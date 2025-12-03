¿Qué trabajadores reciben o no la prima de diciembre en 2025?

Imagen de referencia. Foto: Getty Images - Getty Images

La prima de diciembre es un ingreso extra que reciben algunos de los trabajadores en Colombia. Este derecho laboral, consiste en un pago adicional equivalente a 15 días de salario por el tiempo trabajado entre julio y diciembre.

Según el abogado laboral Víctor Julio Díaz, toda persona que cuente con un contrato de trabajo deberá recibir este beneficio sin importar las labores que realice.

Esto quiere decir que, según las normativas de la reforma laboral —en las cuales las personas que trabajen en el sector doméstico deben tener un contrato escrito— toda empleada doméstica debe recibir la prima de navidad.

¿Quiénes no pueden acceder a este beneficio?

Las personas que no recibirán prima en diciembre son aquellas que trabajen de manera independiente, aquellas que trabajen por prestación de servicios o que trabajen desde la informalidad laboral.

Debido a la ausencia de este contrato laboral, con el que, si cuentan los trabajadores formales, toda persona que trabaje en estas modalidades o de manera informal, no recibirá la prima de diciembre.

¿Cómo calcular el valor de la prima en caso de recibirla?

Según Porvenir, Fondo de Pensiones y Cesantías, la prima puede calcularse con la siguiente fórmula:

Salario mensual promedio + auxilio de transporte, (si aplica) x días trabajados en el semestre / 360 días.

Es decir que si usted se gana un salario de COP 3.000.000 más un auxilio de transporte de COP 200.000, la prima de diciembre que debe recibir es de COP 1.600.000.

Además, tenga en cuenta que la fecha límite para que le consignen esta entrada es el 20 de diciembre. Si bien algunas empresas pueden pagarla antes, ninguna puede hacerlo después de esta fecha.

