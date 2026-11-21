Entre la euforia y los afanes, casi nadie se detiene a leer la letra menuda, y, así, muchas veces los problemas aparecen después de pagar.

Pero no sólo se trata de una oportunidad comercial, para empresas y consumidores, sino también de una prueba para las finanzas personales de cada hogar.

Entre descuentos de “solo por hoy”, pagos diferidos y publicidad hecha a la medida de cada bolsillo, el Black Friday, que este año cae el viernes 27 de noviembre, abre la temporada de compras y descuentos más intensa del año.

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Black Friday sin sustos: cómo comprar con cabeza y qué hacer si algo sale mal

Esta semana en Echemos Cuentas, Juan Pablo López, vicepresidente del Instituto Colombiano de Derecho del Consumo y exdirector de Protección al Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), explicó cómo comprar con cabeza fría en esta temporada, qué derechos tienen los consumidores y cómo reclamar cuando algo sale mal.

Por qué se compra más de lo planeado

Para López, uno de los factores que más han crecido es el perfilamiento: la publicidad ya no es pasiva, sino que se diseña de forma individual para cada usuario. Entre las prácticas que menciona están los llamados patrones oscuros (dark patterns), técnicas de marketing que inducen a comprar sin que la persona sepa que está siendo perfilada.

A eso se suman las financiaciones que ofrece directamente el comercio, como los esquemas de “compre ahora, pague después”, que ya no pasan por la tarjeta de crédito. Por eso, advirtió, el primer error de los consumidores es endeudarse por encima de su capacidad de pago, algo que va más allá de lo jurídico y que, dijo, puede llegar a afectar el mínimo vital.

Descuentos y publicidad: lo que sí y lo que no

Dos precios para el mismo producto. Según el artículo 26 del Estatuto del Consumidor, si el mismo producto aparece con dos precios en igualdad de condiciones, sin ninguno tachado, el consumidor debe pagar el menor.

Según el artículo 26 del Estatuto del Consumidor, si el mismo producto aparece con dos precios en igualdad de condiciones, sin ninguno tachado, el consumidor debe pagar el menor. Precio completo. El valor que se presenta debe incluir todo, como los impuestos y los gastos de envío. No pueden mostrarse por separado ni cobrarse aparte sin haberlos informado. Aplica en tiendas físicas y digitales, y también en restaurantes.

El valor que se presenta debe incluir todo, como los impuestos y los gastos de envío. No pueden mostrarse por separado ni cobrarse aparte sin haberlos informado. Aplica en tiendas físicas y digitales, y también en restaurantes. “Aplica términos y condiciones”. Según López, no basta con la frase: el comercio debe indicar de manera completa dónde se leen y cómo se accede a la promoción. Una publicidad incompleta puede ser una infracción.

Según López, no basta con la frase: el comercio debe indicar de manera completa dónde se leen y cómo se accede a la promoción. Una publicidad incompleta puede ser una infracción. La “fe de erratas”. Corregir después una publicidad que no corresponde a la realidad no borra la falta. El solo hecho de emitirla puede dar lugar a multas de hasta 2.000 salarios mínimos mensuales, según López.

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Garantía: mitos y verdades

Productos en oferta o liquidación. Todos los productos nuevos tienen garantía. Una cláusula que diga que, por estar en promoción, el consumidor renuncia a ella es abusiva e ineficaz, según López. La garantía cubre calidad, idoneidad y seguridad; no cubre el arrepentimiento ni el cambio de gusto, como una chaqueta que no era del color esperado, por ejemplo. Ahí aplican las políticas de cambio de cada tienda, que son potestativas.

Todos los productos nuevos tienen garantía. Una cláusula que diga que, por estar en promoción, el consumidor renuncia a ella es abusiva e ineficaz, según López. La garantía cubre calidad, idoneidad y seguridad; no cubre el arrepentimiento ni el cambio de gusto, como una chaqueta que no era del color esperado, por ejemplo. Ahí aplican las políticas de cambio de cada tienda, que son potestativas. Factura y caja. El artículo 27 del Estatuto impide exigir factura o constancia de compra para reclamar los derechos del consumidor. De todas formas, conviene guardar facturas, capturas de pantalla y correos de confirmación como prueba.

El artículo 27 del Estatuto impide exigir factura o constancia de compra para reclamar los derechos del consumidor. De todas formas, conviene guardar facturas, capturas de pantalla y correos de confirmación como prueba. Quién reclama. No solo quien compró: también quien disfruta o utiliza el producto, por ejemplo cuando fue un regalo.

No solo quien compró: también quien disfruta o utiliza el producto, por ejemplo cuando fue un regalo. Garantía extendida y seguros en la caja. No pueden obligar a contratarlos.

No pueden obligar a contratarlos. Bonos en lugar de dinero. Si el producto falla, el consumidor decide entre reparación, cambio o devolución del dinero. Un bono solo es válido si el consumidor lo acepta de manera explícita.

Cómo reclamar cuando algo sale mal

Reclamación directa. Es el primer paso y, según el artículo 58 del Estatuto, un requisito para demandar. Se hace ante el vendedor, el comercializador o el fabricante, que tienen 15 días para responder. Acción de protección al consumidor. Si la respuesta no es satisfactoria, se puede acudir a la SIC o a un juez ordinario. Hasta 40 salarios mínimos no se necesita abogado, según López. Denuncia y demanda no son lo mismo. La denuncia es una queja ante la autoridad, que puede terminar en sanción (la multa va para el Estado, no para el denunciante). La demanda es la que busca que el consumidor obtenga lo que reclama: reparación, cambio, devolución del dinero o cumplimiento de la publicidad.

¿Qué es Echemos Cuentas?

Echemos Cuentas es el formato de finanzas personales de El Espectador. Cada semana, hay una transmisión en vivo con invitados para hablar sobre los temas que afectan su bolsillo.

Aquí puede ver la lista de reproducción de YouTube.

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