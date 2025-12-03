Créditos agropecuarios: Minagricultura habilitó nuevos recursos para productores

Imagen de referencia. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El Ministerio de Agricultura destinó más de COP 25.370 millones para subsidiar tasas de interés de créditos agropecuarios para las Líneas Especiales de Crédito (LEC) a través del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro).

Según el ministerio, estos recursos se suman a los COP 98.039 millones que habilitaron en junio de 2025. “La tasa de interés podrá quedar entre el 3 % y el 5 % efectivo anual para pequeños productores, y llegar hasta 1 % efectivo anual para beneficiarios especiales”, afirmó la institución.

Este beneficio se dividirá en dos líneas: productiva y agraria.

LEC Desarrollo Productivo: esta línea tiene el objetivo de financiar la siembra y “el capital de trabajo de cultivos de ciclo corto, sostenimiento pecuario, acuícola, pesca, zoocría y apícola, así como actividades afines a la comercialización y transformación del sector agropecuario”, explica el ministerio.

LEC Reforma Agraria: tiene como objetivo principal incentivar la compra de tierra, así como el desarrollo de proyectos productivos en distritos agrarios.

“Al reducir el costo del crédito y ofrecer tasas más competitivas, garantizamos que campesinos, campesinas y productores históricamente excluidos puedan financiar sus proyectos en mejores condiciones”, explicó Alexandra Restrepo, presidenta de Finagro.

Por su parte, Hernando Chica, presidente del Banco Agrario, manifestó que la disponibilidad de estos nuevos recursos pone sobre la mesa la posibilidad de que los productores accedan a condiciones más amables para poder cumplir con sus proyectos.

Según el ministerio, al cierre de octubre, las LEC representaron COP 515.087 millones en crédito a través de 19.956 operaciones.

¿Cómo acceder?

Según el ministerio, todos los campesinos, campesinas, mujeres, jóvenes y productores que deseen acceder a alguno de los subsidios pueden acercarse a su intermediario financiero de preferencia y solicitar las LEC de Finagro, allí les brindarán información a profundidad sobre los requisitos y el proceso para recibir este beneficio.

