Cómo manejar cada deuda sin ahogarse: tarjeta, hipotecario, vehículo y libre inversión

Esta semana en Echemos Cuentas, Santiago Rodríguez Raga, experto en finanzas personales y profesor de la Universidad de los Andes, explicó cómo manejar algunos de los tipos de crédito más…

Endeudarse no es necesariamente un error, pero exige saber cuánto cuesta cada deuda y cuánto del ingreso se está comprometiendo.

En términos de consumo, y casi que de humor nacional, noviembre es un preludio de diciembre. Una época de preparación para las festividades de fin de año, que suelen llegar con compras extra, viajes y, para muchos, nuevas deudas.

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Esta semana en Echemos Cuentas, Santiago Rodríguez Raga, experto en finanzas personales y profesor de la Universidad de los Andes, explicó cómo manejar algunos de los tipos de crédito más populares, cuándo tiene sentido endeudarse y qué errores evitar para no vivir con el agua al cuello.

¿Deuda buena o deuda mala?

Se suele clasificar como buena la deuda que aumenta el patrimonio o genera ingresos —un negocio, un carro para trabajar como taxi, una vivienda para arrendar— y como mala la que financia consumo, como un viaje pagado al 100% a crédito.

Rodríguez Raga matizó la división: no tener deudas no es necesariamente lo mejor, porque comprar vivienda sin crédito es, en sus palabras, utópico. Lo importante son dos cuidados: buscar la tasa de interés más baja comparando ofertas, y no sobreendeudarse, por ejemplo pidiendo un crédito para pagar otro.

¿Cuánto del ingreso comprometer?

Un nivel de endeudamiento de hasta el 30% del ingreso puede considerarse razonable. Entre 30% y 40% empieza a ser preocupante, y por encima de 40%, bastante preocupante.

Pero no hay una regla única: con el mismo 30%, una persona con cinco hijos corre más riesgo que una soltera, y la primera quizás debería bajar al 20% o 25%.

El experto advirtió también contra tratar el cupo de la tarjeta como una extensión del salario: financiar el gasto mensual con deuda termina explotando tarde o temprano.

El pago mínimo de la tarjeta de crédito: por qué sale tan caro

El mínimo incluye una fracción de cada compra diferida más todos los intereses, que se cobran desde la fecha de la compra. Cuanto más se difiere, más se separan el pago total y el mínimo y menos se amortiza de capital. Si todo se compra a una cuota, ambos coinciden.

El consejo de Rodríguez: diferir al menor número de cuotas posible y abonar extra cuando haya recursos, porque la tarjeta tiene la tasa más alta, cercana a la usura.

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Cuando la deuda se salió de control

El primer paso es hablar con la entidad. Una alternativa es la compra de cartera: pasar la deuda a una tasa algo más baja y a un plazo más largo para bajar la cuota y aliviar el flujo de caja, asumiendo que el plazo mayor tiene un costo.

Crédito hipotecario: abonar, renegociar y comprar cartera

Con un abono a capital hay dos caminos. Si el flujo de caja lo permite, se mantiene la cuota y se reduce el plazo, por ejemplo con la prima o las cesantías. Si el flujo está estrecho, se mantiene el plazo y se reduce la cuota. En ambos casos baja el saldo y se pagan menos intereses.

Si los ingresos caen, Rodríguez Raga recomienda ir al banco de inmediato y no esperar a acumular tres o cuatro cuotas de mora. Si la cuota es el 30% del salario, ponerse al día con tres cuotas atrasadas exigiría casi un mes completo de ingresos. El banco quiere que le devuelvan el dinero, no quedarse con la casa, y puede ofrecer más plazo o un periodo de gracia.

Para bajar la tasa con una compra de cartera conviene estar al día, demostrar que se es buen pagador y presionar, en el buen sentido, mostrando las tasas que ofrecen otras entidades. Un banco puede preferir mejorar la oferta antes que perder un buen cliente.

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Libre inversión: la “zona franca” del crédito

Es más barato que la tarjeta, pero más caro que el de vehículo o vivienda. Como sirve “para lo que se antoje”, Rodríguez Raga pide evaluar con más cuidado para qué se usa. Un viaje que “uno se merece” puede terminar comprometiendo el 50% del ingreso. Para comparar ofertas hay que ir más allá de la tasa y pedir el plan de pagos completo, con seguros y otros cargos, porque las tarifas de los seguros varían.

Sobre las ofertas preaprobadas que llegan al celular o al correo, su consejo es no sentirse exclusivo, porque el envío es masivo. Los montos pueden no corresponder a la capacidad de pago y las cuotas bajas suelen lograrse con plazos largos. Si no se busca crédito, lo mejor es borrar el mensaje sin mirar la tasa.

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¿Qué es Echemos Cuentas?

Echemos Cuentas es el formato de finanzas personales de El Espectador. Cada semana, hay una transmisión en vivo con invitados para hablar sobre los temas que afectan su bolsillo.

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