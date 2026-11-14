Fin de año: cómo ordenar sus gastos y organizar sus finanzas para empezar 2027

Esta semana en Echemos Cuentas, Alejandro Téllez Santamaría, experto en finanzas y profesor de la Universidad de los Andes, explicó cómo ordenar los costos de fin de año, qué hacer con la prima y cómo empezar a organizarse para 2027.

Entre novenas, regalos, viajes y “tutaina, tuturumá”, diciembre es un mes en el que el bolsillo puede llevarse un gancho al hígado, que aruine la fiesta para enero. Mala cosa, si se tiene en cuenta que el principio de año llega con gastos extra: matrículas, útiles y ajustes en arriendo, entre otros asuntos.

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Primero, el inventario

Para Téllez, el punto de partida es hacer un inventario: qué dinero entra, qué gastos hay hoy y cuáles se vienen en los próximos meses. Es un ejercicio que da miedo, reconoció, porque el ingreso suele conocerse, pero los gastos tienden a subestimarse. Eso es, dijo, como la persona que no va al médico para no saber qué tiene.

Su consejo es enfrentarlo: tener una posición financiera difícil no debería llevar a evitar los números. “Es mejor saber dónde estoy parado y tomar correctivos a tiempo”, afirmó, porque ignorar el problema solo lo hace crecer.

Por qué diciembre desordena las finanzas

El experto explicó que diciembre reúne gastos que no existen en otros meses y que, además, llegan cargados de emoción: novenas, viajes, regalos. Muchos parecen inofensivos por separado (el transporte a una novena, la comida, el cuidado de la mascota mientras la familia viaja), pero al sumarlos pesan, como un “gasto hormiga” que va erosionando el presupuesto.

Su recomendación es que el presupuesto de diciembre parta del inventario y sea flexible. Un plan demasiado estricto, advirtió, es como una dieta imposible: termina generando ansiedad y se abandona. Y si el gasto ya se salió de control, lo indicado es parar, revisar la situación y, si es posible, reversar lo que se pueda.

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La prima: un ingreso extraordinario

Téllez aclaró que la prima y las bonificaciones son ingresos extraordinarios y que solo aplican para quienes son asalariados. Las bonificaciones atadas al desempeño, además, no deberían contarse hasta que lleguen.

Sobre cómo usarla, dijo que no hay una fórmula única, y que puede tener varios destinos. Pero con tasas de interés altas, destinarla a pagar deudas es, a su juicio, una de las mejores opciones: según explicó, si se toma la tasa de usura, que debería rondar el 28 % anual (el tope legal de intereses), prepagar una deuda equivale a ahorrarse esos intereses. Distinto es el caso de una deuda a tasa cero, como un préstamo familiar, donde ese impacto no existe.

Si hay varias deudas, planteó dos caminos: pagar primero la de tasa más costosa, o la de menor saldo para liberar la cuota y usarla en pagar la siguiente, el llamado efecto bola de nieve.

Para independientes y contratistas, que no reciben prima, sugirió calcular un ingreso promedio que permita sostener los gastos en los meses flojos, y no gastar el pico de ingresos de la temporada alta como si fuera permanente.

Metas y presupuesto para 2027

Para planear el próximo año, Téllez propuso que toda meta responda a tres preguntas: para qué, cuándo y cuánto. No es lo mismo “quiero casarme” que “quiero casarme en marzo”, porque el plazo permite calcular cuánto ahorrar cada mes.

Sobre la herramienta, dijo que es lo de menos (Excel, cuaderno o sobres): lo importante es crear el hábito. Tampoco es partidario de la regla 50/30/20, porque puede sentirse como una camisa de fuerza; prefiere ahorrar todos los meses, aunque sea poco. Ve el presupuesto como un GPS: hay un punto de partida y un destino, pero debe ser flexible para ajustar la ruta.

El fondo de emergencia, añadió, se construye día a día y puede empezar con cualquier monto; la meta es cubrir entre tres y seis meses de gastos recurrentes. Y para quienes quieran invertir, mencionó que hoy hay billeteras virtuales y fondos de inversión colectiva con montos de entrada bajos, y que las tasas altas hacen más atractivos los CDT.

¿Qué es Echemos Cuentas?

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