Cómo sobrevivir a las compras navideñas sin arruinar sus finanzas: claves en Echemos Cuentas

Diciembre puede ser una época caótica, entre los trancones, los compromisos, las novenas, los planes de fin de año y, claro, las compras, especialmente si son de último momento, cuando 5.000 personas pensaron lo mismo que usted en el mismo momento. Suerte con eso.

Pero lo cierto es que la temporada puede estar desprovista de varios niveles de estrés, incluyendo el de las compras, si se siguen algunos parámetros que en nada le restan magia a la época, pero sí ayudan no sólo a ganar tranquilidad, sino también a tener mejores finanzas de cara a enero.

Es fácil olvidar en diciembre que después vienen enero y febrero, con sus incrementos cortesía de la inflación y/o el salario mínimo, con la compra de los útiles escolares o los extractos de la tarjeta de crédito que le cuentan qué hizo su “yo decembrino”.

“El ingreso en diciembre tiene la sensación de falsa riqueza, de que el bolsillo está ‘popocho’”, dijo en Echemos Cuentas, el nuevo formado de finanzas personales de El Espectador, Johan Lozano, asesor financiero e investigador en finanzas conductuales.

Y tiene razón: llega la prima, bonificaciones laborales, ingresos extra si es comerciante, regalos en dinero de parte de la abuela… Por esto es clave elaborar un presupuesto, que bien puede empezar desde el deseo (a quienes les quiero regalar y qué quiero darles) para irse ajustando en el camino a la realidad de las cosas: “Me di cuenta de que esa camiseta no costaba lo que pensaba, entonces debo hacer cambios, la conservo y recorto por otro lado. Pero es clave tener un presupuesto porque eso permite no exceder mi capacidad de pago”, cuenta Lozano.

En este escenario puede entrar al baile la prima, unos ingresos extra que llegan a mediados de año y en diciembre. Pero lo cierto es que la mejor opción de manejo de la prima es intentar ahorrarla, no volverla parte de su flujo de caja para que, al final del mes, no le pase como en la icónica frase de “La vendedora de rosas”: “Me la mecatié en cositas”.

Sobre la prima y cómo manejarla ya hemos hablado en otro episodio de Echemos Cuentas. Los consejos acerca de cómo manejar mejor este ingreso los puede ver aquí.

Pero volviendo a diciembre, otro de los consejos que da Lozano es que, si va a recurrir a deuda, tenga muy claro cuál es su capacidad de pago. ¿Y eso con qué se come? No es complicado: tiene que tener en cuenta cuánto dinero le sobra después de atender sus obligaciones mensuales y, sobre ese monto, proyectar una deuda: a cuánto tiempo la puede pagar, cuánto hay que sumarle de intereses.

Por ejemplo, con las tarjetas de crédito es común el consejo de pagar todo a una cuota o al menor número posible. No es una mala idea, pero aquí hay que tener en cuenta es qué tanto va a apretar ese nudo alrededor de su cuello. “Uno no puede pagar un mercado a 36 cuotas”, aclara sensatamente Lozano, pero a la vez dice algo con todo el sentido común: el pago de la deuda tampoco puede ahogar su flujo de caja.

Sobre tarjetas de crédito también echamos cuentas en un episodio pasado, que puede ver aquí.

Al tener estos factores claros en su planeación financiera sabrá si puede extenderse ese terreno extra más allá de su presupuesto para que pueda seguir viviendo tranquilo después de diciembre.

De fondo, si bien la Navidad está asociada a las compras y es uno de los momentos fuertes para el comercio nacional, la época también puede tener una serie de comportamientos y gestos que van más allá de comprar y gastar. La creatividad en sus regalos puede ser una gran aliada para ahorrar, por un lado, pero también para entregar cosas o momentos que pueden terminar siendo más valiosos y genuinos que un objeto salido de una línea de producción.

Si quiere saber más acerca de cómo sobrevivir a esta época con unas finanzas más saludables, puede ver la conversación completa con Lozano en el siguiente video:

