Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía
Finanzas Personales

Créditos agropecuarios: Minagricultura habilitó nuevos recursos para productores

El monto supera los COP 25.000 millones y será destinado para subsidiar tasas de interés de créditos agropecuarios. Le contamos como acceder.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Economía
04 de diciembre de 2025 - 12:53 a. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El Ministerio de Agricultura destinó más de COP 25.370 millones para subsidiar tasas de interés de créditos agropecuarios para las Líneas Especiales de Crédito (LEC) a través del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro).

Según el ministerio, estos recursos se suman a los COP 98.039 millones que habilitaron en junio de 2025. “La tasa de interés podrá quedar entre el 3 % y el 5 % efectivo anual para pequeños productores, y llegar hasta 1 % efectivo anual para beneficiarios especiales”, afirmó la institución.

Vínculos relacionados

¿Qué trabajadores reciben o no la prima de diciembre en 2025?
Salario mínimo 2026: expertos advierten sobre consecuencias de un aumento demasiado alto
El 2026 será un año complicado en materia de exportaciones: Analdex

Este beneficio se dividirá en dos líneas: productiva y agraria.

LEC Desarrollo Productivo: esta línea tiene el objetivo de financiar la siembra y “el capital de trabajo de cultivos de ciclo corto, sostenimiento pecuario, acuícola, pesca, zoocría y apícola, así como actividades afines a la comercialización y transformación del sector agropecuario”, explica el ministerio.

LEC Reforma Agraria: tiene como objetivo principal incentivar la compra de tierra, así como el desarrollo de proyectos productivos en distritos agrarios.

“Al reducir el costo del crédito y ofrecer tasas más competitivas, garantizamos que campesinos, campesinas y productores históricamente excluidos puedan financiar sus proyectos en mejores condiciones”, explicó Alexandra Restrepo, presidenta de Finagro.

Por su parte, Hernando Chica, presidente del Banco Agrario, manifestó que la disponibilidad de estos nuevos recursos pone sobre la mesa la posibilidad de que los productores accedan a condiciones más amables para poder cumplir con sus proyectos.

Según el ministerio, al cierre de octubre, las LEC representaron COP 515.087 millones en crédito a través de 19.956 operaciones.

¿Cómo acceder?

Según el ministerio, todos los campesinos, campesinas, mujeres, jóvenes y productores que deseen acceder a alguno de los subsidios pueden acercarse a su intermediario financiero de preferencia y solicitar las LEC de Finagro, allí les brindarán información a profundidad sobre los requisitos y el proceso para recibir este beneficio.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Economía

Conoce más

Temas recomendados:

Agro

Banco agrario

Ministerio de agricultura

Minagricultura

Economía

Créditos

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.