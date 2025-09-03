¿Cómo saber si ya me llegó el pago de Colombia Mayor y hasta cuándo va?

Imagen de referencia. Foto: Web

Prosperidad Social inicia este miércoles, 3 de septiembre, la entrega de la transferencia correspondiente al octavo ciclo de Colombia Mayor, destinado a las personas mayores en situación de pobreza y vulnerabilidad.

Son 1.682.106 los que están habilitados para recibir los recursos del programa, ya sea mediante transferencia bancaria o por giro.

De ellos, 527.602 mayores de 80 años recibirán el pago diferenciado de $225.000, como parte de la estrategia de atención prioritaria a esta población implementada desde 2024.

Prosperidad Social invertirá 232.196 millones de pesos para garantizar la entrega oportuna y segura de los recursos a nivel nacional.

Fechas de pago

La entrega de recursos comenzará el 3 de septiembre, tanto para los beneficiarios bancarizados como para quienes recibirán el pago por giro. El proceso se extenderá hasta el 19 de septiembre.

¿Cómo saber cuándo está disponible el dinero?

El Banco Agrario de Colombia y su red de aliados son los que están a cargo de la operación de pagos. Por eso, los beneficiarios recibirán un mensaje de texto con la fecha exacta en la que podrán reclamar el subsidio.

También podrán consultar esta información a través de este enlace.

Para actualizar datos o resolver inquietudes, los beneficiarios pueden comunicarse de la siguientes formas:

Línea gratuita Bogotá: 601 379 1088.

Línea gratuita nacional: 01 8000 95 1100.

Puntos físicos: puede acercarse a los enlaces municipales del programa en las oficinas regionales de Prosperidad Social o en las alcaldías locales.

Por último, la entidad hace un llamado a los beneficiarios para que mantengan actualizada su información de contacto, lo que es esencial para garantizar una entrega eficaz y sin contratiempos.

