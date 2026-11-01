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Un momento decisivo para la economía colombiana: lo que debe saber de la ley fiscal

Cada mes, el país suma COP 11 billones a su déficit. La ley de rescate económico que el Gobierno presentó esta semana propone cerrar ese hueco por dos vías: recorte del Estado y modificaciones en impuestos. Dos conversaciones difíciles, pero, a la luz de las cifras, necesarias.

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Santiago La Rotta y Karen Vanessa Quintero Martínez
El Gobierno radicó en la Cámara de Representantes la “ley de rescate económico”.
El Gobierno radicó en la Cámara de Representantes la “ley de rescate económico”.

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Hay pocas cosas más impopulares que los impuestos. No por nada es uno de los temas que los políticos más rehúyen en campaña y, típicamente, cuando hablan de ellos lo hacen para afirmar que no los van a subir.

“Decir que uno no va a tocar impuestos es como la promesa del personero del colegio que quiere poner piscina. La verdad es que la campaña aguanta todo tipo de cosas, pero cuando toca gobernar hay que tomar decisiones complicadas”. Las palabras son de un exfuncionario del Ministerio de Hacienda, quien trabajó de cerca en la redacción y…

Por Santiago La Rotta

Troskiller slarotta@elespectador.com

Por Karen Vanessa Quintero Martínez

Karenvaquintero kquintero@elespectador.com
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