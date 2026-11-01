Cómo comprar su primera vivienda: presupuesto, gastos y si conviene más nueva o usada

Y no sólo son los costos que no muchos pueden tener en cuenta, también es el lenguaje asociado: documentos como las escrituras o los certificados de tradición parecen escritos en una lengua paralela al español. No entender qué se está firmando no es una buena jugada.

Comprar vivienda por primera vez es un paso importante en la vida de cualquier persona. Pero esa decisión está rodeada de un buen número de cifras, costos y temas asociados que muchas veces los usuarios no tienen en cuenta antes de realizar todo el proceso.

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Esta semana en Echemos Cuentas, Diego Vivas, especialista financiero e inmobiliario y vocero del programa Arriendo CERO, explicó cómo comprar la primera vivienda, cuánto cuestan realmente la compra y el crédito, y qué significan los términos que aparecen en un estudio de títulos.

Primero los números, después la emoción

Vivas empezó por lo que no hay que hacer: dejarse llevar por la emoción de una sala de ventas o de un aviso en la portería. Lo primero es saber cuánto se ha ahorrado, cuánto se puede destinar a la cuota inicial y cuánto prestaría un banco. Con ese presupuesto se define el precio al que se puede aspirar.

Recomienda no comprar con cuota inicial en cero y reunir entre el 20 % y el 30 % del valor del inmueble (COP 20 millones, por ejemplo, para uno de COP 100 millones). Ese dinero puede salir de ahorros programados, cesantías, el aporte del núcleo familiar —algunos bancos permiten que hasta cuatro personas participen en la compra— y la ayuda de parientes.

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Vivienda nueva o usada

El experto resalta que con la vivienda nueva, comprada sobre planos, la cuota inicial se paga en un plazo determinado (en algunos casos unos 36 meses) mientras se sigue pagando arriendo, lo que implica un doble gasto. La usada exige tener la cuota inicial desde el principio, pero se deja de pagar arriendo al recibir las llaves.

Vivas sostiene que hoy la usada puede ser más conveniente. Según sus cifras, una vivienda nueva de interés social cuesta hasta COP 262 millones (150 salarios mínimos en 2026), se entrega en obra gris y requiere entre COP 40 y 50 millones más en acabados. En el mismo sector, dice, hay inmuebles ya terminados que se ofrecen entre COP 150 y COP 190 millones. Aclara además que vivienda de interés social no es sinónimo de vivienda nueva: es toda la que no supere el tope establecido en la ley.

La regla del 4 %

Para los gastos de la compra, Vivas sugiere reservar el 4 % del valor del inmueble, no del crédito. En un inmueble de COP 200 millones serían COP 8 millones, que conviene tener disponibles en efectivo.

Ese porcentaje cubre notaría, registro, beneficencia y retención en la fuente, y no todo lo paga el comprador.

La notaría suele dividirse 50 y 50, el registro y la beneficencia suelen quedar a cargo del comprador y la retención en la fuente, del vendedor. Es la costumbre del mercado y puede negociarse entre las partes.

El diccionario del certificado de libertad y tradición

Vivas describe el certificado de libertad y tradición como la “hoja de vida” del inmueble: todo lo que le ha pasado con el tiempo.

Los términos clave:

• Hipoteca: el inmueble queda en garantía de un banco. Es un gravamen normal.

• Embargo: una orden judicial por una deuda incumplida. Según Vivas, es gravísimo y, si aparece, lo mejor es no seguir con esa compra.

• Afectaciones (patrimonio de familia, afectación a vivienda familiar): protegen a los menores y al núcleo familiar, sobre todo en la vivienda de interés social.

• Subsidios: los de cajas de compensación o del gobierno pueden limitar la venta. Esas restricciones se pueden levantar, aunque el trámite cambia si hay hijos menores de edad.

Tres recomendaciones para quien va a comprar vivienda

Eche cuentas: cuánto tiene para la cuota inicial, cuánto le presta el banco y cuál es su presupuesto real. Si da arras o se mete en un proyecto que no puede cumplir, puede perder lo que haya entregado. Evalúe la vivienda usada además de la nueva, al menos con las condiciones de mercado de hoy. No entregue las arras antes de tener un estudio de títulos favorable.

¿Qué es Echemos Cuentas?

Echemos Cuentas es el formato de finanzas personales de El Espectador. Cada semana, hay una transmisión en vivo con invitados para hablar sobre los temas que afectan su bolsillo.

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