descensos marcados en productos como mango, limón y lulo, y en menor medida en piña y papaya. Otros alimentos, como el aguacate, registraron crecimientos, aunque sin revertir la tendencia general a la baja del conjunto.

También cayeron los precios de recreación y cultura (-0,48 %), mientras que prendas de vestir y calzado (-0,02 %) registró una variación ligeramente negativa.

El dato Vs. las expectativas

Según la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo, la inflación anual esperada para el mes era de 5,45 %, dentro de un rango entre 5,40 % y 5,48 %.

Por su parte, la Encuesta Mensual de Expectativas del Banco de la República proyectaba que la variación mensual del IPC estaría alrededor de 0,21 %, con un mínimo de 0,10 % y un máximo de 0,30 %. Para diciembre, esta encuesta anticipaba que la inflación anual se ubicaría en 5,34 %.

El Banco de Bogotá, en su informe de proyecciones, también estimaba que el dato anual de noviembre sería de 5,48 %, y que cerraría diciembre en 5,34 %.

Por lo tanto, la inflación anual de noviembre (5,30 %) quedó por debajo del rango previsto por Fedesarrollo y del pronóstico del Banco de Bogotá, mientras que la variación mensual (0,07 %) se ubicó muy por debajo de lo que estimaban los analistas consultados por el Banco de la República.

Estos resultados muestran que las presiones inflacionarias fueron menores a las anticipadas por el grueso del mercado.

La importancia del dato de noviembre

El dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que presentó este viernes 5 de diciembre el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) tiene un peso especial en el calendario económico.

En primer lugar, la cifra de noviembre empieza a perfilar la inflación causada de 2025, el indicador que sirve como referencia para actualizar las tarifas y precios de numerosos bienes y servicios en Colombia. Entre ellos se encuentran los arriendos, las matrículas y pensiones educativas, algunos servicios públicos, los peajes y una variedad de contratos privados y tarifas indexadas que se ajustan automáticamente teniendo en cuenta el comportamiento del costo de vida del año anterior.

Además, el dato será uno de los insumos centrales en la negociación del salario mínimo de 2026, cuya mesa de concertación inició el pasado 1 de diciembre. La inflación de noviembre, junto con los datos de productividad total de los factores reportados por el DANE, conforma el punto de partida técnico para definir el piso del incremento que deberán negociar sindicatos, empresarios y Gobierno.

La meta del Banco de la República

El dato de inflación de noviembre también se mira a la luz de la meta que tiene el Banco de la República para la inflación: que los precios aumenten alrededor de un 3 % al año. Ese es el nivel que, según el Emisor, ayuda a que la economía funcione de manera estable y que las familias no pierdan poder adquisitivo demasiado rápido.

Para lograrlo, el Banrep usa su principal herramienta: la tasa de interés, que hoy está en 9,25 % y que no ha cambiado en las últimas cuatro reuniones de su Junta Directiva. Mantenerla estable ha sido la respuesta de la Junta en un momento en el que la inflación volvió a mostrar presiones al alza.

El banco central del país explicó recientemente que espera que la inflación empiece a bajar con más claridad en 2026, aunque aún por encima del 3 %, y que solo en 2027 se lograría volver a la meta. Ese ajuste, sin embargo, depende de que los precios no sigan acelerándose y de que las expectativas de hogares y empresas se mantengan bajo control.

Puede interesarle: Banrep mantiene la meta de inflación en 3 % y calcula que se lograría en 2027

El Emisor también recordó que su meta de inflación funciona como una guía para el resto de la economía. Con una meta precisa (el 3 %), las empresas pueden planear mejor sus precios, los hogares pueden anticipar gastos y las negociaciones salariales (como la del salario mínimo) se realizan con una referencia común.

Con esta desaceleración en la inflación, el dato de noviembre será un insumo clave para la última reunión del año del Emisor. La cifra ayuda a entender por qué algunas presiones sobre los precios siguen vigentes y marcará el ritmo al que el Banco de la República podrá retomar los recortes de tasas de interés.

