Economía
Finanzas Personales

Cayó el Miloto más grande de la historia: dónde, premio sin impuestos y número

Ahora el Miloto tendrá un nuevo acumulado de $120 millones para el siguiente sorteo.

Redacción Economía
09 de septiembre de 2025 - 05:04 p. m.
Miloto, el nuevo juego de Baloto.
Miloto, el nuevo juego de Baloto.
Foto: Cortesía
Baloto informó que el Miloto, con el acumulado más grande de su historia, cayó en dos municipios para dejar dos nuevos millonarios en Colombia.

La suerte se hizo presente en la Costa Caribe y dejó a una persona ganadora en Santa Marta y a otra en Cartagena.

Los afortunados se llevaron el acumulado más grande, de $800 millones, con las balotas ganadoras 05, 13, 26, 31 y 34.

El ticket ganador fue vendido en un punto de Supergiros, bajo la modalidad automática y correspondió al sorteo número 0394 del 8 de septiembre de 2025.

Ahora el Miloto tendrá un nuevo acumulado para la persona ganadora en el siguiente sorteo, que será de $120 millones.

¿Cuánto se llevará el bolsillo después de impuestos?

Ganar el premio mayor implica cumplir con obligaciones tributarias. En Colombia, hay al menos cuatro impuestos principales:

Retención en la fuente por ganancia ocasional es del 20 % y aplica si el premio supera los 48 UVT, lo que equivale a $2,39 millones en 2025.

Por eso, del total de los $800 millones, los ganadores se llevarán unos $640 millones después del descuento.

También puede tener un impacto en la declaración de renta, pues el premio debe reportarse como ingreso extraordinario. De este modo podría aumentar la base gravable y llevar al ganador a un rango más alto de tributación, especialmente si no tiene deducciones suficientes.

Además, es posible que se deban aplicar descuentos regionales o gravamen a los movimientos financieros, conocido como 4x1.000.

¿Cómo reclamar un premio de MiLoto en Colombia?

Los ganadores de MiLoto pueden reclamar sus premios en puntos autorizados o a través de los canales establecidos por el operador.

Lo primero es llevarlo impreso y llene los datos correspondientes en la parte inferior, que indica nombre, cédula, dirección y teléfono.

El procedimiento se puede realizar en un punto SuRed o SuperGiros.

Por Redacción Economía

