Prima del café arábica alcanza récord en más de una década: ¿cómo queda Colombia?

La prima del café arábica (un sobreprecio que se paga por la calidad) frente al café robusta subió a niveles vistos por última vez en 2011 debido a las preocupaciones por la escasez de suministros de estos granos de alta calidad.

El contrato de arábica más activo subió hasta un 2,1 % en Nueva York, a 3,93 dólares la libra, su nivel más alto desde el 7 de mayo. Los precios de la variedad preferida por cadenas como Starbucks Corp. se han recuperado después de los bajos rendimientos reportados al final de la cosecha en el principal productor, que es Brasil.

Los recientes recortes en las estimaciones para la cosecha de arábica de Brasil llegan “en un momento crítico mientras el mercado continúa lidiando con la realidad de múltiples años consecutivos de déficit global”, dijo Henry Clifford, un comerciante senior del importador DRWakefield con sede en Londres, a Bloomberg.

La incertidumbre arancelaria actual también afecta al mercado del café. Según la Asociación Nacional del Café (NCA), los aranceles impuestos por Estados Unidos a las importaciones de café podrían reducirse o eliminarse si los países productores llegan a acuerdos comerciales con Estados Unidos.

Esto después de que una orden ejecutiva emitida el viernes por el presidente Donald Trump proporcionara el marco necesario, según declaró el presidente de la NCA, William Murray.

Aun así, el panorama sigue siendo incierto para Brasil, el principal productor. “La relación entre Brasil y EE. UU. sigue marcada por el distanciamiento entre los gobiernos, lo que limita las negociaciones al sector privado”, escribieron analistas del banco de inversión Itaú BBA en un informe. “Este escenario prolonga la incertidumbre y mantiene a los operadores en alerta”.

¿Cómo queda Colombia en medio de este escenario?

En el país son 557.000 familias las que dependen de esta actividad económica. Para ellos, y para la economía del país, es beneficioso que el precio se encarezca de nuevo. El precio interno ha estado rondando los 3 millones de pesos la carga de 125 kilogramos de café pergamino seco, que es de los valores más altos que se ha registrado en la historia.

Además, la producción del grano ha sostenido su crecimiento, pues la producción de café acumulada de los 12 meses entre septiembre 2024 y agosto 2025 fue de 14,798 millones de sacos de 60 kilos, lo que significa un incremento del 18 %, frente al mismo periodo del año anterior.

Incluso el café colombiano tiene la ventaja de llegar a Estados Unidos, que es el principal destino, con un arancel más bajo del 10 % frente al de Brasil, que es del 50 %.

¿Cómo se calcula el precio del café en Colombia?

El precio interno contempla las variables de mercado mundialmente utilizadas por los agentes en la industria como el precio internacional del café en la bolsa, el diferencial colombiano (dinero adicional por su calidad) y la tasa de cambio.

El precio del café excelso se calcula con base en el mercado internacional, mientras que el de la pasilla (de calidad inferior) se determina según el mercado local.

Así entonces, se revisa cuánto hay de uno y del otro en la carga del café pergamino, que es el producto de beneficio del grano que se obtiene después de lavarlo y secarlo hasta una humedad del 12 %.

En conclusión, todo depende de la calidad del café. El precio interno de referencia se calcula multiplicando el precio del café excelso por la cantidad de café excelso contenido en el pergamino y sumándole el precio de la pasilla por la cantidad contenida.

