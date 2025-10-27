Dólar hoy en Colombia: así cotiza la moneda este 27 de octubre

Desde el 1 de octubre, el dólar ha perdido 20 pesos frente al peso colombiano, acumulados hasta el 27 de octubre. Foto: Bloomberg - Scott Eells

El dólar comienza la jornada en terreno negativo, con un registro en COP 3.860, una disminución de 18 pesos frente al inicio de la jornada del viernes.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubica en COP 3.858, fijado por la Superintendencia Financiera. La cifra equivale a una reducción de 0,78 % en contraste con la anterior.

En la última semana, el dólar cayó 23 pesos desde los COP 3.883 del 20 de octubre. Si se amplía la mirada al último mes, la variación es de -1,56 % frente a los COP 3.921 del 29 de septiembre.

Tasa Representativa del Mercado vigente para el 25-oct-2025, 26-oct-2025 y 27-oct-2025: $3,858.63 pic.twitter.com/Jm534p6E3R — Superfinanciera (@SFCsupervisor) October 24, 2025

💸 Las estimaciones sobre el dólar

Es imposible predecir el comportamiento del dólar de la semana, pues este depende de múltiples factores internacionales y nacionales, pero hay algunos temas clave que ayudan a entender las tendencias y tensiones que terminarán por afectar la tasa de cambio en la semana.

Para la próxima semana, será muy importante el movimiento del crudo y el flujo de capitales hacia economías emergentes seguirán siendo determinantes para el valor del peso colombiano, según Michael Smith Ortegón, director del programa de Administración de Empresas e Inteligencia de Negocios de la Universidad Católica de Colombia.

Rodrigo Lama, Chief Business Officer de la fintech latinoamericana Global66, añade que se espera un tono más conciliador entre Washington y Pekín, acompañado de una reducción en la volatilidad global, los mercados podrían mantener el apetito por riesgo.

De hecho, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció el domingo un acuerdo tentativo con China para reducir la guerra comercial provocada por los aranceles, pocos días antes de la cumbre entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping.

Lama considera que en este escenario el dólar tenderá a debilitarse frente a las monedas emergentes, por lo que el oro se mantendría firme en niveles récord y los índices bursátiles globales continuarían al alza, especialmente en Estados Unidos, marcando nuevos máximos históricos.

En el plano local se esperan las reacciones a los resultados de las consultas electorales de los sectores, las cifras de desempleo y los resultados de la reunión de la Junta Directiva del Banco de la República sobre las tasas de interés. En la última reunión, realizada a finales de septiembre, la junta decidió mantener las tasas de interés en 9,25 %.

“El mercado se inclina a que el Banrep va a mantener las tasas un tiempo más y se empieza a descontar la posibilidad de subidas de tasas. Esa posición del banco va a seguir jalonando positivamente la dinámica del peso colombiano”, detalla Valeria Álvarez, líder de Estrategia en Itaú Colombia, comisionista de bolsa.

Un informe de Investigaciones Económicas de Grupo Cibest (Bancolombia) señala que la incertidumbre global, las preocupaciones en materia fiscal local, la baja inversión fija y las operaciones de financiamiento del Gobierno incidirán en la volatilidad de la tasa de cambio durante los próximos meses.

Estas son las apuestas de la tasa de cambio para el cierre de octubre:

▶️ Los analistas consultados en la Encuesta Mensual de Expectativas de analistas económicos, que realiza el Banco de la República, estiman que, en promedio, la tasa de cambio cerrará octubre en COP 3.900 y el año en COP 4.000.

▶️ Investigaciones económicas de Grupo Cibest (Bancolombia) estima que en el segundo semestre del año el dólar estará cerca de los COP 4.000.

▶️ En la última Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo (septiembre) los analistas estimaron que la tasa de cambio cerrará el año en COP 4.030.

▶️ Desde el banco Itaú consideran que el rango estará entre los COP 3.800 Y COP 3.930, con un piso muy fuerte sobre los COP 3.730.

