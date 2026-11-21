El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), conocido como 4×1000, equivale al 0,4 % del valor de las operaciones gravadas. Es decir, por cada millón de pesos se…

Cada vez que una persona retira dinero, paga o transfiere recursos desde una cuenta bancaria puede encontrarse con un descuento que parece pequeño, pero que se acumula durante el año: el 4×1000. En 2026, una persona natural puede acceder a una exención de hasta COP 18.330.900 mensuales. Si aprovecha todo ese límite, el ahorro potencial puede acercarse a COP 880.000 al año.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

¿Cómo marcar mi cuenta como exenta del 4×1000 y cuánto me ahorro al año?

El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), conocido como 4×1000, equivale al 0,4 % del valor de las operaciones gravadas. Es decir, por cada millón de pesos se descuentan COP 4.000. El impuesto se aplica sobre la salida del dinero, no sobre los depósitos que recibe una cuenta.

Publicidad

¿Cuánto dinero puede ahorrar con la exención del 4×1000?

El artículo 879 del Estatuto Tributario contempla una exención de hasta 350 unidades de valor tributario (UVT) mensuales para determinados retiros de cuentas de ahorro, depósitos electrónicos y tarjetas prepago.

La DIAN fijó la UVT de 2026 en COP 52.374. Por eso, el límite equivale a COP 18.330.900 al mes. Los movimientos que superen ese monto pueden generar el impuesto sobre el excedente.

El ahorro depende de cuánto dinero mueva cada persona en operaciones que normalmente estarían gravadas. Estos son algunos ejemplos:

Movimientos mensuales exentos Ahorro anual potencial COP 1 millón COP 48.000 COP 5 millones COP 240.000 COP 10 millones COP 480.000 COP 18,33 millones COP 879.883

El último valor representa el ahorro máximo durante doce meses, suponiendo que se aproveche todo el límite mensual en operaciones que de otro modo pagarían el impuesto. No significa que todas las personas reciban ese beneficio en efectivo.

Le puede interesar: Las estafas y compras fraudulentas alrededor de GTA VI

¿Cómo marcar una cuenta como exenta del 4×1000?

En la práctica, los bancos todavía solicitan la marcación de una cuenta para aplicar la exención. El procedimiento cambia según la entidad:

BBVA : se puede solicitar a través de la Línea BBVA (601 401 0000 o 01 8000 912 227) o en una oficina.

: se puede solicitar a través de la Línea BBVA (601 401 0000 o 01 8000 912 227) o en una oficina. Bancolombia : el trámite puede gestionarse mediante sus canales telefónicos o en una sucursal. La entidad recomienda verificar previamente cuál cuenta aparece marcada.

: el trámite puede gestionarse mediante sus canales telefónicos o en una sucursal. La entidad recomienda verificar previamente cuál cuenta aparece marcada. Davivienda : permite solicitar la exención desde la aplicación al abrir algunas cuentas móviles. Para otros productos, remite a sus oficinas o a sus canales de atención.

: permite solicitar la exención desde la aplicación al abrir algunas cuentas móviles. Para otros productos, remite a sus oficinas o a sus canales de atención. Nequi: los depósitos de bajo monto tienen límites y reglas propias. Para acceder a la exención general de 350 UVT, el usuario debe tener una cuenta de ahorros y consultar el procedimiento de marcación con la entidad.

Antes de hacer la solicitud, conviene revisar si ya existe una cuenta marcada en otra entidad. También es recomendable escoger la cuenta desde la que se realizan los pagos, retiros y transferencias habituales.

¿La exención ya no exige marcar una sola cuenta?

Aquí aparece un cambio importante. La Ley 2277 de 2022 adicionó el artículo 881-1 al Estatuto Tributario y ordenó crear un sistema para aplicar el límite de 350 UVT de manera consolidada entre las cuentas de una misma persona, sin necesidad de marcar una sola.

El plazo para implementar ese sistema venció el 13 de diciembre de 2024. Sin embargo, la DIAN reconoció en sus conceptos 6727 de abril y 16885 de septiembre de 2026 que todavía no está implementado y que, en la práctica, continúa utilizándose el esquema de una cuenta marcada.

La entidad también ha señalado que la falta de ese sistema no elimina el derecho a la exención. Si un banco retiene más GMF del que corresponde, el usuario puede solicitar por escrito el reintegro de los valores cobrados en exceso, de acuerdo con el artículo 1.6.1.25.3 del Decreto 1625 de 2016.

Por eso, además de revisar qué cuenta tiene marcada, es importante conservar los extractos y verificar los descuentos. La exención no elimina el 4×1000 para todos los movimientos: permite reducir el cobro dentro de los límites y condiciones establecidos por la ley.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.