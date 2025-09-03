Las exportaciones cayeron en julio, pero se mantienen en positivo para 2025

Exportaciones. Imagen de referencia. Foto: AmCham

En julio de 2025 las ventas externas del país fueron de US$4.429,9 millones FOB y presentaron una caída de 4,1% en relación con julio de 2024, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Exportaciones por sectores

En el séptimo mes, las exportaciones de combustibles y productos de industrias extractivas participaron con 39,1 % del valor FOB total de las exportaciones. Sin embargo, este renglón es el que explica la caída del dato general, pues presentó una disminución de 25,6 % en las ventas externas.

De hecho, se exportaron 13,9 millones de barriles de petróleo crudo, lo que representó una caída de 0,8% frente a julio de 2024. También se redujeron las ventas de Hulla, coque y briquetas (-45,8 %) y petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos (-17,1%) que contribuyeron en conjunto con 27,3 puntos porcentuales negativos a la variación del grupo.

Por su parte, el renglón de agropecuarios, alimentos y bebidas representaron el 28,2 % del total. Las ventas externas fueron US$1.249,6 millones FOB y presentaron un crecimiento de 31,8 %, comparado con julio de 2024, y se consolida como el de mayor crecimiento.

Este comportamiento se explicó principalmente por el aumento de las exportaciones de:

☕ Café sin tostar descafeinado o no (70 %)

🪔 Aceite de palma y sus fracciones (166,6 %)

El sector de manufacturas es el tercero en contribución, con 23,8 %. Las exportaciones fueron de US$1.053,6 millones FOB y presentaron un crecimiento de 11,8 %, comparado con el mismo periodo del año anterior.

El positivo resultado se da gracias al aumento en las ventas externas de productos químicos y productos conexos (21,7 %) y maquinaria y equipo de transporte (10,5 %).

Finalmente, los otros sectores representaron el 8,9 % del total. La disminución de las exportaciones del grupo fue del -1,6 % y se explicó fundamentalmente por la caída de las exportaciones de oro no monetario, que aportó 1,8 puntos porcentuales negativos a la variación del grupo.

Los lugares de destino de las exportaciones

En julio de 2025, Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas con una participación de 31,7% en el valor FOB total exportado. Le siguieron, en orden:

Panamá

Brasil

India

Canadá

Países Bajos

Ecuador

La disminución en las ventas a Panamá y China aportó en conjunto 6,5 puntos porcentuales negativos a la variación total de las exportaciones. Para el caso panameño, hubo menos envíos de petróleo crudo y máquinas movedoras, conformadoras, noveladoras.

Mientras que las ventas externas a Canadá sumaron un 3 % a la variación total, lo que fue explicado principalmente por las mayores ventas externas de Oro no monetario.

Así van las exportaciones en 2025

Ahora bien, el panorama es positivo cuando se mira lo que ha ocurrido con las exportaciones a lo largo del año. Entre enero y julio el comercio exterior registró US$28.820,1 millones FOB, para un aumento de 0,6 %, frente al mismo periodo de 2024.

Este ha sido el desempeño de los sectores:

🛢 Combustibles y productos de las industrias extractivas: registraron US$11.275,9 millones FOB y disminuyeron 19,8 % frente al mismo periodo de 2024. La explicación es la caída de las ventas externas de hulla, coque y briquetas (-35,6 %) y petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos (-15,3 %).

🚜 Agropecuarios, alimentos y bebidas: fueron US$8.877,3 millones FOB y presentaron un crecimiento de 35,8 %, gracias al buen desempeño del café sin tostar (80,7 %) y aceite de palma y sus fracciones (74,2 %).

🏭 Manufacturas: las exportaciones fueron US$6.255,7 millones FOB y registraron un crecimiento de 5,3 %. Dicho comportamiento obedeció principalmente al aumento de productos químicos y productos conexos (9,6% ) y artículos manufacturados, clasificados principalmente según el material (2,9 %).

🚢 Otros sectores (14,7 %): se explicó fundamentalmente por el crecimiento en las ventas de oro no monetario.

Finalmente, en el periodo enero – julio de 2025 los países de destino que contribuyeron principalmente al aumento de las exportaciones colombianas fueron Estados Unidos y Países Bajos (4,2 % en total). En contraste, las exportaciones a China cayeron un 2,3 %.

