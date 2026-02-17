Frisby España ahora demanda a KFC y a su franquiciado en Colombia: ¿por qué?

Imagen de referencia. Foto: Archivo Particular

Frisby España SL anunció este martes que presentó una denuncia ante la autoridad de competencia de ese país (la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia -CNMC-), contra Yum! Brands Inc., KFC Restaurants Spain S.L. y KFC Colombia.

En un comunicado publicado este martes 17 de febrero, la empresa explicó que solicitó a la CNMC analizar lo que considera posibles prácticas contrarias a la libre competencia. Según Frisby España, podrían existir hechos que encajen en un eventual abuso de posición dominante o en actuaciones que afecten el interés público por parte de las compañías denunciadas.

La compañía española indicó que esta denuncia se presenta en medio de actuaciones que atribuye a las empresas denunciadas y que, según sostiene, podrían poner trabas al ingreso de un nuevo operador en el mercado español y europeo.

Las otras “peleas” de Frisby España

Cabe recordar que un juzgado en Alicante, España, ordenó frenar temporalmente la puesta en marcha de las operaciones de Frisby España mientras se resuelve de fondo la disputa por el uso de la marca.

La decisión se dio en el marco de una demanda presentada por la Frisby (en Colombia) por presunta “infracción de derechos de propiedad intelectual y realización de actos de competencia desleal”, en la que solicitó medidas cautelares para detener la vulneración de sus derechos. La resolución del juzgado corresponde precisamente a esas medidas provisionales.

Tras esa determinación, la compañía española anunció que postergaría la apertura de sus locales hasta marzo de 2026 y que apelaría la decisión del Juzgado Mercantil de Alicante, a la que calificó como “sorprendente”.

En su momento, la empresa colombiana afirmó: “Rechazamos cualquier intento de utilizar el nombre, logotipo o imagen de Frisby para aprovecharse de la reputación y el reconocimiento construidos durante más de cuatro décadas”.

El anuncio de este martes se suma a otro conflicto legal que ya venía avanzando en España. El pasado 13 de febrero se conoció que la justicia española admitió una demanda presentada por Frisby España SL contra Frisby S.A. BIC (Colombia), en la que solicita una indemnización por presuntos “daños y perjuicios”.

En esa demanda, la empresa europea pidió el pago del “enriquecimiento económico extraordinario” que, según afirma, se habría producido entre mayo y diciembre de 2025 frente al mismo periodo de 2024. También solicitó compensaciones por un supuesto “enriquecimiento patrimonial y reputacional” y por “daños y perjuicios” derivados de información que calificó como “inexacta o incompleta”.

De manera preliminar, Frisby España SL señaló que las pretensiones económicas podrían ubicarse en “múltiples decenas de millones de euros”, aunque aclaró que el monto final dependerá de un peritaje contable.

