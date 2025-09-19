No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Nuevo pago de Jóvenes en Paz: confirman montos y fechas de los próximos giros

El programa impulsa inclusión educativa, laboral y social con transferencias condicionadas, pues depende del cumplimiento de los requisitos.

Redacción Economía
19 de septiembre de 2025 - 04:56 p. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Foto: Laura Salomón Prieto
Arranca un nuevo ciclo de pagos de Jóvenes en Paz que beneficiará a un total de 15.962 personas, lo que representa una inversión de $19.856 millones para Prosperidad Social.

Los beneficiarios se encuentran distribuidos en los siguientes departamentos y ciudades:

  • Antioquia (1.699)
  • Bogotá (900)
  • Caldas (438)
  • Cauca (941)
  • Cesar (1.227)
  • Chocó (5.471)
  • Cundinamarca (691)
  • Nariño (2.084)
  • Norte De Santander (545)
  • Risaralda (614)
  • Valle del Cauca (1.352)

Fechas de los ciclos de transferencias

El actual es el ciclo ocho de transferencias, que corresponde al mes de agosto, se realizará el martes 23 de septiembre.

Las próximas transferencias tendrán algunos cambios operativos y financieros:

  • Ciclo 9 (septiembre): entrega el 10 de octubre.
  • Ciclo 10 (octubre): entrega el 30 de octubre, retomando el calendario regular de pagos.

Sobre el programa y los montos

Para el programa es fundamental la participación activa de los jóvenes en la transformación del país y en la mejora de sus condiciones de vida.

Jóvenes en Paz es un programa liderado y coordinado por el Ministerio de Igualdad y Equidad, que busca ofrecer una ruta integral de atención a los jóvenes para:

  • Romper ciclos de violencia en comunidades vulnerables.
  • Favorecer su desvinculación de dinámicas criminales.
  • Promover su vinculación educativa, laboral y social.

Al ser este el propósito, el incentivo monetario mensual es una Transferencia Monetaria Condicionada (TMC), por lo que depende del cumplimiento de unos acuerdos.

El monto es de hasta $1.000.000 con un máximo de 12 transferencias por beneficiario orientado a dinamizar la ruta de participación de la juventud del programa.

Porcentaje de cumplimientoValor de la TMC
100%$1.000.000
Entre el 90 % al 99,9 %$900.000
Entre el 80 % al 89,9 %$800.000
Entre el 70 % al 79,9 %$500.000
Menos del 70 %No hay lugar a la TMC

¡Importante!: el pago del 50 % de la TMC, equivalente a un cumplimiento entre 70 % y 79,9 %, solo puede darse por única vez.

Por Redacción Economía

