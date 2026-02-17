El Dorado amplía zona de inmigración en medio de “plan tortuga” y récord de pasajeros

La atención de Migración Colombia será más ágil para los viajeros. Foto: ANI

El Aeropuerto Internacional El Dorado atraviesa una paradoja. Mientras sindicatos de Migración Colombia mantienen un plan tortuga que ha generado filas y retrasos en los controles, la infraestructura física del área de inmigración avanza 76 % en su proceso de ampliación.

La obra, liderada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) junto con Migración Colombia y la concesionaria OPAIN, implica una inversión de COP 18.608 millones y aumentará en 33 % la superficie del área de control, que pasará de 1.624 m² a 2.162 m². El objetivo es absorber un flujo migratorio que no deja de crecer.

Las piezas del proyecto y del problema

Más metros, más tecnología. La intervención incluye:

33 mostradores tradicionales de inmigración.

29 módulos biométricos (Biomig), para un total de 62 puntos de atención.

Reconfiguración de filas y pantallas informativas integradas.

Una nueva oficina de 187 m² para el Centro Estratégico Conjunto de Análisis Migratorio (CECAM), dotada con CCTV, video wall y sistemas contra incendios.

La apuesta combina expansión física con modernización tecnológica. Los módulos biométricos permiten validar identidad mediante datos digitales previamente enrolados, reduciendo tiempos de verificación manual.

El crecimiento del flujo explica la urgencia. El Dorado pasó de registrar 4,5 millones de movimientos migratorios en 2022 a más de 6,2 millones en 2025, un aumento del 38 %.

En 2025, el país cerró con 21,7 millones de flujos migratorios, el mayor registro histórico tras un aumento de 6 % frente al año pasado. Hubo días en que más de 83.000 personas cruzaron controles migratorios en una sola jornada. Eso equivale a llenar dos veces el Campín y vaciarlo el mismo día.

Un aeropuerto bajo presión

Este lunes, ese mismo nodo mostró su fragilidad. El plan tortuga adelantado por sindicatos ralentizó deliberadamente la atención en los filtros. Las filas se extendieron más allá de las zonas habituales y la Aeronáutica Civil recomendó llegar con cuatro horas de anticipación para vuelos internacionales.

Mientras la infraestructura promete mayor capacidad futura, la operación presente depende de recursos humanos y decisiones laborales.

Migración Colombia activó un plan de choque con 50 funcionarios adicionales y priorizó el uso de Biomig. Sin embargo, incluso los sistemas automatizados registraron congestión por la alta afluencia.

Lo que ocurre en El Dorado es el reflejo de un país que se mueve más que nunca. En 2005, Colombia movilizaba cerca de 12 millones de pasajeros al año. En 2025 fueron 57,5 millones. Solo en 2025, El Dorado de Bogotá concentró más de 12,5 millones de flujos migratorios (en diciembre, superó por primera vez el millón de flujos en un solo mes).

Medellín y Cartagena completaron el triángulo. José María Córdova acumuló un crecimiento del 32 % entre 2023 y 2025. Rafael Núñez, en Cartagena, registró 1,66 millones de flujos.

Ese dinamismo ha sido impulsado por el turismo, la conectividad internacional y la promoción estatal. Entre agosto de 2022 y noviembre de 2025 llegaron más de 21 millones de visitantes no residentes. El aeropuerto funciona como la puerta principal de ese flujo.

Pero la dependencia es alta. Cuando El Dorado se congestiona, el país entero siente el impacto. Aerolíneas reportan demoras, pasajeros pierden conexiones y el sector turístico enfrenta incertidumbre.

La ampliación del área migratoria es, en ese sentido, una respuesta estructural. Sin embargo, la protesta sindical evidencia que la capacidad no es solo cuestión de metros cuadrados y tecnología, sino también de condiciones laborales, presupuesto y gobernanza con transparencia.

La obra, que avanza sin contratiempos técnicos, busca reducir tiempos de espera y preparar a El Dorado para una década de mayor tráfico. Es un paso necesario en un aeropuerto que ya opera cerca de sus límites.

Antes de alcanzar el punto crítico, ya hay propuestas sobre la mesa: El Dorado Edmax, las remodelaciones en Cartagena (con su nuevo aeropuerto en Bayunca) y Riohacha (Almirante Padilla).

