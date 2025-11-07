Carrera de Wall Street se descarrila ante las dudas sobre IA y apuestas cripto

El índice ampliado S&P 500, más representativo de la tendencia general del mercado, también cedió 8,3% desde su último máximo, a inicios de 2022. Foto: archivo

El mercado bursátil no se desplomó esta semana. Pero tras siete meses de especulación impulsada por los inversores minoristas, algunas partes del casino comenzaron a despejarse.

Surgieron grietas en el panorama de riesgo, ya que las valoraciones infladas y las nuevas dudas sobre los beneficios reales de la inteligencia artificial arrastraron a las acciones tecnológicas estadounidenses a su peor semana desde abril. Las pérdidas en megacapitalizaciones como Palantir Technologies Inc. y Oracle Corp. se propagaron a través de los ETF apalancados y las operaciones meme.

La señal más clara de la crisis especulativa: el motor criptográfico está fallando. Tras una subida parabólica, el bitcoin y sus homólogos han sufrido una violenta caída que ha destrozado la confianza. Esta semana, la moneda ha caído repetidamente hacia los USD 100.000 en medio de una sequía de compradores dispuestos, que habían visto cómo se esfumaban miles de millones de dólares en posiciones apalancadas apenas unas semanas antes, una conmoción de la que el mercado aún no se ha recuperado.

Los veteranos de Wall Street llevan semanas advirtiendo de que las valoraciones tecnológicas impulsadas por la inteligencia artificial estaban superando a los fundamentos. Esa cautela se está manifestando ahora en las mismas operaciones de rápida evolución en las que la asunción de riesgos por parte de los minoristas y las instituciones había convergido silenciosamente, desde los ETF apalancados al alza hasta los envoltorios criptográficos. Las entradas no han desaparecido, pero la recompensa ya no es unidireccional.

Peter Atwater, profesor de economía conductual en el College of William & Mary, afirma que el mayor golpe para el ánimo de los inversores se produjo el lunes, cuando, a pesar de superar las previsiones de beneficios, Palantir vio caer sus acciones un 8 % al día siguiente. La empresa, que cotiza con un múltiplo precio-beneficio de cientos, es un referente tanto para la tecnología hiperescalable como para el sentimiento meme, afirmó.

“Se encuentra en el mismo ámbito que la inteligencia artificial y las criptomonedas”, dijo. “Temáticamente, todos estos elementos diferentes tienen la misma correlación de confianza intensa. Todos ellos son los favoritos del público. Por lo tanto, se trata de un fenómeno de masas”.

El retroceso no es universal. Pero, por primera vez en meses, el auge especulativo que antes avanzaba casi al unísono se está fragmentando. En el mercado de valores, algunas operaciones de alto octanaje se están desmoronando. Un ETF vinculado a Meta Platforms Inc. cayó un 8,5 % esta semana y otro centrado en Palantir perdió un 22 %. Un producto orientado a Strategy Inc. ha caído más de un 20 %. Las operaciones apalancadas de Quantum y Super Micro Computer Inc. también se han desplomado.

El grupo de gigantes tecnológicos conocido como los Siete Magníficos cayó un 3 % esta semana en medio de las dudas sobre sus planes de gasto relacionados con la infraestructura de IA. Un comentario del director financiero de OpenAI Inc. sobre la posibilidad de que el Gobierno tenga que «respaldar» la financiación ha puesto aún más nerviosos a los inversores.

“Si observamos esta semana, ha habido un claro sesgo negativo en lo que la gente dice sobre la IA”, afirmó Atwater. “Si vemos que el estado de ánimo se deteriora, el escepticismo debería aumentar y el escrutinio debería intensificarse. Y esos serían comportamientos que, en última instancia, limitarían el potencial de recuperación del mercado”.

Durante la última semana, los índices que siguen las acciones meme, las empresas tecnológicas no rentables y las recientes salidas a bolsa retrocedieron. Un ETF centrado en los recién llegados al mercado cayó un 5 %, la mayor caída desde septiembre, mientras que una cesta de valores no rentables del sector de la innovación cayó un 7 %, la mayor caída desde agosto.

Mientras tanto, solo en la última semana se han retirado más de USD 700 millones de los ETF de activos digitales, incluidos casi USD 600 millones del fondo Bitcoin de BlackRock Inc. y USD 370 millones de su homólogo Ether. Los productos vinculados a Solana y Dogecoin han caído en dos dígitos desde su reciente lanzamiento. Incluso el recién creado ETF MEME, presentado como una apuesta por el sentimiento minorista, ha caído más de un 20 % desde su lanzamiento hace un mes.

“Los inversores están nerviosos”, afirmó Stephen Kolano, director de inversiones de Integrated Partners. “Parece que la recogida de beneficios proviene de lo que más ha subido desde principios de abril, que es la IA y todo lo relacionado con ella, lo que explica la presión sobre las criptomonedas”.

Ese cambio puede tener importancia más allá del complejo meme. El apetito por el riesgo minorista —desde los mercados de predicción y los activos tokenizados hasta el reciente auge de Robinhood Markets Inc.— contribuyó a impulsar el repunte de 2025 en los mercados generales, a pesar de la tensión en el frente arancelario y del mercado laboral. Pero ahora, con el aumento de la brecha entre ganadores y perdedores y algunas operaciones arriesgadas que agotan el capital, la liquidez podría estar reduciéndose en los extremos.

Nada de esto apunta a una caída más generalizada. El S&P 500 solo ha bajado un 2 % desde sus máximos recientes. Pero para un público acostumbrado a comprar la narrativa de que todo sube, esta semana se presenta de forma diferente: el momento vuelve a ser importante. Puede que la marea no esté levantando todos los barcos. El apalancamiento tiene dos caras.

La caída del 15 % del bitcoin en el último mes está llamando la atención no solo por su magnitud, sino también por su momento. Un grupo cada vez mayor de analistas de Wall Street considera ahora que el token es un indicador adelantado tanto de las acciones tecnológicas de alta volatilidad como de la liquidez impulsada por el comercio minorista. Entre las principales preocupaciones señaladas en los últimos días se encuentra el hecho de que las llamadas “ballenas” —inversores que mantienen posiciones grandes a largo plazo— han ido disminuyendo, según Citi. En el pasado, este grupo solía conservar sus reservas incluso durante las caídas más pronunciadas.

“El bitcoin tiene la habilidad de anticiparse a los acontecimientos”, afirma Eric Balchunas, de Bloomberg Intelligence. “Siempre se está negociando, por lo que hay muchas posibilidades de que sea un vehículo de descubrimiento de precios. Está abierto todo el tiempo, como un 7-Eleven. Y las personas que negocian con bitcoins están permanentemente conectadas y al tanto de todo”.

